Тур active дает уникальную возможность всем активным туристам не только присоединиться к программе путешествия в любой день недели, но и максимально узнать Кавказ и посетить все самые популярные маршруты за минимум времени.

Описание

Всего за неделю туристы смогут посетить все города-курорты КМВ, прогуляться по курортным паркам, отведать казачью и кавказскую кухню, попробовать настоящий кавказский шашлык, искупаться в минеральных источниках, а главное посетить горы Западного, Центрального и Восточного Кавказа. Активные туристы увидят живописное Чегемское ущелье, грандиозное Черекское ущелье, испытают на себе суровый нрав Эльбруса, поднявшись на высоту под 4 км над уровнем моря, чарующую красоту Домбая, среди альпийских лугов. На память останутся прекрасные фото в цветах на фоне ледников.

А ещё туристы посетят восточную сказку в Грозном, увидев самые красивые мечети России и, конечно же, перенесутся в загадочное прошлое, посетив таинственную и неповторимую Горную Ингушетию — страну башен и легенд, страну изобилующую уникальными памятниками старины и при этом сохранившую первозданную природу.