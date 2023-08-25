Обзорная экскурсия по Гороховцу и поездка во Флорищеву пустынь

Гороховец и Флорищева пустынь: Индивидуальная экскурсия по историческим местам

Описание
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Обзорная экскурсия по Гороховцу и поездка во Флорищеву пустынь
Обзорная экскурсия по Гороховцу и поездка во Флорищеву пустынь
Обзорная экскурсия по Гороховцу и поездка во Флорищеву пустынь
Обзорная экскурсия по Гороховцу и поездка во Флорищеву пустынь
Обзорная экскурсия по Гороховцу и поездка во Флорищеву пустынь
Обзорная экскурсия по Гороховцу и поездка во Флорищеву пустынь
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Свято-Троицкий Никольский мужской монастырю
  • Гороховецкий "посад"
  • Сретенский монастырь
  • Мужской монастырь Флорищева пустынь и другие
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Отдохнуть от суеты, погрузиться в красоту заповедной природы и пласты истории позволит путешествие во Флорищеву пустынь. Она расположена в 40 километрах от Гороховца, на границе Нижегородской, Ивановской и Владимирской областей.
Флорищева пустынь сегодня – это и мужской монастырь, и памятник архитектуры федерального значения. По преданию, в стародавние времена путники, проходившие мимо Флорищевой горы, видели исходивший от нее лучезарный свет и зачастую слышали колокольный звон. Всё указывало на особое предназначение этого места, так что издревле здесь селились лесорубы, бортники и ищущие уединения люди.
Шли годы. Обитель пережила и нападения разбойников, и пожары, и гонения в годы лихолетья XX века. Сохранился прекрасный ансамбль, архитектура которого выдержана в едином стиле. Благодаря всему этому пустынь сегодня привлекает паломников из разных уголков России.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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