Аргунское ущелье и Пхакоч — на автомобиле

Всё о Чечне и её традициях в поездке по красивейшей трассе Кавказа

Аргунское ущелье славится своими масштабами.

Только представьте, оно простирается почти на 150 километров и стоит в ряду самых протяжённых в регионе.

По дороге нам встретятся и водопады, и средневековые башни, и горы-великаны.

А дополнят пейзажи истории гида о чеченском народе и культуре нашего колоритного края.
Аргунское ущелье и Пхакоч — на автомобиле
Аргунское ущелье и Пхакоч — на автомобиле
Аргунское ущелье и Пхакоч — на автомобиле
Аргунское ущелье и Пхакоч — на автомобиле
Аргунское ущелье и Пхакоч — на автомобиле

Что вас ожидает

По легендарному ущелью

Первая часть экскурсии включает как остановки в особенно живописных местах, так и насыщенные рассказами переезды. Откроет список примечательных объектов Шатойская башня. Она стоит на берегу Чанты-Аргун в окружении поросших лесом вершин. Далее едем к водопадам — Вашиндаройскому и Нихалойскому — нависающие скалы с одной стороны и быстрая горная река с другой внушают трепет! Здесь же вы пройдёте по стеклянному мосту над бурлящими потоками. А если экстрима недостаточно, можно покататься на качелях над обрывом или решиться на прогулку по шаткому подвесному мосту над ущельем:)

Комплекс Пхакоч в Итум-Кали

Во второй части отправимся в колоритный замок 11-12 вв. Здесь вы побываете в местном музее, где вам расскажут историю быта чеченцев в эпоху Средневековья. После чего будет время рассмотреть каменные башни и сфотографироваться в национальной одежде на фоне гор.

Если хочется продлить впечатления от поездки, рекомендуем заглянуть после экскурсии в местные кафе или рестораны за национальными блюдами.

Организационные детали

Дополнительные расходы: проход на водопад — 100 руб. /чел., билет в музей в с. Итум-Кали — 50 руб. /чел. Также по желанию можно пройти по подвесному мосту над ущельем — 500 руб. /чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Белла
Белла
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Белла. Я гид в туристической компании. С большим удовольствием расскажу вам о своей республике, о самых дальних и интересных уголках Чечни. Если вы хотите по-настоящему погрузиться в колорит чеченского менталитета и гостеприимства — обращайтесь!
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