1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
Познакомьтесь с историей городецкой росписи, посетите фабрику и музей, узнайте секреты мастеров и насладитесь уникальными произведениями искусства
Начало: У фабрики
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
155₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец как слоеный пирог истории
Гуляя по очаровательному Городцу, вы узнаете, что здесь происходило и как это место выглядело 50, 100, 300, а иногда и 800 лет назад
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
16 авг в 09:00
9 сен в 09:00
2 800₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Городцу
Прогулка по древнему Городцу: земляные валы, Федоровский монастырь, купеческий квартал и заволжские дали. Откройте для себя старообрядческую столицу Поволжья
5 окт в 10:30
6 окт в 10:30
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла3 августа 2024Экскурсия нам очень понравилась.
- ММария2 августа 2024Максим невероятный рассказчик. Даже дети слушали с удовольствием, очень много деталей и с искрометным юмором обо всем рассказано. Чувствуется любовь человека к месту, о котором он вещает. Рекомендую.
- ЕЕлена2 августа 2024Экскурсия превзошла наши ожидания! Записались на нее из-за дочери, которая в худ. школе изучала городецкую роспись и загорелась побывать в Городце.
- ААндрей1 августа 2024Галина - высочайший профессионал и настоящий Гражданин своего города. Знает каждый уголок, каждый дом. С упоением и глубочайшей любовью очень
- ИИрина29 июля 2024Рекомендую от души данную экскурсию. Узнаете о городе все и капельку больше, и захотите вернуться, так как сам город очаровательный. Галина,
- ИИрина24 июля 2024Очень интересная экскурсия. Чувствуется, что Галина хорошо знакома с историей Городца и его жителей, от чего повествование становится живым и увлекательный. Рекомендуем для краткого знакомства с городком.
- ЛЛена9 июля 202430 июня 2024г. наша группа посетила г. Городец с экскурсией. Гидом был Алексей. Мы в восторге! Очень приятный, культурный молодой человек. Как гид, просто выше всех похвал!!!! Человек живет историей, очень обширно, интересно, познавательно!!!!!!
- ИИрина23 декабря 2023Экскурсия понравилась!
- ММария19 мая 2023Давно хотела попасть в Городец, наконец-то получилось. У Алексея хорошо продуман маршрут. Экскурсия началась за валами, а потом мы двигались все
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