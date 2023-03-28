Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам с заездом в среду

Это Кавказ

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Наиболее полный и насыщенный маршрут по пяти республикам Кавказа: Дагестану, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

Это удивительное приключение вы не забудете никогда! Заезды по средам: еженедельно с 05.04 по 01.11.2023.
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам с заездом в среду
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам с заездом в среду
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам с заездом в среду
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам с заездом в среду
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам с заездом в среду
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам с заездом в среду
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам с заездом в среду
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам с заездом в среду
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам с заездом в среду
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам с заездом в среду
Это Кавказ. Экскурсионный тур по пяти республикам с заездом в среду
Ближайшие даты:
5
апр
12
апр
19
апр
26
апр
3
мая
10
мая
17
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
Поднимемся на канатной дороге на самую высокую гору России и Европы – Эльбрус
Сочная кухня
Сочная кухня
Отведаем блюда национальных кухонь народов Кавказа
Жемчужины республик
Жемчужины республик
Увидим три самых известных ущелья, скальную крепость, город мертвых и Заброшенный и таинственный аул в Дагестане

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Бархан Сарыкум - обзорная экскурсия по Махачкале

  • 13:00 сбор группы от центрального отеля в Махачкале: ЖАК, ул. Ирчи Казака, д. 31А.
  • 13:15 сбор группы на ж. д. вокзале в Махачкале.
  • 13:45 сбор группы в аэропорту Махачкалы.

14:00, программа дня: бархан Сарыкум - обзорная экскурсия по Махачкале - город-порт, молодая столица.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Прибытие. Бархан Сарыкум - обзорная экскурсия по МахачкалеПрибытие. Бархан Сарыкум - обзорная экскурсия по МахачкалеПрибытие. Бархан Сарыкум - обзорная экскурсия по МахачкалеПрибытие. Бархан Сарыкум - обзорная экскурсия по Махачкале
2 день

Гуниб - Гамсутль - Чох

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район - аул-призрак Гамсутль - высокогорный аул Чох – Верхний Гуниб - «Беседка Шамиля» - «Царская поляна» - Гунибская крепость - «Ворота Шамиля».

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

Гуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - ЧохГуниб - Гамсутль - Чох
3 день

Избербаш - Хучни - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Южный Дагестан – Хучни – крепость «Семи братьев и одной сестры» - Ханагский водопад – экраноплан Лунь.

Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города - цитадель Нарын-кала.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск

Километраж за день: 240 км., продолжительность 9 часов.

Избербаш - Хучни - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - Хучни - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - Хучни - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - Хучни - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш
4 день

Избербаш - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное

Избербаш - Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – переезд в Грозный.

Начало в 07:30 (километраж за день: 280 км., продолжительность 8 часов).

Программа дня: Сулакскский каньон – смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу - рыбное хозяйство «Янтарное».

Обед (вкл. в стоимость).

15:00 групповой трансфер в Грозный, прибытие ориентировочно к 18:30. (130 км, время в пути 3 часа).

Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*.

Избербаш - Сулакский каньон, Дубки - ЯнтарноеИзбербаш - Сулакский каньон, Дубки - ЯнтарноеИзбербаш - Сулакский каньон, Дубки - ЯнтарноеИзбербаш - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное
5 день

Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Владикавказ

Начало 08:00.

Программа дня: Веденское ущелье - с. Харачой - озеро Кезеной-Ам – руины древнего селения «Хой».

Обед (вкл. в стоимость).

Мечеть "Гордость мусульман", Шали.

Размещение в Грозном/Шали, отели: Тийналла 3*/Беркат 3*/Шали-сити 3*

Километраж за день: 310 км., продолжительность 10 часов.

Грозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - ВладикавказГрозный - Кезеной Ам - Хой - Шали - Владикавказ
6 день

Грозный, Владикавказ

08:30 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити – Цветочный парк - мечеть Сердце Чечни - Храм Архангела Михаила– проспект М. Эсамбаева – Аллея Славы.

12:00 переезд во Владикавказ (120 км, время в пути 2 часа).

Размещение в гостиницах.

Обед (вкл. в стоимость).

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история города.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Грозный, ВладикавказГрозный, ВладикавказГрозный, Владикавказ
7 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30

Программа дня: Кармадон - Даргавс - Город мертвых - Башня Курта и Тага - селение Цмити - Свято-Успенский Аланский мужской монастырь – пикник-ланч (вкл. в стоимость) - Куртатинское ущелье - Кадаргаванский каньон - скальная крепость Дзивгис

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
8 день

Алагирское ущелье - Цей / Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию

Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

На выбор предлагается два варианта (выбрать экскурсию необходимо при бронировании):

  1. Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа: (8-9 часов, 180 км)

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье – Эрзи- Цейлоамский перевал - древний Эгикал – башенный комплекс Таргим - Вовнушки - храм Тхаба-Ерды – пикник-ланч (вкл. в стоимость).

19:30-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата)

  1. Алагирское ущелье – Цей – аул Нар.

Начало 08:30

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи - Цейское ущелье - канатная дорога к Сказскому леднику – пикник-ланч (вкл. в стоимость) – аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

19:30-21:30 АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата)

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Алагирское ущелье - Цей / Захватывающее путешествие в Горную ИнгушетиюАлагирское ущелье - Цей / Захватывающее путешествие в Горную ИнгушетиюАлагирское ущелье - Цей / Захватывающее путешествие в Горную ИнгушетиюАлагирское ущелье - Цей / Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию
9 день

Владикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / Чегет

Начало 08:30

Программа дня: переезд в Чегемское ущелье – Чегемские водопады - Баксанское ущелье – поляна Нарзанов - поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата).

Размещение в отелях поляне Азау/Чегет: Туркомплекс

Километраж за день: 315 км., продолжительность 9 часов.

Владикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / ЧегетВладикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / ЧегетВладикавказ - Чегемское ущелье, водопады - Баксанское ущелье - поляна Нарзанов - поляна Азау / Чегет
10 день

Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м. - переезд в Минеральные Воды, отъезд

09:00 экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м. – переезд в Минеральные Воды.

Эльбрус - визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!

Обед – самостоятельно (доп. плата).

14:00 - групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Километраж за день: 187 км.

Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м. - переезд в Минеральные Воды, отъездЭкскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м. - переезд в Минеральные Воды, отъездЭкскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м. - переезд в Минеральные Воды, отъездЭкскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м. - переезд в Минеральные Воды, отъезд

Проживание

РАЗМЕЩЕНИЕ ПО МАРШРУТУПериод действия цены

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

ГК Океан, Избербаш 3* - Беркат 3* – Планета Люкс 3* - Туркомплекс02.04.2023-17.06.202312600012600082940185300174870
18.06.2023-02.09.202313200013200087160192400182000
03.09.2023-30.11.202312600012600082940185300174870
ГК Океан, Избербаш 3* - Беркат 3* – гост. Владикавказ 3* - Туркомплекс02.04.2023-17.06.202313200013200089500191400182700
18.06.2023-02.09.202313800013800094700198500189000
03.09.2023-30.11.202313200013200089500191400182700
Отель Джумейра, Избербаш 3*- Беркат 3* – Планета Люкс 3* - Туркомплекс02.07.2023-02.09.202313200013200087160192400182000
Отель Джумейра, Избербаш 3* - Беркат 3* – гост. Владикавказ 3* - Туркомплекс02.07.2023-02.09.202313800013800094700198500189000
AZIMUT 4*, Каспийск - Беркат 3* – Владикавказ 3* - Туркомплекс02.04.2023-29.04.202314326014326099180201840193140
30.04.2023-20.05.2023151960151960109185216195206190
28.05.2023-03.06.2023151960151960109185216195206190
04.06.2023-10.06.2023158050158050115710226635215325
27.08.2023-02.09.2023158050158050115710226635215325
03.09.2023-30.09.2023151960151960109185216195206190
01.10.2023-30.11.202314326014326099180201840193140
Derbent Premium Hotel & SPA 4* - Беркат 3* – Владикавказ 3* - ТуркомплексДаты заезда:
21.05, 24.05.2023151960151960109185216195206190
11.06, 14.06, 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08158050158050115710226635215325
AZIMUT 4*, Каспийск - Беркат 3* – DoubleTree by Hilton 4* - Туркомплекс02.04.2023-29.04.2023171680171680121800231420220980
30.04.2023-20.05.2023180380180380131805245775234030
28.05.2023-03.06.2023180380180380131805245775234030
04.06.2023-10.06.2023186470186470138330256215243165
27.08.2023-02.09.2023186470186470138330256215243165
03.09.2023-30.09.2023180380180380131805245775234030
01.10.2023-30.11.2023171680171680121800231420220980
Derbent Premium Hotel & SPA 4* - Беркат 3* – DoubleTree by Hilton 4* - ТуркомплексДаты заезда:
21.05, 24.05.2023180380180380131805245775234030
11.06, 14.06, 18.06, 25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 20.08186470186470138330256215243165

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Варианты проживания

Гостиница «Океан»

3 ночи

Гостиница «Океан» расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

Отель Джумейра, Избербаш 3

3 ночи

Отель «Джумейра Избербаш» расположен на побережье в городе Избербаше, в 200 метрах от пляжа Избербаша. К услугам гостей различные удобства, в том числе принадлежности для барбекю. Отель находится примерно в 3,4 км от железнодорожной станции Изберг, в 4 км от Избербаша и в 12 км от села Каранайаула. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, общая кухня и бесплатный Wi-Fi на всей территории.

Ежедневно в отеле сервируют халяльный завтрак.

Село Первомайское находится в 13 км от отеля «Джумейра Избербаш», а станция Улубиево — в 15 км. Расстояние до международного аэропорта Махачкала Уйташ составляет 39 км.

Отель Джумейра, Избербаш 3Отель Джумейра, Избербаш 3Отель Джумейра, Избербаш 3Отель Джумейра, Избербаш 3Отель Джумейра, Избербаш 3

AZIMUT 4*, Каспийск

3 ночи

Отель «AZIMUT Каспийск» расположен в Каспийске, в 1,3 км от пляжа Лагуна. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, сезонный открытый бассейн и фитнес-центр. Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории комплекса работает бесплатный Wi-Fi. Кроме того, организована доставка еды и напитков в номер. При отеле работает бар.

В некоторых номерах обустроена кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром.

По утрам в гостинице сервируют завтрак «шведский стол».

В отеле «AZIMUT Каспийск» гости могут отдыхать на террасе.

До стадиона «Анжи Арена» — 4 км, а до Каспийска — 1,7 км. Расстояние от отеля «AZIMUT Каспийск» до международного аэропорта Уйташ составляет 11 км.

Бассейн работает с 1 апреля и до конца октября.

AZIMUT 4*, КаспийскAZIMUT 4*, КаспийскAZIMUT 4*, КаспийскAZIMUT 4*, КаспийскAZIMUT 4*, Каспийск

Derbent Premium Hotel & amp; SPA 4

3 ночи

Отель "Derbent Premium Hotel & SPA" - новинка 2022 года отель на берегу Каспийского моря.

Новый современный отель 4* с просторными комфортными номерами, собственными бассейном, рестораном и акватермальным комплексом расположен в г. Дербенте у небольшого озера на территории ресторанно-гостиничного комплекса ДЕРБЕНТ ПРЕМИУМ.

Для гостей отеля: проживание в номерах с прекрасными видами из панорамных окон, завтрак "шведский стол", крытый бассейн с зоной джакузи и отделением для детей, сауна, интернет, парковка.

Derbent Premium Hotel & amp; SPA 4Derbent Premium Hotel & amp; SPA 4Derbent Premium Hotel & amp; SPA 4Derbent Premium Hotel & amp; SPA 4Derbent Premium Hotel & amp; SPA 4Derbent Premium Hotel & amp; SPA 4

Гостиница «Беркат»

2 ночи

Гостиница «Беркат» с рестораном и садом расположена в Грозном, в 5 км от стадиона «Ахмат-Арена». В номерах этой 3-звездочной гостиницы к услугам гостей собственная ванная комната. Из окон открывается вид на город.

Во всех номерах отеля установлен письменный стол. В числе удобств шкаф для одежды.

Каждое утро для гостей накрывают завтрак «шведский стол».

Сотрудники круглосуточной стойки регистрации говорят на русском и английском языках.

Расстояние до аэропорта Грозный составляет 6 км.

Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»Гостиница «Беркат»

Отель «Планета Люкс»

3 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»

Владикавказ 3

3 ночи

Отель «Владикавказ» расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак». К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера. В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем. Среди удобств некоторых номеров — кухня с микроволновой печью, холодильником и духовкой. В номерах отеля «Владикавказ» предоставляются полотенца и постельное белье.

Спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.

Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3Владикавказ 3

DoubleTree by Hilton 4

3 ночи

Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал. Отель идеально подходит для туризма, делового визита и романтического отдыха.

Все номера оборудованы двухместными кроватями King или Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес-зал и банный комплекс. Бесплатный завтрак предоставляется по системе "Шведский стол".

DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4

Туркомплекс

1 ночь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Махачкалы в первый день тура
  • Групповой трансфер с поляны Азау/Чегет в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 7 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкалы и обратно из г. Минеральные Воды
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб. /чел.
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау – ст. Мир – 1 600 руб. /чел.
  • Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией:взрослый – 1 950 руб. /чел. ребенок до 18 лет – 1 600 руб. /чел. детское меню, до 8 лет – 700 руб. /чел.
  • Взрослый – 1 950 руб. /чел.
  • Ребенок до 18 лет – 1 600 руб. /чел.
  • Детское меню, до 8 лет – 700 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

В туре нужны защитные средства/спреи от насекомых?

Всегда необходимо иметь с собой мазь от загара и при необходимости спреи от насекомых

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
    • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
    • малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
  • В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
28 мар 2023
Все отлично
Л
28 мар 2023
Все организовано супер. Очень интересные гиды. Но только в Чечне!!! В Дагестане к сожалению нам попался очень хоть и компетентный но высокомерный гид Исмаил. Мы прилетели на день раньше. Специально нам Ксения, наш менеджер, подсказала где снять гостиницу. Ближе к жд вокзалу. Чтобы в чужом городе легче было добраться до места встречи Но Исмаил категорически не хотел ехать забирать нас на вокзале. Приехал только после того как мы ему скинули скрин договора. Что встреча у нас на жд вокзале. Он много знает. Но ему была такая лень с нами работать. Что это было видно и к сожалению это отразилось на отдыхе. Но все исправили гиды в Чечне. Умнички. Организаторы встречающей стороны. Кураторы. Все и всюду молодцы. Поездка получилась замечательной. Большое спасибо "Большой стране" в лице менеджера Ксении за приятный отпуск.
Е
28 мар 2023
Все очень понравилось. Организация отдыха, впечатления, погода, кавказская красота. Спасибо!!! Хочется вернуться ещё раз

Похожие туры из Грозного

Классическая программа «Чарующий Кавказ» с поездкой в Горную Чечню
6 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Классическая программа «Чарующий Кавказ» с поездкой в Горную Чечню
Программа тура позволит вам за считанные дни максимально познакомиться с Кавказом
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
26 апр
3 мая
10 мая
17 мая
от 26 100 за человека
Активный тур «Чарующий Кавказ» с посещением Горной Чечни
6 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Активный тур «Чарующий Кавказ» с посещением Горной Чечни
Программа активного тура «Чарующий Кавказ» позволит вам за считанные дни
г. Пятигорск
26 апр
3 мая
10 мая
17 мая
от 27 950 за человека
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
8 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
3 отзыва
Актив «Присоединись в любой момент». Цикличный тур
Тур проводится под запрос. Окунитесь с головой в недельный тур по Кавказу
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
17 апр
12 мая
29 мая
5 июня
от 33 250 за человека
У нас ещё много экскурсий в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Грозном
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ