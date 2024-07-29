8 часов
Групповая
В трендеИз Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия и мастер-класс в Грозном: культура и природа Чечни
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 600₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети
Начало: По договоренности
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Грозного - в Аргунское ущелье
Горные перевалы, скалы, водопады, древние башни и замок Пхакоч на авто-пешеходной экскурсии
7 авг в 08:00
9 авг в 12:30
от 12 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС из Грозного
Откройте для себя величественный Сулакский каньон, великолепные виды и уникальную культуру Дагестана в однодневной поездке
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в Дагестане - на экскурсии из Грозного
Восхититься сказочным Сулакским каньоном, увидеть Чиркейскую ГЭС и отдохнуть в Дубках
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
12 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий29 июля 2024Тур в Аргунское ущелье оставил незабываемые впечатления. Великолепная экскурсия позволила увидеть потрясающие природные красоты и уникальные исторические памятники этого региона. Особо хочу отметить нашего гида Зелимхана, который оказался не только эрудированным, но и умеющим увлекательно рассказывать.
- ННадя29 июля 2024Провела замечательных 4 дня в Чечне. Спасибо дорогим чеченцам за уделенное время, рассказы и доброе отношение! Очень хочется вернуться. Поездка полностью перевернула мои представления о Чечне и людях, которые там живут.
- ЛЛуиза25 июля 2024Экскурсия на озеро Кезеной- Ам и город- музей Хой впечатлила до глубины души. Красота и величие гор на серпантине, бездонная
- ДДарья24 июля 2024Прошёл год с того путешествия) И вот дошли руки написать отзыв. Это была невероятная экскурсия. Рустам - очень вежливый,грамотный и эрудированный человек и
- ААнтон22 июля 2024Великолепный Гид, отличная организация.
- ААнастасия21 июля 2024Шикарная экскурсия, большое спасибо гиду Шамилю за интересный рассказ и сопровождение!
- ССветлана14 июля 2024Это восторг! Такого насыщенного и интересного дня я не ожидала. Спасибо гиду Магомеду за интересный рассказ, комфортное вождение, потрясающие локации и конечно за фото!
- ККирилл11 июля 2024Ох, как давно я хотел написать этот отзыв. Я был на экскурсии ещё 22 ноября 2022 года - это был
- ААртём9 июля 2024Отличный рассказчик! Энциклопедические знания, хорошая подача информации! Единственное - быстрая езда(для некоторых это важно, нам было не принципиально)! Рекомендую!
- ИИрина29 июня 2024Огромное спасибо нашему гиду Апти Садыкову и компании Трипстер! Это была первая наша экскурсия по республике. Апти со всей любовью
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «За городом и природа»
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