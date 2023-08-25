Отдохнуть от суеты, погрузиться в красоту заповедной природы и пласты истории позволит путешествие во Флорищеву пустынь. Она расположена в 40 километрах от Гороховца, на границе Нижегородской, Ивановской и Владимирской областей.

Флорищева пустынь сегодня – это и мужской монастырь, и памятник архитектуры федерального значения. По преданию, в стародавние времена путники, проходившие мимо Флорищевой горы, видели исходивший от нее лучезарный свет и зачастую слышали колокольный звон. Всё указывало на особое предназначение этого места, так что издревле здесь селились лесорубы, бортники и ищущие уединения люди.

Шли годы. Обитель пережила и нападения разбойников, и пожары, и гонения в годы лихолетья XX века. Сохранился прекрасный ансамбль, архитектура которого выдержана в едином стиле. Благодаря всему этому пустынь сегодня привлекает паломников из разных уголков России.