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мой день рождения 🥳 Апти был там человеком, с кем я разделил свой праздник. Экскурсия отличная! Я был всем доволен!! Апти очень интеллигентный и грамотный человек - это очень хорошие качества, которые его украшают. Экскурсии он проводит на высшем уровне - слушать его приятно! Отдельно, что хочется сказать. Я был приятно тронут, когда он мне разрешил сесть за руль своего автомобиля- Лада Приора. Покататься на Приоре в Чечне - это была моя мечта в 2015, и вот она сбылась. Апти, спасибо за ту экскурсию! День был замечательный!