Музейный квартал

Начнём путешествие с «Музейного квартала», где у каждого здания есть своя история 📖. Три тихих, приветливых улицы «музейного квартала» хранят семь музеев. Один из них мы с вами посетим и погрузимся в атмосферу XIX века. Музей 🖼 «Городец на Волге» — так называют наш древний город 🏙️ в летописях, и так называют музей 🖼, где можно узнать об одном из главных ремесел края — судостроении. На бывшей улице Купеческой полюбуемся на усадьбы городецких купцов, а на улице Андрея Рублева — «Рублевке», как любят называть её туристы, нас встретят дома с богатой городецкой резьбой. На набережной нашему взору откроется удивительный вид на Волгу. Здесь соседствуют простые крестьянские избы и купеческие усадьбы. Среди нарядно оформленных домиков познакомимся с памятником архитектуры федерального значения — поместьем графов Паниных.

Городецкий вал

Оказавшись на городецком валу, оборонительном сооружение XII века, мы погрузимся в средневековье. Столь древних памятников истории 📖, как городецкий вал, по всей России сохранились единицы. С его гребня открывается необыкновенный вид на древний город 🏙️, его центр княжью гору и на святое озеро, почитаемое городчанами. Отсюда можно оценить размеры Городца XII века, масштаб его строительства.

Исторические факты, события, воспоминания старожил города, курьезные моменты из жизни обывателей Городца — это и многое другое будет ждать вас на нашей древней городецкой земле. Ваше путешествие непременно станет ярким и не забываемым!

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