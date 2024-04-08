2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Лысой горы на транспорте туристов
Откройте для себя богатую историю Гороховца через его архитектурные памятники и природные красоты
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия с посещением Лысой горы и Знаменского монастыря на авто туристов
Гороховец - старинный город на Клязьме. Прогуляемся по «посаду», осмотрим монастыри, поднимемся на Лысую гору и переправимся в Знаменский женский монастырь
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Уникальная экскурсия по Гороховцу с осмотром достопримечательностей
Прогулка по Гороховцу подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте о богатой истории города, любуясь его архитектурными шедеврами и панорамными видами
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKelin.dm8 апреля 2024Потрясающей красоты город. Природа поражает, тишина завораживает. Замечательный душевный экскурсовод.
- ККулешова19 февраля 2024Гид- огонь!!! Город прекрасен. Но так передать свою любовь и восхищение городом, историей, землей- редкое и ценное свойство.
- РРаиса7 ноября 2023Гид показала интересные места в Гороховце, посмотрели источник по пути на смотровую площадку, зашли в церковь посмотреть на замечательно сохранившуюся
- ВВадим4 июня 2023Надежда Леонидовна - прекрасный гид! Гороховец - замечательный город! Показала красавцы: Сретенский, Благовещенский, Никольский соборы. Провезла по улицам патриархального, но
- ГГалина30 ноября 2022Гороховец мы посетили впервые и, благодаря экскурсоводу Надежде, получили массу замечательных впечатлений. Виды, открывающиеся с Лысой горы и от Свято-Троицкого
Ответы на вопросы от путешественников по Гороховецу в категории «Популярные экскурсии»
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