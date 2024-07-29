За городом и природа – экскурсии в Грозном

Найдено 6 экскурсий в категории «За городом и природа» в Грозном, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
На машине
На микроавтобусе
30 отзывов
8 часов
Групповая
В тренде
Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
Увидеть памятник чеченскому Робин Гуду, изучить селение стражников и отыскать жемчужину Кавказа
Начало: У вашего отеля в Грозном
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за человека
В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
На машине
22 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия и мастер-класс в Грозном: культура и природа Чечни
Откройте для себя дух Чечни: водопады, древние башни и мастерство приготовления национальных блюд
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 600 за всё до 4 чел.
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
На машине
117 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Насладиться фантастической красотой чеченской природы и посетить крупнейшие местные мечети
Начало: По договоренности
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Из Грозного - в Аргунское ущелье
На машине
42 отзыва
6.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Грозного - в Аргунское ущелье
Горные перевалы, скалы, водопады, древние башни и замок Пхакоч на авто-пешеходной экскурсии
7 авг в 08:00
9 авг в 12:30
от 12 000 за всё до 4 чел.
Едем в Дагестан: путешествие на Сулакский каньон из Грозного
На машине
18 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие на Сулакский каньон и Чиркейскую ГЭС из Грозного
Откройте для себя величественный Сулакский каньон, великолепные виды и уникальную культуру Дагестана в однодневной поездке
Начало: Мы заберём вас с места пребывания в Грозном
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Лучшее в Дагестане - на экскурсии из Грозного
На машине
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в Дагестане - на экскурсии из Грозного
Восхититься сказочным Сулакским каньоном, увидеть Чиркейскую ГЭС и отдохнуть в Дубках
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
12 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    29 июля 2024
    Из Грозного - в Аргунское ущелье
    Тур в Аргунское ущелье оставил незабываемые впечатления. Великолепная экскурсия позволила увидеть потрясающие природные красоты и уникальные исторические памятники этого региона. Особо хочу отметить нашего гида Зелимхана, который оказался не только эрудированным, но и умеющим увлекательно рассказывать.
  • Н
    Надя
    29 июля 2024
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Провела замечательных 4 дня в Чечне. Спасибо дорогим чеченцам за уделенное время, рассказы и доброе отношение! Очень хочется вернуться. Поездка полностью перевернула мои представления о Чечне и людях, которые там живут.
    Провела замечательных 4 дня в Чечне. Спасибо дорогим чеченцам за уделенное время, рассказы и доброе отношение!Провела замечательных 4 дня в Чечне. Спасибо дорогим чеченцам за уделенное время, рассказы и доброе отношение!
  • Л
    Луиза
    25 июля 2024
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Экскурсия на озеро Кезеной- Ам и город- музей Хой впечатлила до глубины души. Красота и величие гор на серпантине, бездонная
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    голубизна озера! Город стражников, в котором попадаешь в средневековую эпоху! Все сопровождается интересными историями гида Ахмеда. Вкусный обед в Харачое и дружелюбие местных жителей. Побывав в этой сказке, остаешься под благостным впечатлением. Огромное спасибо нашему гиду за прекрасный отдых.

    Экскурсия на озеро Кезеной- Ам и город- музей Хой впечатлила до глубины души. Красота и величиеЭкскурсия на озеро Кезеной- Ам и город- музей Хой впечатлила до глубины души. Красота и величиеЭкскурсия на озеро Кезеной- Ам и город- музей Хой впечатлила до глубины души. Красота и величиеЭкскурсия на озеро Кезеной- Ам и город- музей Хой впечатлила до глубины души. Красота и величие
  • Д
    Дарья
    24 июля 2024
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Прошёл год с того путешествия) И вот дошли руки написать отзыв. Это была невероятная экскурсия. Рустам - очень вежливый,грамотный и эрудированный человек и
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    гид. Путешествие прошло на лёгке, интересно, познавательно и весело. Природа невероятная. все зелёное. горы,крепости, водопады. Быть людей в горах и прекрасная семья,в которой мы лепили и жарили лепешки. Чечня для меня открылась с положительной стороны. культура,самобытность,семейность, патриотизм. Я в восторге.

    Прошёл год с того путешествия)Прошёл год с того путешествия)Прошёл год с того путешествия)Прошёл год с того путешествия)Прошёл год с того путешествия)Прошёл год с того путешествия)
  • А
    Антон
    22 июля 2024
    Из Грозного - в Аргунское ущелье
    Великолепный Гид, отличная организация.
  • А
    Анастасия
    21 июля 2024
    В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
    Шикарная экскурсия, большое спасибо гиду Шамилю за интересный рассказ и сопровождение!
    Шикарная экскурсия, большое спасибо гиду Шамилю за интересный рассказ и сопровождение!Шикарная экскурсия, большое спасибо гиду Шамилю за интересный рассказ и сопровождение!Шикарная экскурсия, большое спасибо гиду Шамилю за интересный рассказ и сопровождение!
  • С
    Светлана
    14 июля 2024
    Из Грозного - на озеро Кезеной-Ам и в город-музей Хой: экскурсия в группе
    Это восторг! Такого насыщенного и интересного дня я не ожидала. Спасибо гиду Магомеду за интересный рассказ, комфортное вождение, потрясающие локации и конечно за фото!
    Это восторг! Такого насыщенного и интересного дня я не ожидала. Спасибо гиду Магомеду за интересный рассказЭто восторг! Такого насыщенного и интересного дня я не ожидала. Спасибо гиду Магомеду за интересный рассказЭто восторг! Такого насыщенного и интересного дня я не ожидала. Спасибо гиду Магомеду за интересный рассказЭто восторг! Такого насыщенного и интересного дня я не ожидала. Спасибо гиду Магомеду за интересный рассказЭто восторг! Такого насыщенного и интересного дня я не ожидала. Спасибо гиду Магомеду за интересный рассказЭто восторг! Такого насыщенного и интересного дня я не ожидала. Спасибо гиду Магомеду за интересный рассказЭто восторг! Такого насыщенного и интересного дня я не ожидала. Спасибо гиду Магомеду за интересный рассказ
  • К
    Кирилл
    11 июля 2024
    Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
    Ох, как давно я хотел написать этот отзыв. Я был на экскурсии ещё 22 ноября 2022 года - это был
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    мой день рождения 🥳 Апти был там человеком, с кем я разделил свой праздник. Экскурсия отличная! Я был всем доволен!! Апти очень интеллигентный и грамотный человек - это очень хорошие качества, которые его украшают. Экскурсии он проводит на высшем уровне - слушать его приятно! Отдельно, что хочется сказать. Я был приятно тронут, когда он мне разрешил сесть за руль своего автомобиля- Лада Приора. Покататься на Приоре в Чечне - это была моя мечта в 2015, и вот она сбылась. Апти, спасибо за ту экскурсию! День был замечательный!

    Ох, как давно я хотел написать этот отзыв. Я был на экскурсии ещё 22 ноября 2022 года - это был мой день рождения 🥳Ох, как давно я хотел написать этот отзыв. Я был на экскурсии ещё 22 ноября 2022 года - это был мой день рождения 🥳Ох, как давно я хотел написать этот отзыв. Я был на экскурсии ещё 22 ноября 2022 года - это был мой день рождения 🥳Ох, как давно я хотел написать этот отзыв. Я был на экскурсии ещё 22 ноября 2022 года - это был мой день рождения 🥳
  • А
    Артём
    9 июля 2024
    Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
    Отличный рассказчик! Энциклопедические знания, хорошая подача информации! Единственное - быстрая езда(для некоторых это важно, нам было не принципиально)! Рекомендую!
    Отличный рассказчик! Энциклопедические знания, хорошая подача информации! Единственное - быстрая езда(для некоторых это важно, нам былоОтличный рассказчик! Энциклопедические знания, хорошая подача информации! Единственное - быстрая езда(для некоторых это важно, нам былоОтличный рассказчик! Энциклопедические знания, хорошая подача информации! Единственное - быстрая езда(для некоторых это важно, нам былоОтличный рассказчик! Энциклопедические знания, хорошая подача информации! Единственное - быстрая езда(для некоторых это важно, нам былоОтличный рассказчик! Энциклопедические знания, хорошая подача информации! Единственное - быстрая езда(для некоторых это важно, нам было
  • И
    Ирина
    29 июня 2024
    Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
    Огромное спасибо нашему гиду Апти Садыкову и компании Трипстер! Это была первая наша экскурсия по республике. Апти со всей любовью
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    рассказывал нам про свою родину. Отвечал на все интересующие вопросы. Мы узнали много легенд, традиций. Понравилось, что дал нам время на фотосессии, не торопил и выполнил все наши пожелания. Апти огромная Вам благодарность, Вы самый лучший гид😊👍👍👍

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «За городом и природа»

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  2. В Аргунское ущелье - за водопадами, древними башнями и национальными лепешками
  3. Из Грозного - на высокогорное озеро Кезеной-Ам
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  1. Мечеть «Гордость мусульман»
  2. Мечеть «Сердце Чечни»
  3. Мечеть «Сердце матери»
  4. Аргунское ущелье
  5. Озеро Кезеной-ам
  6. Грозный-Сити
  7. Цветочный парк
  8. Самое главное
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в августе 2024
Сейчас в Грозном в категории "За городом и природа" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 500 до 14 600. Туристы уже оставили гидам 230 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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