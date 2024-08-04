Все – экскурсии в Грозном

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Грозном, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
О Грозном - интересно и с любовью
Пешая
134 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
В тренде
О Грозном - интересно и с любовью
Посетить «визитные карточки» города и узнать их историю на душевной обзорной экскурсии
Начало: Мечеть Сердце Чечни
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
4 000 за всё до 5 чел.
Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
На машине
143 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивный тур: Жемчужины Чечни за один день
Откройте для себя уникальную культуру и природу Чечни в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
10 900 за всё до 4 чел.
Грозный - город, в который хочется вернуться
На машине
79 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
В тренде
Грозный: экскурсия с личным гидом по знаковым местам
Познайте дух Грозного: от величественных мечетей до живописных парков и современных небоскребов
Начало: Город,Грозный, цветочный парк
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
5 990 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 августа 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
    На экскурсию мы отправились с Марьям! Восхитительный, внимательный, отзывчивый и любящий своё дело экскурсовод! С большим интересом слушали про историю
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    и современность Чеченского народа, мусульманство и традиции! Марьям открыта для дискуссий и от этого путешествие было живым и не просто подачей материала, а незабываемым путешествием! На дороге чувствует себя уверенно, чётко соблюдая тайминг, но при этом ни разу не подгоняла нас!

    На экскурсию мы отправились с Марьям! Восхитительный, внимательный, отзывчивый и любящий своё дело экскурсовод! С большимНа экскурсию мы отправились с Марьям! Восхитительный, внимательный, отзывчивый и любящий своё дело экскурсовод! С большимНа экскурсию мы отправились с Марьям! Восхитительный, внимательный, отзывчивый и любящий своё дело экскурсовод! С большимНа экскурсию мы отправились с Марьям! Восхитительный, внимательный, отзывчивый и любящий своё дело экскурсовод! С большимНа экскурсию мы отправились с Марьям! Восхитительный, внимательный, отзывчивый и любящий своё дело экскурсовод! С большимНа экскурсию мы отправились с Марьям! Восхитительный, внимательный, отзывчивый и любящий своё дело экскурсовод! С большимНа экскурсию мы отправились с Марьям! Восхитительный, внимательный, отзывчивый и любящий своё дело экскурсовод! С большим
  • Н
    Наталья
    1 августа 2024
    О Грозном - интересно и с любовью
    Экскурсия по Грозному очень понравилась. Сайд-Магомед отличный рассказчик, с хорошим чувством юмора. Да, наверное, экскурсия не классическая, но Саид познакомил
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    нас с городом, рассказал о традициях и культуре чеченского народа. Мы прогулялись по центру, поднялись на одну из высоток Грозного-Сити, увидели город с высоты птичьего полета. Саид ответил на все наши вопросы, учел пожелания. Три с лишним часа пролетели незаметно. Спасибо за экскурсию!

    Экскурсия по Грозному очень понравилась. Сайд-Магомед отличный рассказчик, с хорошим чувством юмора. Да, наверное, экскурсия неЭкскурсия по Грозному очень понравилась. Сайд-Магомед отличный рассказчик, с хорошим чувством юмора. Да, наверное, экскурсия неЭкскурсия по Грозному очень понравилась. Сайд-Магомед отличный рассказчик, с хорошим чувством юмора. Да, наверное, экскурсия неЭкскурсия по Грозному очень понравилась. Сайд-Магомед отличный рассказчик, с хорошим чувством юмора. Да, наверное, экскурсия неЭкскурсия по Грозному очень понравилась. Сайд-Магомед отличный рассказчик, с хорошим чувством юмора. Да, наверное, экскурсия не
  • М
    Мария
    31 июля 2024
    О Грозном - интересно и с любовью
    Экскурсию проводил наш замечательный гид Саид. Профессионал своего дела, прекрасно владеющий материалом, интеллигентный и просто душевный человек. Безукоризненная русская речь и умение общаться оставили неизгладимое впечатление. Грозный поразил своим размахом, красотой. Он впечатляет и заражает оптимизмом!
  • С
    Сучкова
    31 июля 2024
    Грозный - город, в который хочется вернуться
    Очень понравилась экскурсия, Хамзат отличный рассказчик, время пролетело незаметно.
  • В
    Вероника
    26 июля 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
    Привет всем путешественникам. Однозначно порекомендую гида Имрана и маршрут на озеро Кезеной Ам. Прекрасные места, великолепные виды. Очень грамотный гид,
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    отличный водитель (там серпантин). Доброе отношение, внимательный интересный рассказчик. Призент был - качели с видом на горы и травяной чай с местным жителем.

    Привет всем путешественникам. Однозначно порекомендую гида Имрана и маршрут на озеро Кезеной Ам. Прекрасные места, великолепныеПривет всем путешественникам. Однозначно порекомендую гида Имрана и маршрут на озеро Кезеной Ам. Прекрасные места, великолепныеПривет всем путешественникам. Однозначно порекомендую гида Имрана и маршрут на озеро Кезеной Ам. Прекрасные места, великолепные
  • Л
    Людмила
    22 июля 2024
    О Грозном - интересно и с любовью
    Замечательная экскурсия, Сайд-Магомед очень образованный, тактичный и приятный молодой человек!
  • С
    Сергей
    21 июля 2024
    Грозный - город, в который хочется вернуться
    Экскурсия по Грозному понравилась. За 4 часа много чего удалось посмотреть. Всем советуем посетить английский замок. Хамзат внимательны и порядочный экскурсовод, всем советуем.
  • П
    Прохорова
    21 июля 2024
    Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
    Благодарим Марьям за интересную, познавательную экскурсию! Показала все заявленные достопримечательности без спешки, сопровождая интересным рассказом наполненным историческим фактами, легендами и обычаями. Очень приятная в общении и доброжелательная гид! Рекомендуем!!! Гости из Москвы.
  • И
    Ирина
    11 июля 2024
    Грозный - город, в который хочется вернуться
    11 июля была на экскурсии по столице Чеченский республики. Гид Хамзат любезно забрал из отеля на автомобиле. Стояла жаркая погода,
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    но Хамзат составил таким образом маршрут, что пешая часть экскурсии под солнцем была непродолжительной, а потому не утомительной. Видно, что Хамзат любит Грозный, знает его историю и много интересных фактов. Буду рекомендоать гида друзьям и знакомым!

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Все»

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  1. О Грозном - интересно и с любовью
  2. Топовые достопримечательности Чечни за 1 день
  3. Грозный - город, в который хочется вернуться
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мечеть «Гордость мусульман»
  2. Мечеть «Сердце Чечни»
  3. Мечеть «Сердце матери»
  4. Аргунское ущелье
  5. Озеро Кезеной-ам
  6. Грозный-Сити
  7. Цветочный парк
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в августе 2024
Сейчас в Грозном в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 10 900. Туристы уже оставили гидам 356 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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