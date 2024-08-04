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и современность Чеченского народа, мусульманство и традиции! Марьям открыта для дискуссий и от этого путешествие было живым и не просто подачей материала, а незабываемым путешествием! На дороге чувствует себя уверенно, чётко соблюдая тайминг, но при этом ни разу не подгоняла нас!