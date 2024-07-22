Экскурсия понравилась очень!
Мы ездили с супругой в июле 2024г. и остались в восторге от захватывающих видов и исторических построек.
Маршрут проложен читать дальше
по местам, еще не тронутым большим количеством туристов, в горных труднодоступных местах. Из экскурсии много узнали о чеченском народе, его истории, обычаях и традициях.
Сайд-Магомед - спокойный и приятный гид, который исследует эти горы уже несколько лет. Он отвечал на все интересующие вопросы, рассказывал историю и легенды о местах, у которых мы делали остановки.
Сама поездка проходила на большом и комфортном внедорожнике, а езда была плавной и аккуратной, что важно для перемещения по горным дорогам.
Еще один интересный момент заключается в том, что многие чеченцы, кому мы рассказывали, что побывали в Галанчожском районе, сами там еще не успели побывать и только планируют поездку в эти места.
В итоге, 12 часов программы пролетели, а у нас остались только самые положительные впечатления. Всем рекомендую.
Маршрут проходит по заповедной территории "не затоптанной туристами". Дух захватывает от красоты гор. Не смотря на то, что мы много читать дальше
путешествовали по горам, в том числе по Кавказу, эти места совершенно самобытны и их обязательно стоит посмотреть - не зря Сайд-Магомед и его друзья называют себя "охотниками за горами". Отдельная признательность за рассказы об истории чеченского народа, легенды и предания которого связаны с Галанчожским районом. Есть в этой истории светлые и темные страницы, обо всем этом было интересно услышать от человека, чьи предки жили в здешних горах. Спойлерить не хочется, но те, кто выберет данную экскурсию, получат возможность увидеть уникальный природный ландшафт ("каменное войско"), вдохнуть медовый запах цветущих лугов на склонах гор, посетить древние (восстановленные) сторожевые башни, медвежью пещеру, оборудованную для отдыха путников, отдохнуть и перекусить на берегу озера в кратере спящего вулкана, а также посетить другие знаковые места. Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике NISSAN TERRA. Приятно удивило то, что Сайд-Магомед предложил нам завтрак, узнав, что позавтракать в гостинице мы не успели. Экскурсию однозначно рекомендуем. Сайд-Магомеду выражаем сердечную благодарность.
Были проездом по работе в Грозном и очень хотели в горы. Увидели, что экскурсия новая, без отзывов, было волнительно по читать дальше
ожиданиям, но все прошло на 100 из 10!
Саид учел наши пожелания по времени начала и окончания экскурсии, когда наши планы немного изменились (попросили на 20 минут пораньше за нами заехать)- оперативно подстроился.
Вся поездка проходила в комфортном внедорожнике Nissan, было просторно и не трясло на горных дорогах.
Программа очень насыщенная, маршрут круговой, поэтому не пришлось возвращаться по тому же маршруту, что обычно бывает на таких экскурсиях.
Саид очень много рассказывал про историю чеченского народа, обычаях и традициях.
Помимо просто красоты гор, мы успели посетить и памятники архитектуры, выпили травяной чай с видом на ущелье, забрались в сторожевую башню и получили невероятный праздничный стейк с видом на озеро в кратере бывшего вулкана.
Мы - достаточно опытные путешественники и достаточно много посещали мест на Кавказе, но это - однозначно один из лучших маршрутов и точно лучшее сопровождение)
Исполнено все, как договаривались. Гид прибыл вовремя. Мы хотели посетить Бархан и Сулакский каньон. Сначала приехали к бархану. Там Магомед читать дальше
ждал нас, пока мы поднимемся, нафоткаемся, вернемся. Далее поехали к месту пересадки на джип. Водитель джипа ждал нас четко к оговоренному времени, сразу пересели и поехали, никаких задержек в пути. Все очень спокойно, комфортно, ненавязчиво и легко, в нужном нам темпе. Благополучно вернулись в Грозный вечером, когда уже стемнело. Прекрасно проведи день! Рекомендуем бронировать экскурсии с Магомедом.
Вот уже как 3 дня мы вернулись домой, но мысли все вновь и вновь возвращают меня в наш незабываемый отдых читать дальше
в Чечне с 15.03.2024 по 17.03.2024. Чечня покорила свой красотой, дружелюбием, обилием исторических мест.
Грозный запал в душу, теперь хочется обязательно вернуться туда летом!
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду — Азнауру.
Азнаур невероятно интересно рассказывает обо всем!!! Будь то исторический факт, который приукрашивается какой-то интересной легендой, или просто описание природы и быта края! Ненавязчиво подсказывал, где можно приобрести те или иные сувениры.
Поездки не изматывали, а проходили на одном дыхании, плюс оставалось время на свободное исследование местности.
Мы к вам еще обязательно вернёмся!
Невероятно интересная экскурсия у нас была с гидом Азнауром!
Мы посетили множество красивых мест, насладились природой и прекрасными горными видами, от которых захватывало дух, познакомились с историей и получили удовольствие от общения с гидом.
Большое спасибо!
Мы много путешествуем и с уверенностью можем сказать, что это одна из лучших экскурсий на которой нам удалось побывать. Во читать дальше
многом это заслуга наших замечательных гидов (у нас было 2 экипажа) – харизматичных, эрудированных, отличных рассказчиках. Чечня, как мифическая птица Феникс, возрождается из пепла, восстанавливая разрушенное и создавая новое. Неизгладимое впечатление оставили, как природные ландшафты, так и мечети, башни, музеи Чечни и конечно сам Грозный - красивый город с суровым названием, сочетающий в своей архитектур традиции и современность.
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