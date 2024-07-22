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по местам, еще не тронутым большим количеством туристов, в горных труднодоступных местах. Из экскурсии много узнали о чеченском народе, его истории, обычаях и традициях. Сайд-Магомед - спокойный и приятный гид, который исследует эти горы уже несколько лет. Он отвечал на все интересующие вопросы, рассказывал историю и легенды о местах, у которых мы делали остановки. Сама поездка проходила на большом и комфортном внедорожнике, а езда была плавной и аккуратной, что важно для перемещения по горным дорогам. Еще один интересный момент заключается в том, что многие чеченцы, кому мы рассказывали, что побывали в Галанчожском районе, сами там еще не успели побывать и только планируют поездку в эти места. В итоге, 12 часов программы пролетели, а у нас остались только самые положительные впечатления. Всем рекомендую.