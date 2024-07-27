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сравнивать с экскурсиями в Дагестане (только оттуда приехала), то там за эти же деньги получаешь больше: в экскурсию всегда включены входные билеты и обед, и сами экскурсии более насыщенные по количеству мест (в этой мне понравились только водопады). Например, в музее заплатили каждая по 200₽, хотя можно было там бесплатно походить и наш гид могла бы нам все сама рассказать. Мы за троих заплатили 600₽, хотя это того не стоило