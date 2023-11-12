Описание

Что вас ждет Вы посетите мечеть «Сердце матери», которая построена в стиле hi-tech и находится в Аргуне. После мы отправляемся в город Шали, где вы увидите самую большую в Европе мечеть «Гордость мусульман», которая построена из белого мрамора, привезенного из Греции с острова Тасос. Далее по маршруту — село Харачой. В самом селе протекает чистый родник «Девичья коса», там же расположен памятник Абреку Зелимхану (чеченский Робин Гуд), про которого я вам расскажу множество легенд. Любуясь горными пейзажами, вы доберетесь до жемчужины Чечни — озера Казеной-Ам, которое находится на высоте 1854 метров над уровнем моря. Ценителей уникальных пейзажей и фотографов привлекает необычный цвет озера, который в зависимости от погоды меняет свой оттенок от небесно-голубого до темно-бирюзового. Зрелище радует глаз, пока Казеной-Ам не покрывается льдом, что обычно происходит в период с января по февраль. А в завершении нашего маршрута, вас ожидает мертвый город Хой, что в переводе означает «стражники». Хой — это музей под открытым небом. Село было заброшено в 1944 году в связи с выселением Чеченского народа. Я не буду докучать вам заученными текстами, все будет максимально познавательно и интересно, а самое главное — для туристов время не ограничено. Буду максимально терпелив и интересен.