Это Кавказ
Это удивительное приключение вы не забудете никогда! Заезды по средам: еженедельно с 05.04 по 01.11.2023.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Бархан Сарыкум - обзорная экскурсия по Махачкале
- 13:00 сбор группы от центрального отеля в Махачкале: ЖАК, ул. Ирчи Казака, д. 31А.
- 13:15 сбор группы на ж. д. вокзале в Махачкале.
- 13:45 сбор группы в аэропорту Махачкалы.
14:00, программа дня: бархан Сарыкум - обзорная экскурсия по Махачкале - город-порт, молодая столица.
Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Гуниб - Гамсутль - Чох
Завтрак 07:00.
Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район - аул-призрак Гамсутль - высокогорный аул Чох – Верхний Гуниб - «Беседка Шамиля» - «Царская поляна» - Гунибская крепость - «Ворота Шамиля».
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.
Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.
Избербаш - Хучни - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш
Начало 08:00.
Программа дня: переезд в Южный Дагестан – Хучни – крепость «Семи братьев и одной сестры» - Ханагский водопад – экраноплан Лунь.
Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города - цитадель Нарын-кала.
Обед (вкл. в стоимость).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск
Километраж за день: 240 км., продолжительность 9 часов.
Избербаш - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное
Избербаш - Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – переезд в Грозный.
Начало в 07:30 (километраж за день: 280 км., продолжительность 8 часов).
Программа дня: Сулакскский каньон – смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - рыбное хозяйство «Янтарное».
Обед (вкл. в стоимость).
15:00 групповой трансфер в Грозный, прибытие ориентировочно к 18:30. (130 км, время в пути 3 часа).
Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.
Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Владикавказ
Начало 08:00.
Программа дня: Веденское ущелье - с. Харачой - озеро Кезеной-Ам – руины древнего селения «Хой».
Обед (вкл. в стоимость).
Мечеть "Гордость мусульман", Шали.
Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*
Километраж за день: 310 км., продолжительность 10 часов.
Грозный, Владикавказ
08:30 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити – Цветочный парк - мечеть Сердце Чечни - Храм Архангела Михаила– проспект М. Эсамбаева – Аллея Славы.
12:00 переезд во Владикавказ (120 км, время в пути 2 часа).
Размещение в гостиницах.
Обед (вкл. в стоимость).
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история города.
Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.
Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
Начало 08:30
Программа дня: Кармадон - Даргавс - Город мертвых - Башня Курта и Тага - селение Цмити - Свято-Успенский Аланский мужской монастырь – пикник-ланч (вкл. в стоимость) - Куртатинское ущелье - Кадаргаванский каньон - скальная крепость Дзивгис
Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.
Алагирское ущелье - Цей / Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию
Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.
На выбор предлагается два варианта (выбрать экскурсию необходимо при бронировании):
- Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа: (8-9 часов, 180 км)
Начало 09:00.
Программа дня: Джейрахское ущелье – Эрзи- Цейлоамский перевал - древний Эгикал – башенный комплекс Таргим - Вовнушки - храм Тхаба-Ерды – пикник-ланч (вкл. в стоимость).
19:30-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата)
- Алагирское ущелье – Цей – аул Нар.
Начало 08:30
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи - Цейское ущелье - канатная дорога к Сказскому леднику – пикник-ланч (вкл. в стоимость) – аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
19:30-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата)
Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.
Владикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / Чегет
Начало 08:30
Программа дня: переезд в Чегемское ущелье – Чегемские водопады - Баксанское ущелье – поляна Нарзанов - поляна Азау (2300 м над уровнем моря).
Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата).
Размещение в отелях поляне Азау/Чегет: Туркомплекс
Километраж за день: 315 км., продолжительность 9 часов.
Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м. - переезд в Минеральные Воды, отъезд
09:00 экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м. – переезд в Минеральные Воды.
Эльбрус - визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!
Обед – самостоятельно (доп. плата).
14:00 - групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Километраж за день: 187 км.
Проживание
|РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУ
|Период действия цены
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одном-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
|ГК Океан, Избербаш 3* - Беркат 3* – Планета Люкс 3* - Туркомплекс
|02.04.2023-17.06.2023
|126000
|126000
|82940
|185300
|174870
|18.06.2023-02.09.2023
|132000
|132000
|87160
|192400
|182000
|03.09.2023-30.11.2023
|126000
|126000
|82940
|185300
|174870
|ГК Океан, Избербаш 3* - Беркат 3* – гост. Владикавказ 3* - Туркомплекс
|02.04.2023-17.06.2023
|132000
|132000
|89500
|191400
|182700
|18.06.2023-02.09.2023
|138000
|138000
|94700
|198500
|189000
|03.09.2023-30.11.2023
|132000
|132000
|89500
|191400
|182700
|Отель Джумейра, Избербаш 3*- Беркат 3* – Планета Люкс 3* - Туркомплекс
|02.07.2023-02.09.2023
|132000
|132000
|87160
|192400
|182000
|Отель Джумейра, Избербаш 3* - Беркат 3* – гост. Владикавказ 3* - Туркомплекс
|02.07.2023-02.09.2023
|138000
|138000
|94700
|198500
|189000
|AZIMUT 4*, Каспийск - Беркат 3* – Владикавказ 3* - Туркомплекс
|02.04.2023-29.04.2023
|143260
|143260
|99180
|201840
|193140
|30.04.2023-20.05.2023
|151960
|151960
|109185
|216195
|206190
|28.05.2023-03.06.2023
|151960
|151960
|109185
|216195
|206190
|04.06.2023-10.06.2023
|158050
|158050
|115710
|226635
|215325
|27.08.2023-02.09.2023
|158050
|158050
|115710
|226635
|215325
|03.09.2023-30.09.2023
|151960
|151960
|109185
|216195
|206190
|01.10.2023-30.11.2023
|143260
|143260
|99180
|201840
|193140
|Derbent Premium Hotel & SPA 4* - Беркат 3* – Владикавказ 3* - Туркомплекс
|Даты заезда:
|21.05, 24.05.2023
|151960
|151960
|109185
|216195
|206190
|11.06, 14.06, 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08
|158050
|158050
|115710
|226635
|215325
|AZIMUT 4*, Каспийск - Беркат 3* – DoubleTree by Hilton 4* - Туркомплекс
|02.04.2023-29.04.2023
|171680
|171680
|121800
|231420
|220980
|30.04.2023-20.05.2023
|180380
|180380
|131805
|245775
|234030
|28.05.2023-03.06.2023
|180380
|180380
|131805
|245775
|234030
|04.06.2023-10.06.2023
|186470
|186470
|138330
|256215
|243165
|27.08.2023-02.09.2023
|186470
|186470
|138330
|256215
|243165
|03.09.2023-30.09.2023
|180380
|180380
|131805
|245775
|234030
|01.10.2023-30.11.2023
|171680
|171680
|121800
|231420
|220980
|Derbent Premium Hotel & SPA 4* - Беркат 3* – DoubleTree by Hilton 4* - Туркомплекс
|Даты заезда:
|21.05, 24.05.2023
|180380
|180380
|131805
|245775
|234030
|11.06, 14.06, 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08
|186470
|186470
|138330
|256215
|243165
* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
Варианты проживания
Гостиница «Океан»
Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.
Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.
В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.
Отель Джумейра, Избербаш 3
Отель «Джумейра Избербаш» расположен на побережье в городе Избербаше, в 200 метрах от пляжа Избербаша. К услугам гостей различные удобства, в том числе принадлежности для барбекю. Отель находится примерно в 3,4 км от железнодорожной станции Изберг, в 4 км от Избербаша и в 12 км от села Каранайаула. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, общая кухня и бесплатный Wi-Fi на всей территории.
Ежедневно в отеле сервируют халяльный завтрак.
Село Первомайское находится в 13 км от отеля «Джумейра Избербаш», а станция Улубиево — в 15 км. Расстояние до международного аэропорта Махачкала Уйташ составляет 39 км.
AZIMUT 4*, Каспийск
Отель «AZIMUT Каспийск» расположен в Каспийске, в 1,3 км от пляжа Лагуна. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории комплекса работает бесплатный Wi-Fi. Кроме того, организована доставка еды и напитков в номер. При отеле работает бар.
В некоторых номерах обустроена кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром.
По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».
В отеле «AZIMUT Каспийск» гости могут отдыхать на террасе.
До стадиона «Анжи Арена» — 4 км, а до Каспийска — 1,7 км. Расстояние от отеля «AZIMUT Каспийск» до международного аэропорта Уйташ составляет 11 км.
Бассейн работает с 1 апреля и до конца октября.
Derbent Premium Hotel & amp; SPA 4
Отель "Derbent Premium Hotel & SPA" - новинка 2022 года отель на берегу Каспийского моря.
Новый современный отель 4* с просторными комфортными номерами, собственными бассейном, рестораном и акватермальным комплексом расположен в г. Дербенте у небольшого озера на территории ресторанно-гостиничного комплекса ДЕРБЕНТ ПРЕМИУМ.
Для гостей отеля: проживание в номерах с прекрасными видами из панорамных окон, завтрак "шведский стол", крытый бассейн с зоной джакузи и отделением для детей, сауна, интернет, парковка.
Гостиница «Беркат»
Гостиница «Беркат» с рестораном и садом расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». В номерах этой 3-звездочной гостиницы к услугам гостей собственная ванная комната. Из окон открывается вид на город.
Во всех номерах отеля установлен письменный стол. В числе удобств шкаф для одежды.
Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации говорят на русском и английском языках.
Расстояние до аэропорта Грозный составляет 6 км.
Отель «Планета Люкс»
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На территории отеля работает ресторан.
Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.
Владикавказ 3
Отель «Владикавказ» расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля «Владикавказ» предоставляются полотенца и постельное белье.
Спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.
DoubleTree by Hilton 4
Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.
Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".
Туркомплекс
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура
- Групповой трансфер с поляны Азау/Чегет в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
- Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки в отеле + 7 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно из г. Минеральные Воды
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Питание, не указанное в программе тура
- Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб. /чел.
- Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау – ст. Мир – 1 600 руб. /чел.
- Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией:взрослый – 1 950 руб. /чел. ребенок до 18 лет – 1 600 руб. /чел. детское меню, до 8 лет – 700 руб. /чел.
- Взрослый – 1 950 руб. /чел.
- Ребенок до 18 лет – 1 600 руб. /чел.
- Детское меню, до 8 лет – 700 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- г. Махачкала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- В туре нужны защитные средства/спреи от насекомых?
Всегда необходимо иметь с собой мазь от загара и при необходимости спреи от насекомых
- Будет ли в моём номере кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
- Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица – российский рубль.
- На каком автомобиле проводятся экскурсии?
В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:
- Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
- малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
- В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
- Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору