Всего за неделю туристы смогут посетить все города-курорты КМВ, прогуляться по курортным паркам, отведать казачью и кавказскую кухню, попробовать настоящий кавказский шашлык, искупаться в минеральных источниках, а главное посетить горы Западного, Центрального и Восточного Кавказа. Активные туристы увидят живописное Чегемское ущелье, грандиозное Черекское ущелье, испытают на себе суровый нрав Эльбруса, поднявшись на высоту под 4 км над уровнем моря, чарующую красоту Домбая, среди альпийских лугов. На память останутся прекрасные фото в цветах на фоне ледников.
А ещё туристы посетят восточную сказку в Грозном, увидев самые красивые мечети России и, конечно же, перенесутся в загадочное прошлое, посетив таинственную и неповторимую Горную Ингушетию — страну башен и легенд, страну изобилующую уникальными памятниками старины и при этом сохранившую первозданную природу.
Заселение в отель после 14:00.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Экскурсия "Верхняя Балкария" в 6:50.
По программе экскурсии:
Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа,
После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп.плату: шашлыки, жалбаур (печень), форель (~300 руб.), хычины (~100 руб.), шурпа (~200 руб.), домашнее вино, чай на горных травах.
Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.
Осмотр древних башен.
Черекская теснина — прогулка вдоль глубокого обрыва по древней горной дороге.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)
Село Аушигер — купание в горячем источнике возле (доп.плата за экологический сбор).
Возвращение в отель ~ в 19:30.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
ВАРИАНТ I
Экскурсия "Домбай" в 6:30.
Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе.
Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак ~ в 8:45, за доп. плату: карачаевские хычины (200 руб.), чай на горных травах (50 руб.)
Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить!
Остановка, фото, набор воды в бутылки.
Домбайская поляна (~ в 11:00.) — остановка ~ на 4 часа.
Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны (доп.плата).
1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м.н.у.м.
2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м.н.у.м.
3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м.н.у.м.
Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни за доп. плату: шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.), шурпа (300 руб.), лагман (300 руб.), глинтвейн, чай на горных травах.
Возвращение в отель ~ в 20:00.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
ВАРИАНТ II
Экскурсия "Грозный, Шали, Аргун" в 6:30.
По программе экскурсии:
Грозный — посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А.А. Кадырова, прогулка по центру города.
Поднятие на высотку в Грозном-Сити, музей и экскурсия по городу с местным экскурсоводом (доп.плата).
Город Аргун — посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.
Город Шали — посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Питание на маршруте за доп. плату: завтрак в Осетии осетинскими пирогами (~ 250 руб.), обед в Грозном (~ 500 руб.), ужин в Осетии на обратном пути (~ 300-350 руб.).
Возвращение в отель ~ в 22:00.
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Экскурсия "Города КМВ" в 9:00.
По программе экскурсии:
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М.Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им.Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А.С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А.С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М.Ю.Лермонтову, Главная нарзанная галерея, Колоннада.
В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Обед на маршруте за доп. плату ~250-300 руб.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Обед в отеле (если предусмотрено).
Экскурсия "Медовые водопады" в 13:20.
По программе экскурсии:
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости)
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей, национальные костюмы для фото (доп.плата за экологический сбор).
Возвращение в отель ~ в 19:00.
ВАРИАНТ I
Экскурсия "Эльбрус" в 6:30.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
Самая высокогорная экскурсия. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, подъем по канатным дорогам не рекомендуется.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак ~ в 8:00 в придорожном кафе.
Завтрак (~ 200 руб.) — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.
Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.
Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н.у.м (доп.плата).
Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.
Подъем по закрытым канатным дорогам (доп.плата).
1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н.у.м. – станция «Старый кругозор».
2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н.у.м. – станция «Мир».
3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н.у.м. – станция «Гара-Баши».
Обед на Азау после спуска с канаток ~ в 14:00.
Национальная балкарская кухня: шорпа (250 руб.), лагман (250 руб.), шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.).
Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в отель ~ в 19:30.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
ВАРИАНТ II
Экскурсия в "Домбай" в 6:30.
Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе.
Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак ~ в 8:45. : карачаевские хычины (200 руб.), чай на горных травах (50 руб.).
Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить!
Остановка, фото, набор воды в бутылки.
Домбайская поляна (~ в 11:00.) — остановка ~ на 4 часа.
Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны (доп.плата).
1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м.н.у.м.
2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м.н.у.м.
3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м.н.у.м.
Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни : шашлыки (300 руб.), хычины (100 руб.), шурпа (300 руб.), лагман (300 руб.), глинтвейн, чай на горных травах.
Возвращение в отель ~ в 20:00.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Только для граждан РФ.
Экскурсия "Горная Ингушетия" в 5:30.
Ингушетия — страна башен и легенд.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак ~ в 8:00 в придорожном кафе.
Завтрак за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками 300-400 руб. – стоит 1 целый пирог. Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку), шурпа (150 руб.), чай, кофе, вино, пиво.
Курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи.
Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.
Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.
Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век).
Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.
«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.
Дополнительная плата за экологический сбор.
Обед — самостоятельно, сухой паек (взять с собой).
Остановка на ужин на обратном пути (~ в 19:30), в придорожном кафе.
Ужин за доп. плату (осетинские пироги с сыром, с мясом, с фруктовыми начинками 300-400 руб. – стоит 1 целый пирог. Пироги большие, поэтому туристы берут половинку или четвертинку), шурпа (150 руб.), чай, кофе, вино, пиво.
Возвращение в отель ~ в 22:30.
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Выселение из отеля до 12:00.
Отправление домой.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|ГОСТИНИЦА
|1-но МЕСТНОЕ
|2-х МЕСТНОЕ
|3-х МЕСТНОЕ
|ДОП. СУТКИ
|БЕШТАУ
(доп. места по запросу)
|стандарт
56 300 руб.
комфорт
60 500 руб.
|стандарт
43 200 руб.
комфорт
45 300 руб.
люкс
49 550 руб.
|семейный
45 300 руб.
|доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 3 100 руб.
|МАШУК
(доп. места по запросу)
|эконом
45 550 руб.
стандарт
49 050 руб.
|эконом
37 150 руб.
стандарт
38 000 руб.
комфорт
47 450 руб.
|комфорт
40 100 руб.
семейный
45 150 руб.
|доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 300 руб.
|НАУТИЛУС
|стандарт
47 250 руб.
|стандарт
36 300 руб.
полулюкс
38 950 руб.
|полулюкс
36 300 руб.
|доп. сутки + завтрак
или
доп. сутки + ужин
от 2 200 руб.
4-х местное размещение осуществляется по запросу.
|ГОСТИНИЦА
|1-но МЕСТНОЕ
|2-х МЕСТНОЕ
|3-х МЕСТНОЕ
|ДОП. СУТКИ
|CENTRAL (июль-август)
|джуниор
53 250 руб.
делюкс
53 250 руб.
|джуниор
42 700 руб.
делюкс
42 700 руб.
|делюкс
39 300 руб.
семейный люкс
44 800
|доп. сутки
от 2 850 руб.
|МАСК
(доп. места по запросу)
|стандарт
53 250 руб.
делюкс
57 450 руб.
|стандарт
36 350 руб.
делюкс
38 500 руб.
полулюкс
27 950 руб.
|—
|доп. сутки
от 2 400 руб.
|БЕШТАУ
(доп. места по запросу)
|стандарт
45 650 руб.
комфорт
49 850 руб.
|стандарт
32 550 руб.
комфорт
34 700 руб.
люкс
38 900 руб.
|семейный
34 700 руб.
|доп. сутки
от 1 850 руб.
|МАШУК
(доп. места по запросу)
|эконом
39 750 руб.
стандарт
42 450 руб.
|эконом
31 300 руб.
стандарт
32 150 руб.
комфорт
41 650 руб.
|комфорт
34 250 руб.
семейный
39 300 руб.
|доп. сутки
от 1 700 руб.
|НАУТИЛУС
|стандарт
41 450 руб.
|стандарт
30 450 руб.
полулюкс
34 700 руб.
|полулюкс
30 450 руб.
|доп. сутки
от 1 550 руб.
|ПЯТИГОРСК
|стандарт
37 200 руб.
|стандарт
34 250 руб.
|—
|доп. сутки
от 2 100 руб.
|ЮЖНАЯ
|стандарт
33 850 руб.
|стандарт
29 600 руб.
джуниор
32 600 руб.
|—
|доп. сутки
от 1 450 руб.
4-х местное размещение осуществляется по запросу.
Цены на проживание в гостинице Central City актуальны только на период июль-август.
Иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении. Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Места посадки на экскурсии:
Гостиница «Бештау» – возле гостиницы.
Туристу следует:
Туроператор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств.
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!