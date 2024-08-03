Все – экскурсии в Городце

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Городце, цены от 155 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
26 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
Познакомьтесь с историей городецкой росписи, посетите фабрику и музей, узнайте секреты мастеров и насладитесь уникальными произведениями искусства
Начало: У фабрики
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
155 за человека
Городец как слоеный пирог истории
Пешая
107 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец как слоеный пирог истории
Гуляя по очаровательному Городцу, вы узнаете, что здесь происходило и как это место выглядело 50, 100, 300, а иногда и 800 лет назад
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
16 авг в 09:00
9 сен в 09:00
2 800 за всё до 10 чел.
В древний Городец
Пешая
5 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Городцу
Прогулка по древнему Городцу: земляные валы, Федоровский монастырь, купеческий квартал и заволжские дали. Откройте для себя старообрядческую столицу Поволжья
5 окт в 10:30
6 окт в 10:30
от 6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    3 августа 2024
    Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
    Экскурсия нам очень понравилась.
  • М
    Мария
    2 августа 2024
    Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
    Максим невероятный рассказчик. Даже дети слушали с удовольствием, очень много деталей и с искрометным юмором обо всем рассказано. Чувствуется любовь человека к месту, о котором он вещает. Рекомендую.
    Максим невероятный рассказчик. Даже дети слушали с удовольствием, очень много деталей и с искрометным юмором обоМаксим невероятный рассказчик. Даже дети слушали с удовольствием, очень много деталей и с искрометным юмором обоМаксим невероятный рассказчик. Даже дети слушали с удовольствием, очень много деталей и с искрометным юмором обоМаксим невероятный рассказчик. Даже дети слушали с удовольствием, очень много деталей и с искрометным юмором обо
  • Е
    Елена
    2 августа 2024
    Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
    Экскурсия превзошла наши ожидания! Записались на нее из-за дочери, которая в худ. школе изучала городецкую роспись и загорелась побывать в Городце.
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    Естественно, мы не смогли не пойти на экскурсию по фабрике. Но для себя я не ждала ничего особенного. Зря! Максим прекрасный рассказчик! Материал подается очень живо, интересно, с наглядными примерами и юмором - браво👏👏👏 После основной части экскурсии (в музее) нас провели в зал, где работают мастера городецкой росписи. Потом был зал, посвященный иконописи. Тоже очень интересно: немного истории, подготовка досок, красок, техника, технология. И даже зашли к матерам-иконописцам. Получилась одна из самых запоминающихся экскурсий в нашей насыщенной поездке👍

  • А
    Андрей
    1 августа 2024
    Городец как слоеный пирог истории
    Галина - высочайший профессионал и настоящий Гражданин своего города. Знает каждый уголок, каждый дом. С упоением и глубочайшей любовью очень
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    интересно и увлекательно ведёт рассказ. Постоянно занимается дальнейшим краеведческим изучением Городца, продвигает интереснейшие проекты. Мы с супругой очень рады, что включили в свою поездку посещение Городца, но уверены, что эти наши впечатления во многом обусловлены тем знакомством с городом, которое нам подарила Галина. Мы ей желаем неиссякаемого творчества и вдохновения в работе!

  • И
    Ирина
    29 июля 2024
    Городец как слоеный пирог истории
    Рекомендую от души данную экскурсию. Узнаете о городе все и капельку больше, и захотите вернуться, так как сам город очаровательный. Галина,
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    спасибо за интересную экскурсию ♥️ так, с любовью, можно рассказывать только действительно, если болеешь душой за свой родной город. Удачи и процветания Вашим начинаниям и идеям!

  • И
    Ирина
    24 июля 2024
    Городец как слоеный пирог истории
    Очень интересная экскурсия. Чувствуется, что Галина хорошо знакома с историей Городца и его жителей, от чего повествование становится живым и увлекательный. Рекомендуем для краткого знакомства с городком.
  • Л
    Лена
    9 июля 2024
    В древний Городец
    30 июня 2024г. наша группа посетила г. Городец с экскурсией. Гидом был Алексей. Мы в восторге! Очень приятный, культурный молодой человек. Как гид, просто выше всех похвал!!!! Человек живет историей, очень обширно, интересно, познавательно!!!!!!
  • И
    Ирина
    23 декабря 2023
    В древний Городец
    Экскурсия понравилась!
  • М
    Мария
    19 мая 2023
    В древний Городец
    Давно хотела попасть в Городец, наконец-то получилось. У Алексея хорошо продуман маршрут. Экскурсия началась за валами, а потом мы двигались все
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    ближе к современному центру и музейному кварталу, а также посетили Федоровский монастырь. Это логично, и можно понять, каким большим раньше был город. Алексей нам показал музеи - их можно посетить самостоятельно или с музейным гидом (я сходила в музей Самовара и в музей Александра Невского). Пряников тоже купила 8) Все очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Городцу в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Городцу в августе 2024
Сейчас в Городце в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
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