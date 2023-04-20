Прогуляться по городам-призракам, познакомиться с традициями чеченцев и увидеть горные озёра
Разместимся в высокопроходимой машине и отправимся в прошлое! Перед нами предстанут средневековые селения и высокие башни, помнящие сражения Кавказской войны, тихие улочки пустующих городов и отреставрированные комплексы с восстановленными жилыми интерьерами.
Будем слушать грохот водопадов и вдыхать ароматы альпийских трав, отдыхать на берегу лазурных озёр и устраивать пикники прямо на свежем воздухе в окружении вершин.
Будем слушать грохот водопадов и вдыхать ароматы альпийских трав, отдыхать на берегу лазурных озёр и устраивать пикники прямо на свежем воздухе в окружении вершин.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий и состояния горных дорог.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Грозного, время встречи зависит от ваших рейсов. Можем забрать вас от вашего отеля в городеЗавершение: Грозный, 19:00-20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимирлан — ваша команда гидов в Грозном
Провели 28 экскурсий для 49 туристов
Меня зовут Тимирлан, я представляю команду профессиональных джиперов. Исколесив практически все горные дороги Северного Кавказа, мы поняли: это великолепие надо показать людям! Наша профессиональная деятельность началась в 2018 году. С тех пор мы провели более тысячи туров и не получили ни одного негативного отзыва. С радостью станем вашими проводниками в мир величественных гор!
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