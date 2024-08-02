10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Кавказу: Ингушетия и Северная Осетия из Грозного
Знакомство с культурой и природой Кавказа: от древних башен до современных столиц Магаса и Владикавказа
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
14 700₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия и мастер-класс в Грозном: культура и природа Чечни
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 600₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети
Начало: По договоренности
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на автопешеходной экскурсии
Начало: МЕЧЕТЬ СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ
Завтра в 17:30
9 авг в 17:30
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по вечерним мечетям Чечни: уникальные храмы и традиции
Познакомьтесь с величественными мечетями Чечни в вечернее время, когда они особенно красивы
Начало: На площади Кадырова напротив мечети Сердце Чечни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 600₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Горная Чечня за один день: путешествие по душе Грозного
Погрузитесь в удивительный мир Чечни, открыв для себя её природу, историю и культуру в уникальной экскурсии
7 авг в 07:00
8 авг в 07:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Аргунскому ущелью и древнему Цой-Педе
Откройте для себя тайны Кавказа: водопады, башни и «город мертвых» в компании опытного гида
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
Посетить мечети, полюбоваться горной природой, заехать в этнодеревню и раскрыть тайны древнего села
7 авг в 08:30
9 авг в 12:00
от 13 000₽ за всё до 4 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Грозного - в Аргунское ущелье
Горные перевалы, скалы, водопады, древние башни и замок Пхакоч на авто-пешеходной экскурсии
7 авг в 08:00
9 авг в 12:30
от 12 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Грозный и горная Ингушетия: башни, храмы и не только
Приглашаем вас на захватывающее путешествие из Грозного в сердце Ингушетии, где вас ждут древние башни, храмы и уникальные истории
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС из Грозного
Откройте для себя величественный Сулакский каньон, великолепные виды и уникальную культуру Дагестана в однодневной поездке
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в Дагестане - на экскурсии из Грозного
Восхититься сказочным Сулакским каньоном, увидеть Чиркейскую ГЭС и отдохнуть в Дубках
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила2 августа 2024Огромная благодарность Хамзату. Прекрасный маршрут, мы увидели потрясающие пейзажи и достопримечательности Ингушетии, узнали много нового, интересного, это был приятный живой
- ААлена29 июля 2024Были на вечерней экскурссии с двумя детьми,остались под огромным впечатлением)))Адам прекрасный человек и рассказчик,прекрасно разбирается в истории своего региона))мы были в Грозном 1 день,нам было мало,обязательно вернемся еще,чтоб посмотреть окрестности региона и теперь мы знаем к кому обратиться)))
- ААнатолий29 июля 2024Тур в Аргунское ущелье оставил незабываемые впечатления. Великолепная экскурсия позволила увидеть потрясающие природные красоты и уникальные исторические памятники этого региона. Особо хочу отметить нашего гида Зелимхана, который оказался не только эрудированным, но и умеющим увлекательно рассказывать.
- ЕЕлена29 июля 20247 июля ездили на экскурсию с Шамилем «Вечерние мечети Чечни». Очень красивая и познавательная экскурсия! Каждая мечеть по-своему сказочно красива,
- ВВероника26 июля 2024Гид Шамиль- Грамотный рассказчик и интересный собеседник. Знает историю, обычаи. Интересная подача информации. Помимо экскурсии посоветовал и объяснил что где найти. Огромное спасибо организаторам и гиду ‼️🔥Так держать ‼️
- ЕЕлена26 июля 20248 июля ездили с Хамзатом на экскурсию « Из Грозного — в Ингушетию и Северную Осетию». Экскурсия очень понравилась! Увидели
- ДДарья24 июля 2024Прошёл год с того путешествия) И вот дошли руки написать отзыв. Это была невероятная экскурсия. Рустам - очень вежливый,грамотный и эрудированный человек и
- ГГалина23 июля 2024Наше путешествие началось с Ингушетии и Северной Осетии, нашим гидом был Хамзат, благодаря ему мы увидели много красивых и интересных мест, получили массу впечатлений. Он не только интересный гид, но и приятный собеседник. Рекомендую!
- ААнтон22 июля 2024Великолепный Гид, отличная организация.
- ААнастасия21 июля 2024Шикарная экскурсия, большое спасибо гиду Шамилю за интересный рассказ и сопровождение!
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Что ещё посмотреть»
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