Фабрика Городецкой росписи

Программа стартует с обзорной пешеходной экскурсии и посещения фабрики Городецкой росписи. Вы попадёте в яркий мир расписных сюжетов, увидите обводку, оживку и лакировку.

Музей «Городецкий пряник»

С историей сладкого промысла вас познакомит музей «Городецкий пряник», где собраны старинные и современные печатные доски и созданная с их помощью продукция. Местные специалисты уверены, что пряники могут быть произведением искусства, и покажут вам штучные и разгонные, «хоромные» и почетные, «даровые» и обрядные изделия.

Фабрика ООО «Городецкая золотная вышивка»

Третья точка — фабрика ООО «Городецкая золотная вышивка», и этот художественный промысел тоже обладает богатейшей историей. По вашему желанию возможны мастер-классы по каждому промыслу. И, конечно же, вы сможете приобрести интересные сувениры.