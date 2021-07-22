Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Грозного

Что вас ожидает

Крупнейший мусульманский комплекс России

Одна из самых больших мечетей в мире — «Сердце Чечни» — была построена на берегу реки Сунжа не так давно, в 2008 году. На территории вы увидите огромный парк и цветовой фонтан с трехуровневым ночным освещением, осмотрите красивый купол мечети и минареты, лишь на 3 метра уступающие по высоте казанским и петербургским. Познакомитесь с классическим мусульманским стилем внутренней отделки, а особое внимание уделим люстрам и особым краскам, которыми расписаны стены.

Грозный-Cити

Новый Грозный невозможно представить без ультрасовременного комплекса, состоящего из нескольких небоскребов, где размещены бизнес-центры, отели и жилые дома. Этот квартал — образец бурного развития столицы региона и повод поговорить как о нынешнем этапе города в контексте его общей истории, так и о ближайших перспективах развития.

Достопримечательности, которые нельзя пропустить

В программе также будет православная церковь Архангела Михаила на проспекте А. Кадырова, отреставрированная и оформленная иконами и фресками после разрушений во время войны. Настоятель всегда рад посетителям, и многие гости города обязательно посещают храм. А из наиболее известных достопримечательностей вы познакомитесь с Мемориальным комплексом Славы им. А-Х. Кадырова, который включает несколько памятников, большой парк и двухъярусный музей, уходящий под землю (возможно посещение). А на прогулке по аллеям славы вы погрузитесь в особую атмосферу задумчивости и тишины, неизменно охватывающую всех ее посетителей.

По пути я с радостью подскажу, где можно приобрести изысканные сувениры и эксклюзивные подарки на память о посещении Грозного.

Организационные детали