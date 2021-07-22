Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Грозного

Увидеть главные достопримечательности и узнать, как развивается город

5
1 отзыв
В последние десять лет региональная столица стала гостеприимным и безопасным городом, по которому просто приятно прогуляться.

На обзорной экскурсии вы посетите крупнейший мусульманский комплекс России с мечетью «Сердце Чечни» и православный храм, пройдете по старинным кварталам и ультрасовременному Грозному-Сити, познакомитесь с историей знаменитого мемориала А-Х.

Кадырова и узнаете, где найти оригинальные подарки на память.
Дружелюбный Грозный
Дружелюбный Грозный
Дружелюбный Грозный
Дружелюбный Грозный

Что вас ожидает

Крупнейший мусульманский комплекс России

Одна из самых больших мечетей в мире — «Сердце Чечни» — была построена на берегу реки Сунжа не так давно, в 2008 году. На территории вы увидите огромный парк и цветовой фонтан с трехуровневым ночным освещением, осмотрите красивый купол мечети и минареты, лишь на 3 метра уступающие по высоте казанским и петербургским. Познакомитесь с классическим мусульманским стилем внутренней отделки, а особое внимание уделим люстрам и особым краскам, которыми расписаны стены.

Грозный-Cити

Новый Грозный невозможно представить без ультрасовременного комплекса, состоящего из нескольких небоскребов, где размещены бизнес-центры, отели и жилые дома. Этот квартал — образец бурного развития столицы региона и повод поговорить как о нынешнем этапе города в контексте его общей истории, так и о ближайших перспективах развития.

Достопримечательности, которые нельзя пропустить

В программе также будет православная церковь Архангела Михаила на проспекте А. Кадырова, отреставрированная и оформленная иконами и фресками после разрушений во время войны. Настоятель всегда рад посетителям, и многие гости города обязательно посещают храм. А из наиболее известных достопримечательностей вы познакомитесь с Мемориальным комплексом Славы им. А-Х. Кадырова, который включает несколько памятников, большой парк и двухъярусный музей, уходящий под землю (возможно посещение). А на прогулке по аллеям славы вы погрузитесь в особую атмосферу задумчивости и тишины, неизменно охватывающую всех ее посетителей.

По пути я с радостью подскажу, где можно приобрести изысканные сувениры и эксклюзивные подарки на память о посещении Грозного.

Организационные детали

  • В стоимость не включены входные билеты в музеи: 100 руб. /чел. — подъем на смотровую площадки и 100 руб. /чел.- вход в музей А. Кадырова
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: В районе мечети г. Владикавказа
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Валерий
Валерий
Занимаюсь экскурсионной деятельностью более 17 лет. Также увлечен альпинизмом и велотуризмом. Буду рад показать вам сокровища Северной Осетии и Кавказа, познакомить с историческими, архитектурными и природными красотами!
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1 реальный отзыв

Н
22 июля 2021
Эксурсию проводила прекрасный гид Алина, которая встретила группу (о том, что экскурсия групповая заявлено не было) в Грозном. Сама экскурсия увлекательна, четко структурирована, динамична, ничего лишнего).

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