2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
В трендеО Грозном - интересно и с любовью
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Начало: Мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивный тур: Жемчужины Чечни за один день
Откройте для себя уникальную культуру и природу Чечни в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
10 900₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеГрозный: экскурсия с личным гидом по знаковым местам
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 августа 2024На экскурсию мы отправились с Марьям! Восхитительный, внимательный, отзывчивый и любящий своё дело экскурсовод! С большим интересом слушали про историю
- ННаталья1 августа 2024Экскурсия по Грозному очень понравилась. Сайд-Магомед отличный рассказчик, с хорошим чувством юмора. Да, наверное, экскурсия не классическая, но Саид познакомил
- ММария31 июля 2024Экскурсию проводил наш замечательный гид Саид. Профессионал своего дела, прекрасно владеющий материалом, интеллигентный и просто душевный человек. Безукоризненная русская речь и умение общаться оставили неизгладимое впечатление. Грозный поразил своим размахом, красотой. Он впечатляет и заражает оптимизмом!
- ССучкова31 июля 2024Очень понравилась экскурсия, Хамзат отличный рассказчик, время пролетело незаметно.
- ВВероника26 июля 2024Привет всем путешественникам. Однозначно порекомендую гида Имрана и маршрут на озеро Кезеной Ам. Прекрасные места, великолепные виды. Очень грамотный гид,
- ЛЛюдмила22 июля 2024Замечательная экскурсия, Сайд-Магомед очень образованный, тактичный и приятный молодой человек!
- ССергей21 июля 2024Экскурсия по Грозному понравилась. За 4 часа много чего удалось посмотреть. Всем советуем посетить английский замок. Хамзат внимательны и порядочный экскурсовод, всем советуем.
- ППрохорова21 июля 2024Благодарим Марьям за интересную, познавательную экскурсию! Показала все заявленные достопримечательности без спешки, сопровождая интересным рассказом наполненным историческим фактами, легендами и обычаями. Очень приятная в общении и доброжелательная гид! Рекомендуем!!! Гости из Москвы.
- ИИрина11 июля 202411 июля была на экскурсии по столице Чеченский республики. Гид Хамзат любезно забрал из отеля на автомобиле. Стояла жаркая погода,
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