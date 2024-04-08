Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Гороховеце, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия с посещением Лысой горы на транспорте туристов
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Лысой горы на транспорте туристов
Откройте для себя богатую историю Гороховца через его архитектурные памятники и природные красоты
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря на авто туристов
6 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря на авто туристов
Гороховец - старинный город на Клязьме. Прогуляемся по «посаду», осмотрим монастыри, поднимемся на Лысую гору и переправимся в Знаменский женский монастырь
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 5 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Гороховцу
8 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальная экскурсия по Гороховцу с осмотром достопримечательностей
Прогулка по Гороховцу подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте о богатой истории города, любуясь его архитектурными шедеврами и панорамными видами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Kelin.dm
    8 апреля 2024
    Экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря на авто туристов
    Потрясающей красоты город. Природа поражает, тишина завораживает. Замечательный душевный экскурсовод.
  • К
    Кулешова
    19 февраля 2024
    Обзорная экскурсия по Гороховцу
    Гид- огонь!!! Город прекрасен. Но так передать свою любовь и восхищение городом, историей, землей- редкое и ценное свойство.
  • Р
    Раиса
    7 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Гороховцу
    Гид показала интересные места в Гороховце, посмотрели источник по пути на смотровую площадку, зашли в церковь посмотреть на замечательно сохранившуюся
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    печь с изразцами, показали, где можно познакомиться с молочной монастырской продукцией. К сожалению, не посмотрели "деревянный модерн", хотя в описании программы есть.

  • В
    Вадим
    4 июня 2023
    Обзорная экскурсия с посещением Лысой горы на транспорте туристов
    Надежда Леонидовна - прекрасный гид! Гороховец - замечательный город! Показала красавцы: Сретенский, Благовещенский, Никольский соборы. Провезла по улицам патриархального, но
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    такого уютного Гороховца. Но наибольшее впечатление произвела панорама на Приклязьмье с Лысой горы. На макушке этого холма можно стоять бесконечно долго, любуясь окрестностями. Андрей Боголюбский знал толк, где строить города. Категорически рекомендую посетить Гороховец и обязательно сходить на Лысую гору

  • Г
    Галина
    30 ноября 2022
    Обзорная экскурсия с посещением Лысой горы на транспорте туристов
    Гороховец мы посетили впервые и, благодаря экскурсоводу Надежде, получили массу замечательных впечатлений. Виды, открывающиеся с Лысой горы и от Свято-Троицкого
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    монастыря, потрясающие. Приятно удивили сохранившиеся жилые палаты 17 века с музеем Ершова (Сапожникова). Вообще атмосфера в Гороховце, особенно в центре, такая немного патриархальная. Чувствуется старина и это прекрасно. Экскурсовод Надежда сделала все, чтобы мы полюбили этот город. Спасибо ей за чудесный день.

Ответы на вопросы от путешественников по Гороховецу в категории «Популярные экскурсии»

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Сколько стоит экскурсия по Гороховецу в августе 2024
Сейчас в Гороховеце в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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