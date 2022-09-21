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Описание
Дантово ущелье
Ущелье расположено в Курортном парке на окраине города Горячий Ключ, у подножья Абадзехской горы на высоте 37 м. над уровнем моря. Ущелье является совместным творением человека и природы: подвижки пластов горной породы и потоки воды создали теснину, а люди вырубили в песчанике 49 ступеней — Дантову лестницу. На мягком песчанике вырезаны многочисленные надписи, рисунки, причем сделанные как в наши дни, так и сто лет назад. Эти наскальные надписи стали исторической ценностью. В 1983 г. Дантово ущелье стало памятником природы регионального значения.
Поднависла
Хутор, урочище и мемориал в Краснодарском крае. Урочище Поднависла в поселке Фаногориское позиционирует не просто как яркую природную достопримечательность края, но и как живой памятник трагедии, героизма и благородства, дань памяти событиям, разворачивавшимся здесь 65 лет назад. Как следствие, посещают его не только праздные туристы, в поисках развлечений и новых ощущений – ежегодно, 9 мая, в день празднования Великой Победы, сюда устремляются тысячи паломников, приезжающих почтить павших за Родину солдат и офицеров.
Понедельник, среда, пятница в 8:00
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортно-экскурсионное обслуживание
Комплексный обед
Место начала и завершения?
Остановка Гирос (по догоренности на остановках)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Благодарю за бронирование у нас!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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