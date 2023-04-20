1000 и 1 башня: трип на внедорожниках по ущельям, озёрам и древним сёлам Чечни

Прогуляться по городам-призракам, познакомиться с традициями чеченцев и увидеть горные озёра

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Разместимся в высокопроходимой машине и отправимся в прошлое! Перед нами предстанут средневековые селения и высокие башни, помнящие сражения Кавказской войны, тихие улочки пустующих городов и отреставрированные комплексы с восстановленными жилыми интерьерами.

Будем слушать грохот водопадов и вдыхать ароматы альпийских трав, отдыхать на берегу лазурных озёр и устраивать пикники прямо на свежем воздухе в окружении вершин.
1000 и 1 башня: трип на внедорожниках по ущельям, озёрам и древним сёлам Чечни
1000 и 1 башня: трип на внедорожниках по ущельям, озёрам и древним сёлам Чечни
1000 и 1 башня: трип на внедорожниках по ущельям, озёрам и древним сёлам Чечни
1000 и 1 башня: трип на внедорожниках по ущельям, озёрам и древним сёлам Чечни
1000 и 1 башня: трип на внедорожниках по ущельям, озёрам и древним сёлам Чечни
1000 и 1 башня: трип на внедорожниках по ущельям, озёрам и древним сёлам Чечни
1000 и 1 башня: трип на внедорожниках по ущельям, озёрам и древним сёлам Чечни
1000 и 1 башня: трип на внедорожниках по ущельям, озёрам и древним сёлам Чечни
Ближайшие даты:
20
апр
21
апр
22
апр
23
апр
24
апр
25
апр
26
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий и состояния горных дорог.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Грозного, время встречи зависит от ваших рейсов. Можем забрать вас от вашего отеля в городе
Завершение: Грозный, 19:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Грозного

На машине
Выездные
Многодневные туры
3-дневные туры
Джиппинг
Природа и пейзажи

Похожие туры из Грозного

Впечатляющая Чечня: горы, озера, современные мечети и средневековые башни
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Впечатляющая Чечня: горы, озера, современные мечети и средневековые башни
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Грозный, прилет до 14:00
19 апр
20 апр
21 апр
22 апр
35 000 за человека
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озера, горные ущелья, башни и водопады
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озера, горные ущелья, башни и водопады
Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мертвых Даргавс
Грозный, аэропорт, рейсы с прилетом до 13 часов
19 апр
24 апр
27 апр
3 мая
71 900 за человека
Классическая программа «Чарующий Кавказ» с поездкой в Горную Чечню
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Классическая программа «Чарующий Кавказ» с поездкой в Горную Чечню
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
26 апр
3 мая
10 мая
17 мая
от 26 100 за человека
У нас ещё много экскурсий в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Грозном
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ