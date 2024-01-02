Богатства двух республик: Чечня и Ингушетия

Посетить 3 важнейшие мечети, познакомиться с народным промыслом и рассмотреть древние башни в горах

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
За одну поездку вы не только увидите все главные достопримечательности Чеченской Республики и Ингушетии, но и погрузитесь в прошлое и местную культуру.

Нас ждёт в гости мастер-оружейник, который поделится секретами изготовления чеченской шашки, музыкальных инструментов и украшений. Желающие смогут сделать своими руками подкову.

Рассмотрим сооружения, характерные для чеченского аула 18 века, посетим гастрономический мастер-класс и станцуем лезгинку. Прогуляемся по столице Чечни и восхитимся величием главных мечетей.

На один день заедем в Ингушетию, самую маленькую республику России, чтобы увидеть комплексы древних башен и полюбоваться Казбеком.
Богатства двух республик: Чечня и Ингушетия
Богатства двух республик: Чечня и Ингушетия
Богатства двух республик: Чечня и Ингушетия
Богатства двух республик: Чечня и Ингушетия
Богатства двух республик: Чечня и Ингушетия
Богатства двух республик: Чечня и Ингушетия
Богатства двух республик: Чечня и Ингушетия
Богатства двух республик: Чечня и Ингушетия
Богатства двух республик: Чечня и Ингушетия
Богатства двух республик: Чечня и Ингушетия
Богатства двух республик: Чечня и Ингушетия
Богатства двух республик: Чечня и Ингушетия
Богатства двух республик: Чечня и Ингушетия
Богатства двух республик: Чечня и Ингушетия
Богатства двух республик: Чечня и Ингушетия
Ближайшие даты:
2
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

После внесения предоплаты на сайте (15 ), необходимо связаться с организатором и перевести вторую часть предоплаты напрямую — на бронирование жилья, транспорта и другие расходы. В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия, данная сумма не возвращается. Но если вы найдёте себе замену (другого человека) в тур — возврат 100.

Программа тура по дням

1 день

Сердце Чечни ", "Грозный-Сити ", "Сердце матери " и" Гордость мусульман

После встречи в аэропорту отправимся знакомимся со столицей Чеченской Республики. Увидим одну из главных мечетей — «Сердце Чечни». Посетим музейный комплекс «Аллея Славы» и цветочный парк. Рассмотрим новую высотную достопримечательность «Грозный-Сити» и единственный православный храм в городе.

Вечером заедем в Аргун, где заглянем в мечеть «Сердце матери», построенную в честь Аймани Кадыровой. Внутри здание отделано турецким мрамором, своды декорированы красным и белым сусальным золотом, ковровое покрытие украшено узорами с тюльпанами и цветками граната.

Совсем недалеко — город Шали, где мы и остановимся в гостинице прямо напротив знаменитой мечети «Гордость мусульман». Она является самой крупнейшей в Европе и представляет собой шедевр исламской архитектуры. Со всех сторон здание украшает огромный парк с фонтанами, беседками и кустами роз, которых здесь более 150 сортов.

Сердце Чечни ", "Грозный-Сити ", "Сердце матери " и" Гордость мусульманСердце Чечни ", "Грозный-Сити ", "Сердце матери " и" Гордость мусульманСердце Чечни ", "Грозный-Сити ", "Сердце матери " и" Гордость мусульманСердце Чечни ", "Грозный-Сити ", "Сердце матери " и" Гордость мусульманСердце Чечни ", "Грозный-Сити ", "Сердце матери " и" Гордость мусульманСердце Чечни ", "Грозный-Сити ", "Сердце матери " и" Гордость мусульманСердце Чечни ", "Грозный-Сити ", "Сердце матери " и" Гордость мусульманСердце Чечни ", "Грозный-Сити ", "Сердце матери " и" Гордость мусульманСердце Чечни ", "Грозный-Сити ", "Сердце матери " и" Гордость мусульман
2 день

Погружение в прошлое, культуру и традиции Чечни

Сегодня нас ждёт в гости мастер-оружейник Мовлади Юсупов, который занимается не только художественной ковкой, но и изготавливает украшения по старинным образцам и музыкальные инструменты. Вы узнаете о знаменитой чеченской шашке, воспетой Лермонтовым и Толстым. Обладать ей хотели многие горцы, а секрет изготовления хранился в тайне. Желающие смогут отправиться с мастером в кузницу и сделать подкову своими руками (за доплату).

Далее мы посетим частный музей, где собраны редкие экспонаты. Заедем в этнографический комплекс «Орлиное гнездо», хранящий одну из лучших музейных коллекций Чеченской Республики. Почувствуем себя в прошлом и узнаем историю создания музея среди гор. Далее в программе комплекс под открытым небом «Шира-юрт», включающий 40 жилых саклей, кузню, мельницу, мечеть и другие сооружения, характерные для чеченского аула 18 века. Ещё больше погрузимся в народный промысел и примем участие в гастрономическом мастер-классе.

После экскурсий отправимся на национальный обед с развлекательной программой. Не только попробуем местную кухню, но и послушаем чеченские песни, восхитимся колоритными танцами и сами попробуем сплясать лезгинку.

К 16:00 вернёмся в отель. Свободное время.

Погружение в прошлое, культуру и традиции ЧечниПогружение в прошлое, культуру и традиции ЧечниПогружение в прошлое, культуру и традиции ЧечниПогружение в прошлое, культуру и традиции Чечни
3 день

Шаро-Аргунское ущелье: горы, древние башни, курган и бурные реки

Сегодня посетим заповедный и живописный край — Шаро-Аргунское ущелье. Чечня славится не только изысканными мечетями, богатой культурой и историей, но и природой. Мы окажемся среди вершин в крае бурных рек и древних башенных комплексов. Проедем сквозь скалистый каньон по петляющей дороге. Посетим курган «Малхаазни кешнаш», историко-архитектурный музей и сторожевую башню.

Шаро-Аргунское ущелье: горы, древние башни, курган и бурные рекиШаро-Аргунское ущелье: горы, древние башни, курган и бурные рекиШаро-Аргунское ущелье: горы, древние башни, курган и бурные рекиШаро-Аргунское ущелье: горы, древние башни, курган и бурные рекиШаро-Аргунское ущелье: горы, древние башни, курган и бурные реки
4 день

Ингушетия

Сегодня посетим самую маленькую республику России. Ингушетия откроет перед нами свои горные пейзажи, башенные комплексы, древние аулы, храмы и усыпальницы.

Посетим Ассинское ущелье, где расположен один из наиболее популярных башенных комплексов — Эгикал. Он красуется на склоне Цей-Лоама и когда-то являлся важнейшим экономическим, политическим и культурным центром этой горной местности. Поднимемся на перевал на высоту 2100 метров над уровнем моря, откуда полюбуемся Джейрахским ущельем и Казбеком. Доедем до комплекса оборонно-сторожевых ингушских башен «Вовнушки» и рассмотрим 3 строения, гармонично вписывающиеся в рельеф скал.

Ближе к 20:00 вернёмся в отель.

ИнгушетияИнгушетияИнгушетияИнгушетияИнгушетия
5 день

Рынок и возвращение в Грозный

После завтрака выезжаем из отеля в Грозный. Заедем на рынок «Беркат», где прочувствуем местный колорит и выберем сувениры домой. Вылет рекомендуем планировать после 16:00, а лучше на следующий день.

Рынок и возвращение в ГрозныйРынок и возвращение в Грозный

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Грозного, 15:00
Завершение: Аэропорт Грозного, после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Грозного

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Активный отдых
Обзорные
Многодневные туры
5-дневные туры
Аргунское ущелье
Популярные места
Грозный-Сити
Горы
Природа и пейзажи
Святые места
Мусульманские
Мечети и Соборы

Похожие туры из Грозного

Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Впечатляющая Чечня: горы, озёра, современные мечети и средневековые башни
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Грозный, прилет до 14:00
20 ноя
23 ноя
27 ноя
30 ноя
35 000 за человека
Две республики Кавказа: Чечня и Дагестан
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Две республики Кавказа: Чечня и Дагестан
г. Грозный
17 ноя
39 900 за человека
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
К сердцу Чечни. Экскурсионный тур
г. Грозный
3 янв
23 фев
3 мар
29 апр
от 30 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ