Знакомство с народными промыслами Городца

Вы познакомитесь со старинным Городцом, его достопримечательностями и местными промыслами - росписью...

Вы познакомитесь со старинным Городцом, его достопримечательностями и местными промыслами — росписью по дереву, золотной вышивкой, изготовлением пряников.

Вы посетите: фабрику Городецкой росписи, музей «Городецкий пряник» и фабрику ООО «Городецкая золотная вышивка»
Знакомство с народными промыслами Городца
Знакомство с народными промыслами Городца
Знакомство с народными промыслами Городца
Знакомство с народными промыслами Городца
Знакомство с народными промыслами Городца
Знакомство с народными промыслами Городца

Что вы увидите 🤩

  • Центральные улицы
  • Музейный квартал
  • Купеческие дома
  • Памятник купечеству России
  • Набережная
  • Монумент Александру Невскому
  • Город мастеров
  • Феодоровский монастырь
  • Фабрика Городецкой росписи
  • Музей «Городецкий пряник»
  • Фабрика ООО «Городецкая золотная вышивка»
Фабрика Городецкой росписи
Программа стартует с обзорной пешеходной экскурсии и посещения фабрики Городецкой росписи. Вы попадёте в яркий мир расписных сюжетов, увидите обводку, оживку и лакировку.
Музей «Городецкий пряник»
С историей сладкого промысла вас познакомит музей «Городецкий пряник», где собраны старинные и современные печатные доски и созданная с их помощью продукция. Местные специалисты уверены, что пряники могут быть произведением искусства, и покажут вам штучные и разгонные, «хоромные» и почетные, «даровые» и обрядные изделия.
Фабрика ООО «Городецкая золотная вышивка»
Третья точка — фабрика ООО «Городецкая золотная вышивка», и этот художественный промысел тоже обладает богатейшей историей. По вашему желанию возможны мастер-классы по каждому промыслу. И, конечно же, вы сможете приобрести интересные сувениры.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
12 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля (такси) и входные билеты оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно

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