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Городец — перекрёсток веков

Руслан З.
Руслан З. – Гид из Городеца
Приглашаю вас совершить путешествие по одному из древних городов России — Городцу.

Во время прогулки в сопровождение местного экскурсовода вы увидите городецкие достопримечательности 🏛️, набережную с которой открываются удивительные по красоте виды, тихие улочки музейного квартала которые сохранили свой облик ещё с XIX века.

Прогуливаясь по Городцу, я вам расскажу историю 📖 города, окутанную легендами и сказаниями.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

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Городец — перекрёсток веков
Городец — перекрёсток веков

Что вы увидите

  • Святое озеро
  • Городецкий вал
  • Музейный квартал
  • Набережная
  • многое другое
Музейный квартал
Начнём путешествие с «Музейного квартала», где у каждого здания есть своя история 📖. Три тихих, приветливых улицы «музейного квартала» хранят семь музеев. Один из них мы с вами посетим и погрузимся в атмосферу XIX века. Музей 🖼 «Городец на Волге» — так называют наш древний город 🏙️ в летописях, и так называют музей 🖼, где можно узнать об одном из главных ремесел края — судостроении. На бывшей улице Купеческой полюбуемся на усадьбы городецких купцов, а на улице Андрея Рублева — «Рублевке», как любят называть её туристы, нас встретят дома с богатой городецкой резьбой. На набережной нашему взору откроется удивительный вид на Волгу. Здесь соседствуют простые крестьянские избы и купеческие усадьбы. Среди нарядно оформленных домиков познакомимся с памятником архитектуры федерального значения — поместьем графов Паниных.
Городецкий вал
Оказавшись на городецком валу, оборонительном сооружение XII века, мы погрузимся в средневековье. Столь древних памятников истории 📖, как городецкий вал, по всей России сохранились единицы. С его гребня открывается необыкновенный вид на древний город 🏙️, его центр княжью гору и на святое озеро, почитаемое городчанами. Отсюда можно оценить размеры Городца XII века, масштаб его строительства.
Исторические факты, события, воспоминания старожил города, курьезные моменты из жизни обывателей Городца — это и многое другое будет ждать вас на нашей древней городецкой земле. Ваше путешествие непременно станет ярким и не забываемым!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
  • Посещение музея «Городец на Волге».
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, питание, сувениры и пр. )
Начало
🚩 г. Городец, ул. Ленина, около дома 2
Место завершения
🏁 по договоренности
Городец — перекрёсток веков
Городец — перекрёсток веков
Городец — перекрёсток веков
Городец — перекрёсток веков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Руслан З.
Руслан З.
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