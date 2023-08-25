Гороховец и Флорищева пустынь: Индивидуальная экскурсия по историческим местам
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Что вас ожидает:
- Свято-Троицкий Никольский мужской монастырю
- Гороховецкий "посад"
- Сретенский монастырь
- Мужской монастырь Флорищева пустынь и другие
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Отдохнуть от суеты, погрузиться в красоту заповедной природы и пласты истории позволит путешествие во Флорищеву пустынь. Она расположена в 40 километрах от Гороховца, на границе Нижегородской, Ивановской и Владимирской областей.
Флорищева пустынь сегодня – это и мужской монастырь, и памятник архитектуры федерального значения. По преданию, в стародавние времена путники, проходившие мимо Флорищевой горы, видели исходивший от нее лучезарный свет и зачастую слышали колокольный звон. Всё указывало на особое предназначение этого места, так что издревле здесь селились лесорубы, бортники и ищущие уединения люди.
Шли годы. Обитель пережила и нападения разбойников, и пожары, и гонения в годы лихолетья XX века. Сохранился прекрасный ансамбль, архитектура которого выдержана в едином стиле. Благодаря всему этому пустынь сегодня привлекает паломников из разных уголков России.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Аренда автомобиля оплачивается дополнительно
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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