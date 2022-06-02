Active «Присоединись в любой момент» цикличный тур

Тур active дает уникальную возможность всем активным туристам не только присоединиться к программе путешествия

5
3 отзыва
Тур active дает уникальную возможность всем активным туристам не только присоединиться к программе путешествия в любой день недели, но и максимально узнать Кавказ и посетить все самые популярные маршруты за минимум времени.
Active «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Active «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Active «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Active «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Active «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Active «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Active «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Active «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Active «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Active «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Active «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Active «Присоединись в любой момент» цикличный тур
Active «Присоединись в любой момент» цикличный тур
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Описание

Всего за неделю туристы смогут посетить все города-курорты КМВ, прогуляться по курортным паркам, отведать казачью и кавказскую кухню, попробовать настоящий кавказский шашлык, искупаться в минеральных источниках, а главное посетить горы Западного, Центрального и Восточного Кавказа. Активные туристы увидят живописное Чегемское ущелье, грандиозное Черекское ущелье, испытают на себе суровый нрав Эльбруса, поднявшись на высоту под 4 км над уровнем моря, чарующую красоту Домбая, среди альпийских лугов. На память останутся прекрасные фото в цветах на фоне ледников.

А ещё туристы посетят восточную сказку в Грозном, увидев самые красивые мечети России и, конечно же, перенесутся в загадочное прошлое, посетив таинственную и неповторимую Горную Ингушетию — страну башен и легенд, страну изобилующую  уникальными памятниками старины и при этом сохранившую первозданную природу.

Программа тура по дням

1 день
Понедельник. Заезд

Заселение в отель после 14:00.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

2 день
Вторник. Экскурсия &quot;Верхняя Балкария&quot;

Экскурсия "Верхняя Балкария" в 6:50.

По программе экскурсии:

Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа,

После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп.плату: шашлыки, жалбаур (печень), форель (~300 руб.), хычины (~100 руб.), шурпа (~200 руб.), домашнее вино, чай на горных травах.

Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.

Осмотр древних башен.

Черекская теснина — прогулка вдоль глубокого обрыва по древней горной дороге.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)

Село Аушигер — купание в горячем источнике возле (доп.плата за экологический сбор).

Возвращение в отель ~ в 19:30.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

3 день
Среда. Два варианта экскурсии на выбор: &quot;Домбай&quot; или «Грозный»

ВАРИАНТ I

Экскурсия "Домбай" в 6:30.

Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе.

Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак ~ в 8:45, за доп. плату: карачаевские хычины (200 руб.), чай на горных травах (50 руб.)

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить!

Остановка, фото, набор воды в бутылки.

Домбайская поляна (~ в 11:00.) — остановка ~ на 4 часа.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны (доп.плата).

1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м.н.у.м.

2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м.н.у.м. 

3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м.н.у.м. 

Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни за доп. плату: шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.), шурпа (300 руб.), лагман (300 руб.), глинтвейн, чай на горных травах.

Возвращение в отель ~ в 20:00.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

ВАРИАНТ II

Экскурсия "Грозный, Шали, Аргун" в 6:30.

По программе экскурсии:

Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А.А. Кадырова, прогулка по центру города.

Поднятие на высотку в Грозном-Сити, музей и экскурсия по городу с местным экскурсоводом (доп.плата).

Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.

Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.

Питание на маршруте за доп. плату: завтрак в Осетии осетинскими пирогами (~ 250 руб.), обед в Грозном (~ 500 руб.), ужин в Осетии на обратном пути (~ 300-350 руб.).

Возвращение в отель ~ в 22:00.

4 день
Четверг. Экскурсия &quot;Города КМВ&quot;

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Экскурсия "Города КМВ" в 9:00.

По программе экскурсии:

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М.Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им.Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А.С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А.С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М.Ю.Лермонтову, Главная нарзанная галерея, Колоннада.

В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.

Обед на маршруте за доп. плату ~250-300 руб.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

5 день
Пятница. Медовые водопады

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Обед в отеле (если предусмотрено).

Экскурсия  "Медовые водопады" в 13:20.

По программе экскурсии:

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости)

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото (доп.плата за экологический сбор).

Возвращение в отель ~ в 19:00.

6 день
Суббота. Два варианта экскурсии на выбор: &quot;Эльбрус&quot; или &quot;Домбай&quot;

ВАРИАНТ I

Экскурсия "Эльбрус" в 6:30.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

Самая высокогорная экскурсия. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, подъем по канатным дорогам не рекомендуется.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак ~ в 8:00 в придорожном кафе.

Завтрак за доп. плату (~ 200 руб.) — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.

Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н.у.м (доп.плата).

Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам (доп.плата).

1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н.у.м. – станция «Старый кругозор».

2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н.у.м. – станция «Мир».

3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н.у.м. – станция «Гара-Баши».

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14:00.

Национальная балкарская кухня: шорпа (250 руб.), лагман (250 руб.), шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.).

Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в отель ~ в 19:30.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

ВАРИАНТ II

Экскурсия в "Домбай" в 6:30.

Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе.

Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак ~ в 8:45. за доп. плату: карачаевские хычины (200 руб.), чай на горных травах (50 руб.).

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить!

Остановка, фото, набор воды в бутылки.

Домбайская поляна (~ в 11:00.) — остановка ~ на 4 часа.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны (доп.плата).

1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м.н.у.м. 

2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м.н.у.м.

3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м.н.у.м.

Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни за доп. плату: шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.), шурпа (300 руб.), лагман (300 руб.), глинтвейн, чай на горных травах.

Возвращение в отель ~ в 20:00.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

7 день
Воскресенье. Горная Ингушетия

Только для граждан РФ.

Экскурсия "Горная Ингушетия" в 5:30.

Ингушетия — страна башен и легенд.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак ~ в 8:00 в придорожном кафе.

 Завтрак за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками 300-400 руб. – стоит 1 целый пирог. Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку), шурпа (150 руб.), чай, кофе, вино, пиво.

Курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи.

Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.

Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.

Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век).

Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.

«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.

Дополнительная плата за экологический сбор.

Обед — самостоятельно, сухой паек (взять с собой).

Остановка на ужин на обратном пути (~ в 19:30), в придорожном кафе.

Ужин за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками 300-400 руб. – стоит 1 целый пирог. Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку), шурпа (150 руб.), чай, кофе, вино, пиво.

Возвращение в отель ~ в 22:30.

8 день
Понедельник. Отъезд

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля до 12:00.

Отправление домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

  • с питанием:
ГОСТИНИЦА1-но МЕСТНОЕ2-х МЕСТНОЕ3-х МЕСТНОЕДОП. СУТКИ
БЕШТАУ
(доп. места по запросу)		стандарт
56 300 руб.
комфорт
60 500 руб.		стандарт
43 200 руб.
комфорт
45 300 руб.
люкс
49 550 руб.		семейный
45 300 руб.		доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 3 100 руб.
МАШУК
(доп. места по запросу)		эконом
45 550 руб.
стандарт
49 050 руб.		эконом
37 150 руб.
стандарт
38 000 руб.
комфорт
47 450 руб.		комфорт
40 100 руб.
семейный
45 150 руб.		доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 300 руб.
НАУТИЛУСстандарт
47 250 руб.		стандарт
36 300 руб.
полулюкс
38 950 руб.		полулюкс
36 300 руб.		доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 200 руб.

4-х местное размещение осуществляется по запросу.

  • без питания:
ГОСТИНИЦА1-но МЕСТНОЕ2-х МЕСТНОЕ3-х МЕСТНОЕДОП. СУТКИ
CENTRAL (июль-август)джуниор
53 250 руб.
делюкс
53 250 руб.		джуниор
42 700 руб.
делюкс
42 700 руб.		делюкс
39 300 руб.
семейный люкс
44 800		доп. сутки
от 2 850 руб.
МАСК
(доп. места по запросу)		стандарт
53 250 руб.
делюкс
57 450 руб.		стандарт
36 350 руб.
делюкс
38 500 руб.
полулюкс
27 950 руб.		доп. сутки
от 2 400 руб.
БЕШТАУ
(доп. места по запросу)		стандарт
45 650 руб.
комфорт
49 850 руб.		стандарт
32 550 руб.
комфорт
34 700 руб.
люкс
38 900 руб.		семейный
34 700 руб.		доп. сутки
от 1 850 руб.
МАШУК
(доп. места по запросу)		эконом
39 750 руб.
стандарт
42 450 руб.		эконом
31 300 руб.
стандарт
32 150 руб.
комфорт
41 650 руб.		комфорт
34 250 руб.
семейный
39 300 руб.		доп. сутки
от 1 700 руб.
НАУТИЛУСстандарт
41 450 руб.		стандарт
30 450 руб.
полулюкс
34 700 руб.		полулюкс
30 450 руб.		доп. сутки
от 1 550 руб.
ПЯТИГОРСКстандарт
37 200 руб.		стандарт
34 250 руб.		доп. сутки
от 2 100 руб.
ЮЖНАЯстандарт
33 850 руб.		стандарт
29 600 руб.
джуниор
32 600 руб.		доп. сутки
от 1 450 руб.

4-х местное размещение осуществляется по запросу.

Цены на проживание в гостинице Central City актуальны только на период июль-август.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (если предусмотрено)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Курортный сбор:для взрослых за 1 сутки 50 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
  • Для взрослых за 1 сутки 50 руб.
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
  • Билет на канатную дорогу г. Чегет (2 уровня) – 900 руб. /чел. билет на канатную дорогу г. Эльбрус:станции «Старый кругозор» высота 3000 м. н. у. м., «Мир» высота 3500 м. н. у. м., «Гара Баши» высота 3800 м. н. у. м. (оплачивается сразу 3 уровня) – 1 400 руб. /чел.
  • Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» — 150 руб.
  • Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер — 200 руб. канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара:на высоту 2250 м. н. у. м. — 700 рубна высоту 3012 м. н. у. м. — 700 рубна высоту 3200 м. н. у. м. — 400 рубпри оплате сразу 3 уровней — 1600 руб.
  • Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара:на высоту 2250 м. н. у. м. — 700 рубна высоту 3012 м. н. у. м. — 700 рубна высоту 3200 м. н. у. м. — 400 рубпри оплате сразу 3 уровней — 1600 руб.
  • Подъем на высотку в Грозном-Сити, музей и услуги местного экскурсовода – 500 руб.
  • Проезд по территории заповедника «Эрзи» — 150 руб.
  • Посещение ЛОК «Армхи» и подъём на канатной дороге (по погодным условиям) – 350 руб.
  • Экологический сбор на территории национального парка, башенный комплекс “Вовнушки” – 400 руб.
  • Посещение Башни Согласия в городе Магасе – 100 руб.
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» — 100 руб
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении. Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как будут организованы экскурсии в туре?

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Места посадки на экскурсии:

Гостиница «Бештау» – возле гостиницы.

Туристу следует:

  • Явиться к месту сбора группы в назначенное время.
  • Иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении.
  • Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды.
  • Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества.
  • Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

Туроператор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств.

Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
2 июня 2022
Отличная программа тура! За 6 дней я посмотрела максимум достопримечательностей Кавказа. Несмотря на насыщенность программы, в которой свободными были только день приезда и отъезда, я получила огромное удовольствие и море впечатлений! Спасибо большое!
Ю
12 мая 2022
Все понравилось
Н
9 мая 2022
Очень интересный и насыщенный тур. Экскурсоводы грамотны и высокоэрудированы.

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15 000 за 1 человека
Аргунское ущелье: По следам древних караванов
8 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Тимирлан
Тимирлан
5
1 отзыв
Аргунское ущелье: По следам древних караванов
Незабываемое путешествие на внедорожнике по горным тропам Аргунского ущелья, с вкусным обедом
10 000 за всё до 4 чел.
Из Грозного в Ингушетию. «Страна башен и орлов»
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Магомед
Магомед
Нет отзывов
Из Грозного в Ингушетию. «Страна башен и орлов»
Нас ждет радушное гостеприимство жителей Ингушетии - прекрасного край величественных гор и уникальных башен
11 000 за всё до 3 чел.
Горная Чечня за один день
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Апти
Апти
5
79 отзывов
Очень популярно сейчас
Горная Чечня за один день
Открыть историю, культуру и природу края в автомобильном путешествии
12 июля
13 июля
20 июля
21 июля
11 700 за всё до 3 чел.
Из Грозного - в горную Ингушетию
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Магомед
Магомед
4.7
7 отзывов
Из Грозного - в горную Ингушетию
Насыщенное автомобильное путешествие в древнюю «страну орлов и башен»
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
9 500 за всё до 3 чел.
В поход к истоку реки Гумс (лёгкий уровень)
4 часа
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Тимирлан
Тимирлан
5
1 отзыв
В поход к истоку реки Гумс (лёгкий уровень)
Поход начнётся вверх по реке Дарго, вдоль красивого ущелья
10 000 за всё до 4 чел.
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