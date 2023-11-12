Исторические памятники и природа головокружительной красоты — все это будет на нашей экскурсии.
Мы отправимся к высокогорному озеру Казеной-Ам, жемчужине Кавказа, заедем на необычный родник в древнее поселение стражников Хой, которое сегодня является настоящим музеем под открытым небом. Также посетим невероятные мечете в городах Аргун и Шали.
Мы отправимся к высокогорному озеру Казеной-Ам, жемчужине Кавказа, заедем на необычный родник в древнее поселение стражников Хой, которое сегодня является настоящим музеем под открытым небом. Также посетим невероятные мечете в городах Аргун и Шали.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Озеро Казеной-Ам
- Аргун
- Мечеть «Сердце матери»
- Шали
- Мечеть «Гордость мусульман»
- Этнографический музей «Шира-Юрт»
- Селение Хой
- Родник «Девичья коса»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетВы посетите мечеть «Сердце матери», которая построена в стиле hi-tech и находится в Аргуне. После мы отправляемся в город Шали, где вы увидите самую большую в Европе мечеть «Гордость мусульман», которая построена из белого мрамора, привезенного из Греции с острова Тасос. Далее по маршруту — село Харачой. В самом селе протекает чистый родник «Девичья коса», там же расположен памятник Абреку Зелимхану (чеченский Робин Гуд), про которого я вам расскажу множество легенд. Любуясь горными пейзажами, вы доберетесь до жемчужины Чечни — озера Казеной-Ам, которое находится на высоте 1854 метров над уровнем моря. Ценителей уникальных пейзажей и фотографов привлекает необычный цвет озера, который в зависимости от погоды меняет свой оттенок от небесно-голубого до темно-бирюзового. Зрелище радует глаз, пока Казеной-Ам не покрывается льдом, что обычно происходит в период с января по февраль. А в завершении нашего маршрута, вас ожидает мертвый город Хой, что в переводе означает «стражники». Хой — это музей под открытым небом. Село было заброшено в 1944 году в связи с выселением Чеченского народа. Я не буду докучать вам заученными текстами, все будет максимально познавательно и интересно, а самое главное — для туристов время не ограничено. Буду максимально терпелив и интересен.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное сопровождение
- Трансфер
- Что не входит
- Обед
- Входные билеты — 100 руб. с человека
- Зиплайн, прогулка на лодках, катамаранах, конная прогулка
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Обязательно напишите или позвоните мне на ваццап 89287847110
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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