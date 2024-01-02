Посетить 3 важнейшие мечети, познакомиться с народным промыслом и рассмотреть древние башни в горах
Нас ждёт в гости мастер-оружейник, который поделится секретами изготовления чеченской шашки, музыкальных инструментов и украшений. Желающие смогут сделать своими руками подкову.
Рассмотрим сооружения, характерные для чеченского аула 18 века, посетим гастрономический мастер-класс и станцуем лезгинку. Прогуляемся по столице Чечни и восхитимся величием главных мечетей.
На один день заедем в Ингушетию, самую маленькую республику России, чтобы увидеть комплексы древних башен и полюбоваться Казбеком.
янв
Описание
Организационные детали
После внесения предоплаты на сайте (15 ), необходимо связаться с организатором и перевести вторую часть предоплаты напрямую — на бронирование жилья, транспорта и другие расходы. В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия, данная сумма не возвращается. Но если вы найдёте себе замену (другого человека) в тур — возврат 100.
Программа тура по дням
Сердце Чечни ", "Грозный-Сити ", "Сердце матери " и" Гордость мусульман
После встречи в аэропорту отправимся знакомимся со столицей Чеченской Республики. Увидим одну из главных мечетей — «Сердце Чечни». Посетим музейный комплекс «Аллея Славы» и цветочный парк. Рассмотрим новую высотную достопримечательность «Грозный-Сити» и единственный православный храм в городе.
Вечером заедем в Аргун, где заглянем в мечеть «Сердце матери», построенную в честь Аймани Кадыровой. Внутри здание отделано турецким мрамором, своды декорированы красным и белым сусальным золотом, ковровое покрытие украшено узорами с тюльпанами и цветками граната.
Совсем недалеко — город Шали, где мы и остановимся в гостинице прямо напротив знаменитой мечети «Гордость мусульман». Она является самой крупнейшей в Европе и представляет собой шедевр исламской архитектуры. Со всех сторон здание украшает огромный парк с фонтанами, беседками и кустами роз, которых здесь более 150 сортов.
Погружение в прошлое, культуру и традиции Чечни
Сегодня нас ждёт в гости мастер-оружейник Мовлади Юсупов, который занимается не только художественной ковкой, но и изготавливает украшения по старинным образцам и музыкальные инструменты. Вы узнаете о знаменитой чеченской шашке, воспетой Лермонтовым и Толстым. Обладать ей хотели многие горцы, а секрет изготовления хранился в тайне. Желающие смогут отправиться с мастером в кузницу и сделать подкову своими руками (за доплату).
Далее мы посетим частный музей, где собраны редкие экспонаты. Заедем в этнографический комплекс «Орлиное гнездо», хранящий одну из лучших музейных коллекций Чеченской Республики. Почувствуем себя в прошлом и узнаем историю создания музея среди гор. Далее в программе комплекс под открытым небом «Шира-юрт», включающий 40 жилых саклей, кузню, мельницу, мечеть и другие сооружения, характерные для чеченского аула 18 века. Ещё больше погрузимся в народный промысел и примем участие в гастрономическом мастер-классе.
После экскурсий отправимся на национальный обед с развлекательной программой. Не только попробуем местную кухню, но и послушаем чеченские песни, восхитимся колоритными танцами и сами попробуем сплясать лезгинку.
К 16:00 вернёмся в отель. Свободное время.
Шаро-Аргунское ущелье: горы, древние башни, курган и бурные реки
Сегодня посетим заповедный и живописный край — Шаро-Аргунское ущелье. Чечня славится не только изысканными мечетями, богатой культурой и историей, но и природой. Мы окажемся среди вершин в крае бурных рек и древних башенных комплексов. Проедем сквозь скалистый каньон по петляющей дороге. Посетим курган «Малхаазни кешнаш», историко-архитектурный музей и сторожевую башню.
Ингушетия
Сегодня посетим самую маленькую республику России. Ингушетия откроет перед нами свои горные пейзажи, башенные комплексы, древние аулы, храмы и усыпальницы.
Посетим Ассинское ущелье, где расположен один из наиболее популярных башенных комплексов — Эгикал. Он красуется на склоне Цей-Лоама и когда-то являлся важнейшим экономическим, политическим и культурным центром этой горной местности. Поднимемся на перевал на высоту 2100 метров над уровнем моря, откуда полюбуемся Джейрахским ущельем и Казбеком. Доедем до комплекса оборонно-сторожевых ингушских башен «Вовнушки» и рассмотрим 3 строения, гармонично вписывающиеся в рельеф скал.
Ближе к 20:00 вернёмся в отель.
Рынок и возвращение в Грозный
После завтрака выезжаем из отеля в Грозный. Заедем на рынок «Беркат», где прочувствуем местный колорит и выберем сувениры домой. Вылет рекомендуем планировать после 16:00, а лучше на следующий день.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Грозного, 15:00Завершение: Аэропорт Грозного, после 16:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.