2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
В трендеО Грозном - интересно и с любовью
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Начало: Мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
8 часов
Групповая
В трендеИз Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
Грозный - история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У храма Архангела Михаила
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 4 999₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
Первый день в Грозном
Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
7 авг в 10:00
9 авг в 10:00
от 4 999₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Экскурсия «О Грозном - с интересом и любовью»: путешествие по сердцу Чечни
Погрузитесь в атмосферу Грозного, узнайте его тайны и легенды, насладитесь красотой городских пейзажей
Начало: Возле храма Михаила Архангела
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
4 000₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 августа 2024Очень благодарны Саиду за прекрасную экскурсию! Было очень интересно узнать историю города, республики! Окунуться в историю, понять почему так, а не иначе. Открыть для себя новые знания и получить огромный заряд положительных эмоций! Спасибо Саид!!! Всего Вам наилучшего!
- ААнгелина3 августа 2024Отличная Экскурсия.
- ЮЮлия3 августа 2024Саид прекрасный экскурсовод! Делился с нашей мини-группой как историческими фактами, так и современными. Смог найти подход к 15ти летнему подростку-максималисту, и оставил положительное впечатление о себе) Был внимателен, тактичен и ответил на все интересующие вопросы!
- ННаталья1 августа 2024Экскурсия по Грозному очень понравилась. Сайд-Магомед отличный рассказчик, с хорошим чувством юмора. Да, наверное, экскурсия не классическая, но Саид познакомил
- ННадя29 июля 2024Провела замечательных 4 дня в Чечне. Спасибо дорогим чеченцам за уделенное время, рассказы и доброе отношение! Очень хочется вернуться. Поездка полностью перевернула мои представления о Чечне и людях, которые там живут.
- ЛЛуиза25 июля 2024Экскурсия на озеро Кезеной- Ам и город- музей Хой впечатлила до глубины души. Красота и величие гор на серпантине, бездонная
- ТТатьяна22 июля 2024Экскурсия замечательная! Вечерний Грозный прекрасен!!! Взяли экскурсию с 19.00 до 21.00. Рекомендую именно это время, но учтите, если захотите купить
- ССергей21 июля 2024Спасибо большое Мадине за теплую встречу, интересный и познавательный рассказ. Не только узнали много нового, где вкусно поесть, что ещё можно посмотреть, но и получили великолепные фото из самых лучших локаций. Рекомендую.
- ССветлана14 июля 2024Это восторг! Такого насыщенного и интересного дня я не ожидала. Спасибо гиду Магомеду за интересный рассказ, комфортное вождение, потрясающие локации и конечно за фото!
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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