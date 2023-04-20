Тимирлан — ваша команда гидов в Грозном

Провели 28 экскурсий для 49 туристов

Меня зовут Тимирлан, я представляю команду профессиональных джиперов. Исколесив практически все горные дороги Северного Кавказа, мы поняли: это великолепие надо показать людям! Наша профессиональная деятельность началась в 2018 году. С тех пор мы провели более тысячи туров и не получили ни одного негативного отзыва. С радостью станем вашими проводниками в мир величественных гор!

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