08.30 Встреча с туристами в городе Воронеж.
08.30 — 12.30 Переезд на микроавтобусе в Новохоперск.
12.30 — 13.00 Выдача снаряжения.
13.00 — 13.30 Инструктаж.
13.30 — 14.30 Обед, подготовка к сплаву.
14.30 — 18.00 Сплав на байдарках.
18.00 — 20.00 Установка лагеря. Игры. Баня.
20.00 Ужин, отдых, вечерний костер.
09.00 — 10.00 Завтрак.
10.00 — 10.30 Подготовка к сплаву.
10.30 — 14.00 Сплав на байдарках.
14.00 — 15.00 Обед.
15.00 — 18.00 Сплав на байдарках.
18.00 — 20.00 Установка лагеря. Игры. Баня.
20.00 Ужин, отдых, вечерний костер.
09.00 — 10.00 Завтрак.
10.00 — 10.30 Подготовка к сплаву.
10.30 — 14.00 Сплав на байдарках.
14.00 — 16.00 Обед.
16.00 — 18.00 Сплав на байдарках.
18.00 — 20.00 Установка лагеря, отдых.
20.00 Ужин, отдых, вечерний костер.
09.00 — 10.00 Завтрак.
10.00 — 14.00 Свободное время.
14.00 — 15.00 Обед.
15.00 — 19.00 Отдых. Игры. Баня.
19.00 Ужин, отдых, вечерний костер.
09.00 — 10.00 Завтрак.
10.00 — 10.30 Подготовка к сплаву.
10.30 — 14.00 Сплав на байдарках.
14.00 — 16.00 Обед.
16.00 — 18.00 Сплав на байдарках.
18.00 — 20.00 Установка лагеря, отдых.
20.00 Ужин, отдых, вечерний костёр.
09.00 — 10.00 Завтрак.
10.00 — 10.30 Подготовка к сплаву.
10.30 — 14.00 Сплав на байдарках.
14.00 — 16.00 Обед.
16.00 — 18.00 Сплав на байдарках.
18.00 — 20.00 Установка лагеря, отдых.
20.00 Ужин, отдых, вечерний костер.
09.00 — 10.00 Завтрак.
10.00 — 10.30 Подготовка к сплаву.
10.30 — 13.00 Сплав до станицы Тепикинская.
13.00 — 13.30 Обед.
13.30 — 14.00 Подготовка к отъезду. Сдача снаряжения.
14.00 Выезд в Воронеж. Ориентировочное время прибытия — 19.00.
Тур предусматривает проживание в платаках.
Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.
От дождя — зонтик или накидка.
От солнца — легкие штаны и рубашка с длинными рукавами. Шляпа или бейсболка. Крем.
В байдарке — находиться в обуви (подойдут резиновые тапочки, сланцы).
От комаров — спрей или крем (Рекомендуем «Gardex»).
На вечер — куртка или свитер, джинсы или брюки (не бриджи и не шорты), ботинки или кроссовки. Фонарик.
Посуда — Металлические или пластиковые миски, кружки, ложки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Все желающие без ограничений. Дети любого возраста с родителями или от 16 лет – самостоятельно.
Детям до 5 лет — бесплатно, до 14 лет — скидка 30%.
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
Мы готовим для наших друзей и туристов вкусную и разнообразную пищу.
Меню всегда уникально и оригинально. Вариант меню зависит от типа похода и фантазии инструктора, который готовит и проводит поход.
В походе на байдарках нет необходимости носить тяжести за спиной в рюкзаке, мы можем не считать каждый грамм и не экономить на весе продуктов и оборудования. Мы берем с собой казаны, шампуры, сумки-холодильники. На первые дни мы закупаем свежие продукты: овощи, мясо, молоко. В длительных походах, помимо свежих продуктов, используем мясные, овощные консервы, домашние заготовки.
Примерное меню для водного похода выходного дня
Пятница — ужин:
Суббота — завтрак:
Суббота — обед:
Суббота — ужин:
Воскресенье — завтрак:
Воскресенье — обед:
Фрукты, дыни, арбузы — по сезону.
Шашлык готовится при групповой заявке за дополнительную плату.
Спасательные жилеты выдаются детям до 14 лет в обязательном порядке!
Взрослым – по предварительной заявке. Если Вам нужен спасжилет, пожалуйста сообщите размер при покупке путевки.
В нашу аптечку для походов на байдарках по рекам ЦЧР входит:
До реки и обратно туристов доставляют нашими микроавтобусами. В зависимости от расстояния, качества дороги и количества туристов, могут быть использованы микроавтобусы «Газель», «Форд-Транзит» или «Мерседес-Спринтер». Каркасные байдарки и снаряжение могут перевозиться на прицепе или верхнем багажнике, надувные байдарки — в багажнике или на заднем сидении автобуса.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».