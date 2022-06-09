Кавказское притяжение. Экскурсионный тур

Кавказ - край, где царит дух свободы, где вершины до небес чередуются с живописными ущельями, где с объятиями встречают

5
3 отзыва
Кавказ – край, где царит дух свободы, где вершины до небес чередуются с живописными ущельями, где с объятиями встречают гостей, где можно быть не просто туристом, а путешественником и исследователем!
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
Кавказское притяжение. Экскурсионный тур
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Что вас ожидает 🤩

Сочная кухня
Сочная кухня
Кулинарные бренды Кавказа, приготовленные на исторической родине по традиционным технологиям
Чечня
Чечня
Восхитимся молодой и развивающейся столицей – городом Грозным
Северная Осетия
Северная Осетия
Увидим три самых известных ущелья, скальную крепость, город мертвых и монастырь
Ингушетия
Ингушетия
Горная часть республики, а также мемориалы и молодая столица Магас – не оставят нас равнодушными
Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
Поднимемся на канатной дороге на самую высокую гору России и Европы – Эльбрус

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Грозный, обзорная экскурсия

Прибытие в Грозный не позже 15:00: авиа / ж/д / авто.

Встреча и сбор группы, трансфер в гостиницу.

Размещение в гостиницах: Беркат 3* или Тийналла 3*.

Сбор в холле отеля.

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном.

 Грозный-Сити – Цветочный парк – мечеть Сердце Чечни – Храм Архангела Михаила – проспект М. Эсамбаева – Аллея Славы.

Грозный сегодня – очень красивый и гостеприимный город, возрожденный из пепла уже далекой войны.

Духовное сердце Грозного – мечеть Сердце Чечни, которая издали напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием архитектуры.

Храм Архангела Михаила, построенный казаками в 1868 году и восстановленный после войны.

Посетим высотный комплекс «Грозный-Сити», с подъемом на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности.

Цветочный парк у комплекса «Грозный-Сити», так же известный в народе как «Парк чудес», является одним из наиболее популярных мест в Грозном. 

Прогуляемся по проспекту Махмуда Эсамбаева, посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы».

19:00 Ужин блюдами национальной чеченской кухни (доп. плата)

Прибытие в Грозный, обзорная экскурсияПрибытие в Грозный, обзорная экскурсияПрибытие в Грозный, обзорная экскурсияПрибытие в Грозный, обзорная экскурсия
2 день
Грозный – Кезеной Ам – Хой – Шали – Владикавказ

Начало 08:00.

Сегодня направляемся к высокогорному озеру Кезеной-Ам, которое является самым большим и глубоким на Северном Кавказе.

Проедем по живописному Веденскому ущелью и остановимся у памятника знаменитому чеченскому абреку Зелимхану близ с. Харачой и горного родника «Девичья коса».

Раскинувшееся среди горных степей и скал озеро Кезеной-Ам поражает своей красотой.

Озеро расположено на высоте 1869 метров над уровнем моря.

Небольшая экскурсия на руины древнего селения «Хой», с осмотром боевых и сигнальных башен, нависших над глубоким ущельем, арочные строения горцев, искусственных террас для земледелия.

Обед с традиционными блюдами чеченской кухни (вкл. в стоимость).

На обратном пути заедем в Шали, чтоб полюбоваться на новую недавно открывшуюся белоснежную мечеть "Гордость мусульман".

Над возведением храма трудились специально приглашенные архитекторы из Узбекистана.

Поэтому новая мечеть построена в необычном для Северного Кавказа среднеазиатском стиле.

19:00 Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

Километраж за день: 310 км., продолжительность 10 часов.

Грозный – Кезеной Ам – Хой – Шали – ВладикавказГрозный – Кезеной Ам – Хой – Шали – ВладикавказГрозный – Кезеной Ам – Хой – Шали – ВладикавказГрозный – Кезеной Ам – Хой – Шали – Владикавказ
3 день
Кадаргаванский каньон – Дзивгис – Даргавская долина – Кармадон

Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс.

Начало 08:30.

Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии.

До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.

Кадаргаванский каньон – уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.

Скальная крепость Дзивгис.

Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком.

Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.

Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити.

Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия.

Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне.

Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина.

Обед (вкл. в стоимость).

Башня Курта и Тага, другие фамильные башни, террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.

Переезд в Даргавскую долину.

Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы.

Сторожевые башни 16-17 веков.

Кармадон – одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.

Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году.

В результате обвала погибли жители ущелья и съемочная группа Сергея Бодрова.

Прибытие во Владикавказ.

19:00 – 21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Кадаргаванский каньон – Дзивгис – Даргавская долина – КармадонКадаргаванский каньон – Дзивгис – Даргавская долина – КармадонКадаргаванский каньон – Дзивгис – Даргавская долина – КармадонКадаргаванский каньон – Дзивгис – Даргавская долина – Кармадон
4 день
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа

Начало 09:00.

Захватывающее путешествие в Джейрахское ущелье Ингушетии, историко-архитектурный и природный музей–заповедник, в «страну башен и легенд».

Неповторимые по красоте пейзажи, прекрасные виды на северные склоны Главного Кавказского хребта, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы – выдающиеся образцы каменного зодчества.

Путешествие пройдет по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье.

Пересекая Терек, мы направляемся в Джейрах и оказываемся у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов.

Ингушетия изобилует башнями, но именно в Эрзи их больше всех.

Раскроем секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений.

С высоты Цей-Лоамского горного перевала откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека и со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото.

Далее направляемся в Таргимскую котловину – сердце горной Ингушетии.

Край, окутанный легендами и преданиями предков, погрузит в таинственную атмосферу родовых башенных комплексов.

Обед-ланч (вкл. в стоимость): чапильг (национальная лепешка с творогом) + свежий салат + чай травяной или кофе.

Древний Эгикал — крупнейший башенный комплекс в Таргимской котловине.

Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по западному склону Цей-Лоамского хребта.

Совсем недалеко, остановка у башенного комплекса Таргим.

Четыре высоких башни, подтверждают, что в давние времена здесь было четыре замка влиятельных ингушских династий.

Башни Вовнушки – один из самых ярких памятников средневековой архитектуры Ингушетии, признаны финалистом конкурса «Семь чудес России»!

История сказочных башен овеяна самыми удивительными легендами и преданиями.

Знакомство с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.

Построенный еще в VIII веке, изначально был языческий. В XII веке на фундаменте этой постройки была возведена уже христианская церковь.

Ассинское ущелье – одно из красивейших ущелий Кавказа.

Протяженностью 17 километров, сопровождаемое бурными потоками реки Асса, оно всю дорогу радует глаз удивительными картинами.

Именно в этом ущелье легендарный ингушский богатырь победил злого дракона Сармака, который перед своей смертью расцарапал ближайшие скалы.

Ингушские башни охраняли входы и в это ущелье.

Магас – столица республики Ингушетия.

Самый молодой в России, но тем не менее очень современный и впечатляющий город.

Он построен в чистом поле всего за двадцать с лишним лет.

Это – современные городские постройки, самый высокий в мире (100 метров) этнографический музей в виде ингушской боевой башни, автобусные остановки, оснащенные кондиционерами, беспроводным интернетом, USB-зарядками и ковриками для молитвы.

Мы обязательно остановимся в магазине сувениров и посетим студию Истинг, где вы сможете посмотреть и приобрести продукцию ингушских мастериц, возродивших традиционное изготовление ковров.

17:30 – 18:00 Прибытие во Владикавказ.

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа
5 день
Алагирское ущелье – программа дня на выбор

1. Алагирское ущелье – Цей (8 часов, 177 км).

Начало 08:00.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи – Цейское ущелье – древнеаланское святилище Реком – монумент покровителя Афсати – Обед (Вкл. в стоимость) – Сказский ледник – Нузальская часовня – обелиск Братьям Газдановым
18:30.

Ужин во Владикавказе. (Доп. плата).

2. Алагирское ущелье – Нар – Мамисон (9 часов, 214 км).

Начало 08:00.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи – Военно-Осетинская дорога – аул Нар – Зарамагская ГЭС –  Мамисонское ущелье – Обед. (Вкл. в стоимость) – Минеральный источник «ТИБ-2» – древнее селение Лисри — Нузальская часовня – обелиск Братьям Газдановым.

19:00 Ужин во Владикавказе. (Доп. плата).

Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция.

Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии.

Это место является дзуаром – святым местом.

Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.

По дороге увидим пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника).

Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.

Военно-Осетинская дорога с древнейших времен играла важную роль в связях севера и юга Кавказа.

В Касарской теснине сохранились остатки древней аланской таможенной заставы «Зылын дуар» (с осетинского — Кривая дверь).

С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове.

Жемчужина Осетии: здесь Вам не равнина, здесь воздух другой!

Ущелье многие столетия является священным для осетин -– тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы.

В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений – древнеаланское святилище Реком.

Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.

Гора Монах – неподвижный и суровый хранитель Цея. 

На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.

Двигаясь дальше по Транскаму вглубь горной Осетии направляемся к высокогорному аулу Нар - родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир – мой храм. Любовь – моя святыня. Вселенная – отечество моё».

Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция.

Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин.

На обратном пути послушаем рассказ про Нузальскую часовню, памятник истории и архитектуры средневековой Алании, открывший нам еще не все свои секреты.

По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым в селении Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Алагирское ущелье – программа дня на выборАлагирское ущелье – программа дня на выборАлагирское ущелье – программа дня на выборАлагирское ущелье – программа дня на выбор
6 день
Владикавказ – Чегемское ущелье, водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау / Чегет

Начало 08:00.

Наш путь лежит в Чегемское ущелье, царство реки Чегем и красивейших в России водопадов.

В этом месте произошло переплетение двух стихий — воды и камня, которые вместе смогли образовать совершенно фантастические пейзажи.

Далее мы отправимся к подножию высочайшей горы Европы – Эльбрусу (5462 м), по пути познакомимся с достопримечательностями самого большого и знаменитого на Центральном Кавказе Баксанского ущелья, посетим красивейшую Поляну нарзанов.

Затем мы поднимемся на поляну Азау (2300 м над уровнем моря) и здесь разместимся в гостинице.

До наступления темноты можно прогуляться по поляне, которая прекрасна в любое время года.

Хвойный лес, горный воздух, природные нарзаны создают настроение и укрепляют иммунитет.

Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата).

Размещение в отелях пол. Азау.

Километраж за день: 315 км., продолжительность 9 часов.

Владикавказ – Чегемское ущелье, водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау / Чегет
7 день
Экскурсия на Эльбрус, подъем до станции «Мир», 3450 м. – переезд в Минеральные Воды, отъезд

09:00 (187 км)

Эльбрус – визитная карточка Северного Кавказа!

Сегодня, позавтракав, по канатной дороге комплекса «Эльбрус» мы поднимемся на станцию Мир (3450 м) и осмотрим окрестности: пьянящее ощущение от покорения самой высокой вершины Европы, бесконечная панорама заснеженных хребтов и проплывающие под ногами облака.

По пути мы узнаем историю покорения одного из красивейших пиков мира, спящего вулкана, с которым связано много мистических событий.

Канатная дорога поднимет нас к вечным снегам и льдам, к невообразимым панорамам Главного Кавказского хребта.

Интересующиеся историей могут посетить Музей боевой славы защитников Эльбруса в годы Великой Отечественной войны, а кто-то захочет просто зайти в кафе, попробовать местную выпечку, горячие блюда, чай, кофе, глинтвейн.

Желающие смогут подняться на верхнюю станцию канатки — Гара-Баши (3850м) и покататься на снегоходах и ратраках.

Впечатления и эмоции останутся на всю жизнь!

Обед – самостоятельно (доп. плата).

14:00 Групповой трансфер в аэропорт / на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам /поездам, позже 18:00.

Километраж за день: 187 км.

Проживание

Тур предусматривает проживание в  отелях/туркомплексах во Владикавказе, Грозном, поляне Азау.

Стоимость за номер в зависимости от размещения, руб.:

РазмещениеКатегория
номера		Dbl
Двухм-ое		Twin
Двухм-ое		Single
Одном-ое		Triple*
Трех-ое		DBL+СH
2вз+1реб		Breakfast
Завтрак
Беркат 3* – Кадгарон Отель 3* – Туркомплексстандарт6720067200441009945094950Шв. Стол/Буфет
Беркат 3* – Гостиница Владикавказ 3* – Туркомплекс

комфорт 

(Гостиница Владикавказ 3*)

732007320049200106650103050Шв. Стол/Буфет
Беркат 3* – Отель Планета Люкс 3* – Туркомплексстандарт732007320047100106650103050Шв. Стол/Буфет

полулюкс 

(Отель Планета Люкс 3*)

762007620053400110250106650Шв. Стол/Буфет

При трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Возможные варианты размещения на туркомплексе: Снежный Барс 3*, Балкария 3*, Антау 3*, Альпина.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Грозного в гостиницы в первый день по прибытии до 15:00. Встреча с представителем компании/ водителем в зале прибытия в промежуток времени, подтвержденный в программе тура и ваучере на услугу
  • Групповой трансфер с поляны Азау/Чегет в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе / Грозном / поляне Азау / Чегет
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 4 обеда/пикник-ланч по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Грозный и обратно из г. Минеральные Воды
  • Питание, не указанное в программе (средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека)
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб.
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау – ст. Мир – 1 600 руб.
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Грозного и Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый – 1 900 руб. ребенок до 18 лет –1 600 руб. детское меню, до 8 лет – 700 руб.
  • Взрослый – 1 900 руб.
  • Ребенок до 18 лет –1 600 руб.
  • Детское меню, до 8 лет – 700 руб
Место начала и завершения?
г. Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли сотовая связь в туре?

Рекомендуемые операторы связи на Кавказе – Мегафон, МТС, Билайн. В гостиницах предоставляется бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi.

Какая погода будет в туре?

Климат на территории Кавказа складывается в зависимости от рельефа местности, расположения по отношению к бассейнам Черного и Каспийского морей, широты местности и других факторов. Климат в горах более влажный и прохладный, чем в равнинной части. Погода всегда переменчива: она может быть, как солнечной, так и ветреной или дождливой. Температура в горных ущельях будет ниже температуры в городах, а так же может дуть сильный ветер.

Какие особенности и правила поведения в регионе тура?

В республиках Северного Кавказа не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам). Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице. Рекомендуем проявить осмотрительность и уважение к традициям республик.

Как оказывается медицинская помощь в туре?

Необходимая медицинская помощь оказывается в рамках базовой программы ОМС для всех граждан РФ. Входят помощь при внезапном заболевании и несчастных случаях, диагностика и консультации врача, сдача анализов, оперативное вмешательство, экстренные услуги стоматолога, нахождение в круглосуточном и дневном стационарах для диагностики, а также амбулаторная помощь. Вызов скорой помощи 112. Важно! При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться в номере и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию с представлением информации о своем пребывании на «горячую линию» Министерства здравоохранения.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
9 июня 2022
Тур Кавказское притяжение очень понравился. Красивые места. Советую посмотреть. Гиды просто бесподобные. Большое спасибо.
Н
2 июня 2022
Были на туре."Кавказкое притяжение" Все очень было на высшем уровне, и встретили и достойные отели везде. Очень замечательные гиды и водители микроавтобусов. Экскурсии потрясающие, все интересно красивые и замечательные места, все описать невозможно. Ребята это надо видеть и наслаждать горами и ущельями. Везде замечательный народ и теплый прием. А какая еда, и осетинские пироги и потрясающее мясо в любом виде и овощи, и Аланский вечер,все здорово. Спасибо за тур.
Г
13 мая 2022
Тур очень интересный и познавательный, мы получили не только яркие впечатления от величественных горных пейзажей и природы Северного Кавказа, но узнали много интересного о живущих там народах, их историческом прошлом, жизни, быте, традициях. Отведали национальные блюда: шурпу, айран и несравненные осетинские пироги.

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10 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам
8 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Тимирлан
Тимирлан
5
2 отзыва
Джип-тур на высокогорное озеро Галай-Ам
Джип-тур на Галанчожское озеро - красивейший водоём, располагающийся
12 500 за всё до 4 чел.
Из Грозного - в Аргунское ущелье
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Адам
Адам
5
9 отзывов
Из Грозного - в Аргунское ущелье
Горные перевалы, скалы, водопады, древние башни и замок Пхакоч на авто-пешеходной экскурсии
8 июля
9 июля
22 июля
28 июля
9 500 за всё до 5 чел.
Аргунское ущелье: По следам древних караванов
8 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Тимирлан
Тимирлан
5
1 отзыв
Аргунское ущелье: По следам древних караванов
Незабываемое путешествие на внедорожнике по горным тропам Аргунского ущелья, с вкусным обедом
10 000 за всё до 4 чел.
Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Магомед
Магомед
4.9
13 отзывов
Очень популярно сейчас
Аргунское ущелье и некрополь Цой-Педе
Доехать до границы с Грузией, полюбоваться горами и раскрыть историю сторожевых башен
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
9 500 за всё до 3 чел.
«Шелковый путь Кавказа» - экскурсия в горы
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Магомед
Магомед
5
3 отзыва
«Шелковый путь Кавказа» - экскурсия в горы
Мы проедем по одному из отрезков великого «Шелкового пути»
8 500 за всё до 3 чел.
Стою на вершине, весь мир подо мной. «Ведучи»
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Магомед
Магомед
Нет отзывов
Стою на вершине, весь мир подо мной. «Ведучи»
Мы отправимся на горный хребет Данедук, на склонах которого, расположен туристический комплекс «Ведучи»
9 000 за всё до 3 чел.
Шатойский полдень или приключения туристов в Аргунском ущелье
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Адам
Адам
3
2 отзыва
Шатойский полдень или приключения туристов в Аргунском ущелье
У Вас есть уникальная возможность увидеть сказочно красивые уголки
9 500 за всё до 5 чел.
Путешествие к Шаро-Аргунскому ущелью
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Магомед
Магомед
5
1 отзыв
Путешествие к Шаро-Аргунскому ущелью
Мы отправляемся в увлекательное путешествие по Шаройскому району Чеченской Республики
9 000 за всё до 3 чел.
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
13 часов
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
5
5 отзывов
Два дня в Чечне: из Грозного в мир гор, лесов, башен и лошадей
Познать природную красоту, историю и характер Республики
27 июня
30 июня
2 июля
3 июля
от 4100036 900 за всё до 2 чел.
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