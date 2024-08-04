Е Елена О Грозном - интересно и с любовью Очень благодарны Саиду за прекрасную экскурсию! Было очень интересно узнать историю города, республики! Окунуться в историю, понять почему так, а не иначе. Открыть для себя новые знания и получить огромный заряд положительных эмоций! Спасибо Саид!!! Всего Вам наилучшего!

А Ангелина Грозный - история и современность Отличная Экскурсия.

Ю Юлия О Грозном - интересно и с любовью Саид прекрасный экскурсовод! Делился с нашей мини-группой как историческими фактами, так и современными. Смог найти подход к 15ти летнему подростку-максималисту, и оставил положительное впечатление о себе) Был внимателен, тактичен и ответил на все интересующие вопросы!

Н Наталья О Грозном - интересно и с любовью читать дальше нас с городом, рассказал о традициях и культуре чеченского народа. Мы прогулялись по центру, поднялись на одну из высоток Грозного-Сити, увидели город с высоты птичьего полета. Саид ответил на все наши вопросы, учел пожелания. Три с лишним часа пролетели незаметно. Спасибо за экскурсию! Экскурсия по Грозному очень понравилась. Сайд-Магомед отличный рассказчик, с хорошим чувством юмора. Да, наверное, экскурсия не классическая, но Саид познакомил

Н Надя Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе Провела замечательных 4 дня в Чечне. Спасибо дорогим чеченцам за уделенное время, рассказы и доброе отношение! Очень хочется вернуться. Поездка полностью перевернула мои представления о Чечне и людях, которые там живут.

Л Луиза Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе читать дальше голубизна озера! Город стражников, в котором попадаешь в средневековую эпоху! Все сопровождается интересными историями гида Ахмеда. Вкусный обед в Харачое и дружелюбие местных жителей. Побывав в этой сказке, остаешься под благостным впечатлением. Огромное спасибо нашему гиду за прекрасный отдых. Экскурсия на озеро Кезеной- Ам и город- музей Хой впечатлила до глубины души. Красота и величие гор на серпантине, бездонная

Т Татьяна Грозный - история и современность читать дальше чеченскую халву или чак чак для презентов близким, то магазины могут быть закрыты к этому времени. Мы не успели, это единственный минус для нас. Зато гид нам порекомендовал, где вкусно покушать, и мы после экскурсии там и остались! 🤗 Мадина знает красивые ракурсы для фото, фото получаются шикарные!!! Экскурсия замечательная! Вечерний Грозный прекрасен!!! Взяли экскурсию с 19.00 до 21.00. Рекомендую именно это время, но учтите, если захотите купить

С Сергей Грозный - история и современность Спасибо большое Мадине за теплую встречу, интересный и познавательный рассказ. Не только узнали много нового, где вкусно поесть, что ещё можно посмотреть, но и получили великолепные фото из самых лучших локаций. Рекомендую.