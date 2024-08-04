Экскурсии для пенсионеров

Найдено 5 экскурсий в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Грозном, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
О Грозном - интересно и с любовью
Пешая
134 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
В тренде
О Грозном - интересно и с любовью
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Начало: Мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
На машине
На микроавтобусе
30 отзывов
8 часов
Групповая
В тренде
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
Грозный - история и современность
Пешая
369 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
Грозный - история и современность
Исследовать самые интересные места чеченской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У храма Архангела Михаила
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 4 999 за всё до 4 чел.
Первый день в Грозном
Пешая
70 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
Первый день в Грозном
Душевная обзорная экскурсия по городу в компании гида-журналиста
Начало: У мечети «Сердце Чечни»
7 авг в 10:00
9 авг в 10:00
от 4 999 за всё до 4 чел.
О Грозном - с интересом и любовью
Пешая
11 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Экскурсия «О Грозном - с интересом и любовью»: путешествие по сердцу Чечни
Погрузитесь в атмосферу Грозного, узнайте его тайны и легенды, насладитесь красотой городских пейзажей
Начало: Возле храма Михаила Архангела
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
4 000 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 августа 2024
    О Грозном - интересно и с любовью
    Очень благодарны Саиду за прекрасную экскурсию! Было очень интересно узнать историю города, республики! Окунуться в историю, понять почему так, а не иначе. Открыть для себя новые знания и получить огромный заряд положительных эмоций! Спасибо Саид!!! Всего Вам наилучшего!
    Очень благодарны Саиду за прекрасную экскурсию! Было очень интересно узнать историю города, республики! Окунуться в историюОчень благодарны Саиду за прекрасную экскурсию! Было очень интересно узнать историю города, республики! Окунуться в историюОчень благодарны Саиду за прекрасную экскурсию! Было очень интересно узнать историю города, республики! Окунуться в историюОчень благодарны Саиду за прекрасную экскурсию! Было очень интересно узнать историю города, республики! Окунуться в историю
  • А
    Ангелина
    3 августа 2024
    Грозный - история и современность
    Отличная Экскурсия.
  • Ю
    Юлия
    3 августа 2024
    О Грозном - интересно и с любовью
    Саид прекрасный экскурсовод! Делился с нашей мини-группой как историческими фактами, так и современными. Смог найти подход к 15ти летнему подростку-максималисту, и оставил положительное впечатление о себе) Был внимателен, тактичен и ответил на все интересующие вопросы!
  • Н
    Наталья
    1 августа 2024
    О Грозном - интересно и с любовью
    Экскурсия по Грозному очень понравилась. Сайд-Магомед отличный рассказчик, с хорошим чувством юмора. Да, наверное, экскурсия не классическая, но Саид познакомил
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    нас с городом, рассказал о традициях и культуре чеченского народа. Мы прогулялись по центру, поднялись на одну из высоток Грозного-Сити, увидели город с высоты птичьего полета. Саид ответил на все наши вопросы, учел пожелания. Три с лишним часа пролетели незаметно. Спасибо за экскурсию!

    Экскурсия по Грозному очень понравилась. Сайд-Магомед отличный рассказчик, с хорошим чувством юмора. Да, наверное, экскурсия неЭкскурсия по Грозному очень понравилась. Сайд-Магомед отличный рассказчик, с хорошим чувством юмора. Да, наверное, экскурсия неЭкскурсия по Грозному очень понравилась. Сайд-Магомед отличный рассказчик, с хорошим чувством юмора. Да, наверное, экскурсия неЭкскурсия по Грозному очень понравилась. Сайд-Магомед отличный рассказчик, с хорошим чувством юмора. Да, наверное, экскурсия неЭкскурсия по Грозному очень понравилась. Сайд-Магомед отличный рассказчик, с хорошим чувством юмора. Да, наверное, экскурсия не
  • Н
    Надя
    29 июля 2024
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Провела замечательных 4 дня в Чечне. Спасибо дорогим чеченцам за уделенное время, рассказы и доброе отношение! Очень хочется вернуться. Поездка полностью перевернула мои представления о Чечне и людях, которые там живут.
    Провела замечательных 4 дня в Чечне. Спасибо дорогим чеченцам за уделенное время, рассказы и доброе отношение!Провела замечательных 4 дня в Чечне. Спасибо дорогим чеченцам за уделенное время, рассказы и доброе отношение!
  • Л
    Луиза
    25 июля 2024
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Экскурсия на озеро Кезеной- Ам и город- музей Хой впечатлила до глубины души. Красота и величие гор на серпантине, бездонная
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    голубизна озера! Город стражников, в котором попадаешь в средневековую эпоху! Все сопровождается интересными историями гида Ахмеда. Вкусный обед в Харачое и дружелюбие местных жителей. Побывав в этой сказке, остаешься под благостным впечатлением. Огромное спасибо нашему гиду за прекрасный отдых.

    Экскурсия на озеро Кезеной- Ам и город- музей Хой впечатлила до глубины души. Красота и величиеЭкскурсия на озеро Кезеной- Ам и город- музей Хой впечатлила до глубины души. Красота и величиеЭкскурсия на озеро Кезеной- Ам и город- музей Хой впечатлила до глубины души. Красота и величиеЭкскурсия на озеро Кезеной- Ам и город- музей Хой впечатлила до глубины души. Красота и величие
  • Т
    Татьяна
    22 июля 2024
    Грозный - история и современность
    Экскурсия замечательная! Вечерний Грозный прекрасен!!! Взяли экскурсию с 19.00 до 21.00. Рекомендую именно это время, но учтите, если захотите купить
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    чеченскую халву или чак чак для презентов близким, то магазины могут быть закрыты к этому времени. Мы не успели, это единственный минус для нас. Зато гид нам порекомендовал, где вкусно покушать, и мы после экскурсии там и остались! 🤗 Мадина знает красивые ракурсы для фото, фото получаются шикарные!!!

    Экскурсия замечательная! Вечерний Грозный прекрасен!!! Взяли экскурсию с 19.00 до 21.00. Рекомендую именно это время, ноЭкскурсия замечательная! Вечерний Грозный прекрасен!!! Взяли экскурсию с 19.00 до 21.00. Рекомендую именно это время, но
  • С
    Сергей
    21 июля 2024
    Грозный - история и современность
    Спасибо большое Мадине за теплую встречу, интересный и познавательный рассказ. Не только узнали много нового, где вкусно поесть, что ещё можно посмотреть, но и получили великолепные фото из самых лучших локаций. Рекомендую.
  • С
    Светлана
    14 июля 2024
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Это восторг! Такого насыщенного и интересного дня я не ожидала. Спасибо гиду Магомеду за интересный рассказ, комфортное вождение, потрясающие локации и конечно за фото!
    Это восторг! Такого насыщенного и интересного дня я не ожидала. Спасибо гиду Магомеду за интересный рассказЭто восторг! Такого насыщенного и интересного дня я не ожидала. Спасибо гиду Магомеду за интересный рассказЭто восторг! Такого насыщенного и интересного дня я не ожидала. Спасибо гиду Магомеду за интересный рассказЭто восторг! Такого насыщенного и интересного дня я не ожидала. Спасибо гиду Магомеду за интересный рассказЭто восторг! Такого насыщенного и интересного дня я не ожидала. Спасибо гиду Магомеду за интересный рассказЭто восторг! Такого насыщенного и интересного дня я не ожидала. Спасибо гиду Магомеду за интересный рассказЭто восторг! Такого насыщенного и интересного дня я не ожидала. Спасибо гиду Магомеду за интересный рассказ

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Экскурсии для пенсионеров»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. О Грозном - интересно и с любовью
  2. Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
  3. Грозный - история и современность
  4. Первый день в Грозном
  5. О Грозном - с интересом и любовью
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мечеть «Гордость мусульман»
  2. Мечеть «Сердце Чечни»
  3. Мечеть «Сердце матери»
  4. Аргунское ущелье
  5. Озеро Кезеной-ам
  6. Грозный-Сити
  7. Цветочный парк
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в августе 2024
Сейчас в Грозном в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 500 до 4 999. Туристы уже оставили гидам 614 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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