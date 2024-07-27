6 часов
Групповая
до 19 чел.
Аргунское ущелье в мини-группе: замок, водопады и культура Чечни
Аргунское ущелье ждет! Познайте культуру Чечни, насладитесь водопадами и средневековым замком в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Г. Грозный
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
3 500₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поход к истоку реки Гумс: Водопад, Озеро и Живописные виды
Приглашаем на увлекательный поход по берегам реки Гумс, где вас ждут великолепные виды и незабываемые впечатления
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам: незабываемое приключение
Погрузитесь в атмосферу горного приключения с джип-туром на высокогорное озеро Галай-Ам, окруженное живописными склонами на высоте около 2000 метров
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чечня. Аргунское ущелье: По дороге древних караванов
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Кезеной-Ам из Грозного
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Гостеприимный Грозный
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
3 000₽ за всё до 4 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур по Чечне: Башенный комплекс Никарой и некрополь Цой-Педе
Начало: Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛукина27 июля 2024Вчера ездили на экскурсию с Сулумбеком. Все очень понравилось. Большое спасибо. Чечня прекрасна! Сулумбек супергид!!!
- ЕЕкатерина17 июля 2024Спасибо за такую чудесную экскурсию. Сулумбек много, познавательно рассказал и показал! Ущелье впечатлило! Всё было чётко,оперативно по времени. Хотим в следующий раз именно с Сулумбеком поехать на другие экскурсии,которые не успели посетить.
- ЕЕлена18 июня 2024В целом положительно, Светлана понравилась - отвечала на все вопросы, комфортно ездили, не ограничивали по времени во время прогулки. Но если
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