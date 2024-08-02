Что ещё посмотреть – экскурсии в Грозном

Найдено 13 экскурсий в категории «Что ещё посмотреть» в Грозном, цены от 6 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
На машине
52 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Кавказу: Ингушетия и Северная Осетия из Грозного
Знакомство с культурой и природой Кавказа: от древних башен до современных столиц Магаса и Владикавказа
Начало: Г. Грозный ул. Кадырова А. А
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
14 700 за всё до 3 чел.
В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
На машине
22 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия и мастер-класс в Грозном: культура и природа Чечни
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 600 за всё до 4 чел.
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
На машине
84 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 3 чел.
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
На машине
117 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети
Начало: По договоренности
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
На машине
79 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Рассмотреть сияющие мечети, небоскребы, парки и проспекты на автопешеходной экскурсии
Начало: МЕЧЕТЬ СЕРДЦЕ ЧЕЧНИ
Завтра в 17:30
9 авг в 17:30
от 9 000 за всё до 4 чел.
Вечерние мечети Чечни
На машине
94 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по вечерним мечетям Чечни: уникальные храмы и традиции
Познакомьтесь с величественными мечетями Чечни в вечернее время, когда они особенно красивы
Начало: На площади Кадырова напротив мечети Сердце Чечни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 600 за всё до 4 чел.
Горная Чечня за один день
На машине
165 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Горная Чечня за один день: путешествие по душе Грозного
Погрузитесь в удивительный мир Чечни, открыв для себя её природу, историю и культуру в уникальной экскурсии
7 авг в 07:00
8 авг в 07:00
12 000 за всё до 3 чел.
Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
На машине
56 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Аргунскому ущелью и древнему Цой-Педе
Откройте для себя тайны Кавказа: водопады, башни и «город мертвых» в компании опытного гида
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 3 чел.
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
На машине
48 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Озеро Кезеной-Ам и селение стражников Хой за 1 день
Посетить мечети, полюбоваться горной природой, заехать в этнодеревню и раскрыть тайны древнего села
7 авг в 08:30
9 авг в 12:00
от 13 000 за всё до 4 чел.
Из Грозного - в Аргунское ущелье
На машине
42 отзыва
6.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Грозного - в Аргунское ущелье
Горные перевалы, скалы, водопады, древние башни и замок Пхакоч на авто-пешеходной экскурсии
7 авг в 08:00
9 авг в 12:30
от 12 000 за всё до 4 чел.
Из Грозного - в горную Ингушетию
На машине
27 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Грозный и горная Ингушетия: башни, храмы и не только
Приглашаем вас на захватывающее путешествие из Грозного в сердце Ингушетии, где вас ждут древние башни, храмы и уникальные истории
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
На машине
18 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС из Грозного
Откройте для себя величественный Сулакский каньон, великолепные виды и уникальную культуру Дагестана в однодневной поездке
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Лучшее в Дагестане - на экскурсии из Грозного
На машине
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в Дагестане - на экскурсии из Грозного
Восхититься сказочным Сулакским каньоном, увидеть Чиркейскую ГЭС и отдохнуть в Дубках
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
12 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    2 августа 2024
    Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
    Огромная благодарность Хамзату. Прекрасный маршрут, мы увидели потрясающие пейзажи и достопримечательности Ингушетии, узнали много нового, интересного, это был приятный живой
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    рассказ. Нам было важно, чтобы не было труднодоступных мест из-за травмы ноги, ещё просили уделить больше внимания Ингушетии (потому что в Осетии я уже была) все наши пожелания были учтены и в маршрут были внесены коррективы. В дороге мы задали, наверное, миллион вопросов и на все получили ответы. Провели просто невероятный день. И самое главное (для меня) - хорошая приятная грамотная речь, человеческое спокойствие и комфортное вождение. Хамзат, огромнейшее Вам спасибо!!!

  • А
    Алена
    29 июля 2024
    Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
    Были на вечерней экскурссии с двумя детьми,остались под огромным впечатлением)))Адам прекрасный человек и рассказчик,прекрасно разбирается в истории своего региона))мы были в Грозном 1 день,нам было мало,обязательно вернемся еще,чтоб посмотреть окрестности региона и теперь мы знаем к кому обратиться)))
  • А
    Анатолий
    29 июля 2024
    Из Грозного - в Аргунское ущелье
    Тур в Аргунское ущелье оставил незабываемые впечатления. Великолепная экскурсия позволила увидеть потрясающие природные красоты и уникальные исторические памятники этого региона. Особо хочу отметить нашего гида Зелимхана, который оказался не только эрудированным, но и умеющим увлекательно рассказывать.
  • Е
    Елена
    29 июля 2024
    Вечерние мечети Чечни
    7 июля ездили на экскурсию с Шамилем «Вечерние мечети Чечни». Очень красивая и познавательная экскурсия! Каждая мечеть по-своему сказочно красива,
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    особенно в вечерней подсветке! Шамиль очень приятный человек, аккуратный водитель и отличный собеседник, столько интересного нам рассказал про культуру и обычаи чеченского народа, что многое для нас было просто открытием! Однозначно рекомендую эту экскурсию! Точно не пожалеете!

  • В
    Вероника
    26 июля 2024
    Вечерние мечети Чечни
    Гид Шамиль- Грамотный рассказчик и интересный собеседник. Знает историю, обычаи. Интересная подача информации. Помимо экскурсии посоветовал и объяснил что где найти. Огромное спасибо организаторам и гиду ‼️🔥Так держать ‼️
    Гид Шамиль- Грамотный рассказчик и интересный собеседник. Знает историю, обычаи. Интересная подача информации. Помимо экскурсии посоветовалГид Шамиль- Грамотный рассказчик и интересный собеседник. Знает историю, обычаи. Интересная подача информации. Помимо экскурсии посоветовал
  • Е
    Елена
    26 июля 2024
    Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
    8 июля ездили с Хамзатом на экскурсию « Из Грозного — в Ингушетию и Северную Осетию». Экскурсия очень понравилась! Увидели
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    очень красивые места, от которых просто дух захватывает! Хамзат замечательный человек, хороший водитель, очень интересно рассказывал про те места, которые мы проезжали, про культуру местных жителей, никуда нас не торопил — дал достаточно времени нам пофотографироваться и сам сделал нам красивые снимки. За что отдельное спасибо! В общем экскурсию рекомендую однозначно!!!

  • Д
    Дарья
    24 июля 2024
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Прошёл год с того путешествия) И вот дошли руки написать отзыв. Это была невероятная экскурсия. Рустам - очень вежливый,грамотный и эрудированный человек и
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    гид. Путешествие прошло на лёгке, интересно, познавательно и весело. Природа невероятная. все зелёное. горы,крепости, водопады. Быть людей в горах и прекрасная семья,в которой мы лепили и жарили лепешки. Чечня для меня открылась с положительной стороны. культура,самобытность,семейность, патриотизм. Я в восторге.

    Прошёл год с того путешествия)Прошёл год с того путешествия)Прошёл год с того путешествия)Прошёл год с того путешествия)Прошёл год с того путешествия)Прошёл год с того путешествия)
  • Г
    Галина
    23 июля 2024
    Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
    Наше путешествие началось с Ингушетии и Северной Осетии, нашим гидом был Хамзат, благодаря ему мы увидели много красивых и интересных мест, получили массу впечатлений. Он не только интересный гид, но и приятный собеседник. Рекомендую!
    Наше путешествие началось с Ингушетии и Северной Осетии, нашим гидом был Хамзат, благодаря ему мы увиделиНаше путешествие началось с Ингушетии и Северной Осетии, нашим гидом был Хамзат, благодаря ему мы увиделиНаше путешествие началось с Ингушетии и Северной Осетии, нашим гидом был Хамзат, благодаря ему мы увиделиНаше путешествие началось с Ингушетии и Северной Осетии, нашим гидом был Хамзат, благодаря ему мы увиделиНаше путешествие началось с Ингушетии и Северной Осетии, нашим гидом был Хамзат, благодаря ему мы увиделиНаше путешествие началось с Ингушетии и Северной Осетии, нашим гидом был Хамзат, благодаря ему мы увиделиНаше путешествие началось с Ингушетии и Северной Осетии, нашим гидом был Хамзат, благодаря ему мы увиделиНаше путешествие началось с Ингушетии и Северной Осетии, нашим гидом был Хамзат, благодаря ему мы увидели
  • А
    Антон
    22 июля 2024
    Из Грозного - в Аргунское ущелье
    Великолепный Гид, отличная организация.
  • А
    Анастасия
    21 июля 2024
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Шикарная экскурсия, большое спасибо гиду Шамилю за интересный рассказ и сопровождение!
    Шикарная экскурсия, большое спасибо гиду Шамилю за интересный рассказ и сопровождение!Шикарная экскурсия, большое спасибо гиду Шамилю за интересный рассказ и сопровождение!Шикарная экскурсия, большое спасибо гиду Шамилю за интересный рассказ и сопровождение!

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию
  2. В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
  3. В горы! Путешествие к озеру Кезеной-Ам и в город-музей Хой
  4. Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
  5. Магия вечерних городов: Грозный, Аргун и Шали
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мечеть «Гордость мусульман»
  2. Мечеть «Сердце Чечни»
  3. Мечеть «Сердце матери»
  4. Аргунское ущелье
  5. Озеро Кезеной-ам
  6. Грозный-Сити
  7. Цветочный парк
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в августе 2024
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