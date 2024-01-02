После встречи в аэропорту отправимся знакомимся со столицей Чеченской Республики. Увидим одну из главных мечетей — «Сердце Чечни». Посетим музейный комплекс «Аллея Славы» и цветочный парк. Рассмотрим новую высотную достопримечательность «Грозный-Сити» и единственный православный храм в городе.

Вечером заедем в Аргун, где заглянем в мечеть «Сердце матери», построенную в честь Аймани Кадыровой. Внутри здание отделано турецким мрамором, своды декорированы красным и белым сусальным золотом, ковровое покрытие украшено узорами с тюльпанами и цветками граната.

Совсем недалеко — город Шали, где мы и остановимся в гостинице прямо напротив знаменитой мечети «Гордость мусульман». Она является самой крупнейшей в Европе и представляет собой шедевр исламской архитектуры. Со всех сторон здание украшает огромный парк с фонтанами, беседками и кустами роз, которых здесь более 150 сортов.