Экскурсии и походы в горы

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии и походы в горы» в Грозном, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
На машине
36 отзывов
6 часов
Групповая
до 19 чел.
Аргунское ущелье в мини-группе: замок, водопады и культура Чечни
Аргунское ущелье ждет! Познайте культуру Чечни, насладитесь водопадами и средневековым замком в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Г. Грозный
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
3 500 за человека
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию (г. Владикавказ)
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию (г. Владикавказ)
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу, в любой удобный день и время.
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Поездка на озеро Кезеной-Ам с остановками в интересных местах
Пешая
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка на озеро Кезеной-Ам с остановками в интересных местах
Начало: У отеля
Расписание: Сеансы начинаются <b>с 9:00 до 11:00</b>.
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от 9 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лукина
    27 июля 2024
    Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
    Вчера ездили на экскурсию с Сулумбеком. Все очень понравилось. Большое спасибо. Чечня прекрасна! Сулумбек супергид!!!
  • Е
    Екатерина
    17 июля 2024
    Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
    Спасибо за такую чудесную экскурсию. Сулумбек много, познавательно рассказал и показал! Ущелье впечатлило! Всё было чётко,оперативно по времени. Хотим в следующий раз именно с Сулумбеком поехать на другие экскурсии,которые не успели посетить.
  • Е
    Елена
    18 июня 2024
    Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
    В целом положительно, Светлана понравилась - отвечала на все вопросы, комфортно ездили, не ограничивали по времени во время прогулки. Но если
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    сравнивать с экскурсиями в Дагестане (только оттуда приехала), то там за эти же деньги получаешь больше: в экскурсию всегда включены входные билеты и обед, и сами экскурсии более насыщенные по количеству мест (в этой мне понравились только водопады). Например, в музее заплатили каждая по 200₽, хотя можно было там бесплатно походить и наш гид могла бы нам все сама рассказать. Мы за троих заплатили 600₽, хотя это того не стоило

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Экскурсии и походы в горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
  2. Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию (г. Владикавказ)
  3. Поездка на озеро Кезеной-Ам с остановками в интересных местах
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мечеть «Гордость мусульман»
  2. Мечеть «Сердце Чечни»
  3. Мечеть «Сердце матери»
  4. Аргунское ущелье
  5. Озеро Кезеной-ам
  6. Грозный-Сити
  7. Цветочный парк
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в августе 2024
Сейчас в Грозном в категории "Экскурсии и походы в горы" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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