Что вас ожидает

По легендарному ущелью

Первая часть экскурсии включает как остановки в особенно живописных местах, так и насыщенные рассказами переезды. Откроет список примечательных объектов Шатойская башня. Она стоит на берегу Чанты-Аргун в окружении поросших лесом вершин. Далее едем к водопадам — Вашиндаройскому и Нихалойскому — нависающие скалы с одной стороны и быстрая горная река с другой внушают трепет! Здесь же вы пройдёте по стеклянному мосту над бурлящими потоками. А если экстрима недостаточно, можно покататься на качелях над обрывом или решиться на прогулку по шаткому подвесному мосту над ущельем:)

Комплекс Пхакоч в Итум-Кали

Во второй части отправимся в колоритный замок 11-12 вв. Здесь вы побываете в местном музее, где вам расскажут историю быта чеченцев в эпоху Средневековья. После чего будет время рассмотреть каменные башни и сфотографироваться в национальной одежде на фоне гор.

Если хочется продлить впечатления от поездки, рекомендуем заглянуть после экскурсии в местные кафе или рестораны за национальными блюдами.

Организационные детали

Дополнительные расходы: проход на водопад — 100 руб. /чел., билет в музей в с. Итум-Кали — 50 руб. /чел. Также по желанию можно пройти по подвесному мосту над ущельем — 500 руб. /чел.