6 часов
Групповая
до 19 чел.
Аргунское ущелье в мини-группе: замок, водопады и культура Чечни
Аргунское ущелье ждет! Познайте культуру Чечни, насладитесь водопадами и средневековым замком в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Г. Грозный
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
3 500₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Грозного - в Ингушетию и Северную Осетию (г. Владикавказ)
Начало: Ваш отель
Расписание: По запросу, в любой удобный день и время.
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Расписание: Сеансы начинаются <b>с 9:00 до 11:00</b>.
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от 9 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛукина27 июля 2024Вчера ездили на экскурсию с Сулумбеком. Все очень понравилось. Большое спасибо. Чечня прекрасна! Сулумбек супергид!!!
- ЕЕкатерина17 июля 2024Спасибо за такую чудесную экскурсию. Сулумбек много, познавательно рассказал и показал! Ущелье впечатлило! Всё было чётко,оперативно по времени. Хотим в следующий раз именно с Сулумбеком поехать на другие экскурсии,которые не успели посетить.
- ЕЕлена18 июня 2024В целом положительно, Светлана понравилась - отвечала на все вопросы, комфортно ездили, не ограничивали по времени во время прогулки. Но если
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Экскурсии и походы в горы»
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