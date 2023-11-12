Необыкновенное красота Кавказа - озеро Казеной-Ам

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Исторические памятники и природа головокружительной красоты — все это будет на нашей экскурсии.

Мы отправимся к высокогорному озеру Казеной-Ам, жемчужине Кавказа, заедем на необычный родник в древнее поселение стражников Хой, которое сегодня является настоящим музеем под открытым небом. Также посетим невероятные мечете в городах Аргун и Шали.
Необыкновенное красота Кавказа - озеро Казеной-Ам
Необыкновенное красота Кавказа - озеро Казеной-Ам
Необыкновенное красота Кавказа - озеро Казеной-Ам
Необыкновенное красота Кавказа - озеро Казеной-Ам
Необыкновенное красота Кавказа - озеро Казеной-Ам
Необыкновенное красота Кавказа - озеро Казеной-Ам
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Озеро Казеной-Ам
  • Аргун
  • Мечеть «Сердце матери»
  • Шали
  • Мечеть «Гордость мусульман»
  • Этнографический музей «Шира-Юрт»
  • Селение Хой
  • Родник «Девичья коса»
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Вы посетите мечеть «Сердце матери», которая построена в стиле hi-tech и находится в Аргуне. После мы отправляемся в город Шали, где вы увидите самую большую в Европе мечеть «Гордость мусульман», которая построена из белого мрамора, привезенного из Греции с острова Тасос. Далее по маршруту — село Харачой. В самом селе протекает чистый родник «Девичья коса», там же расположен памятник Абреку Зелимхану (чеченский Робин Гуд), про которого я вам расскажу множество легенд. Любуясь горными пейзажами, вы доберетесь до жемчужины Чечни — озера Казеной-Ам, которое находится на высоте 1854 метров над уровнем моря. Ценителей уникальных пейзажей и фотографов привлекает необычный цвет озера, который в зависимости от погоды меняет свой оттенок от небесно-голубого до темно-бирюзового. Зрелище радует глаз, пока Казеной-Ам не покрывается льдом, что обычно происходит в период с января по февраль. А в завершении нашего маршрута, вас ожидает мертвый город Хой, что в переводе означает «стражники». Хой — это музей под открытым небом. Село было заброшено в 1944 году в связи с выселением Чеченского народа. Я не буду докучать вам заученными текстами, все будет максимально познавательно и интересно, а самое главное — для туристов время не ограничено. Буду максимально терпелив и интересен.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Трансфер
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты — 100 руб. с человека
  • Зиплайн, прогулка на лодках, катамаранах, конная прогулка
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Обязательно напишите или позвоните мне на ваццап 89287847110
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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