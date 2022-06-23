Новый год в Дагестане

В этом туре мы посетим почти все республики Кавказа. Главная изюминка тура - Дагестан - неизведанный край с удивительной

5
3 отзыва
В этом туре мы посетим почти все республики Кавказа. Главная изюминка тура – Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культурой. Здесь каждый камень – история, а каждый дом – музей.

Древняя крепость Нарын-Кала тысячу лет защищала Дербент от нашествия кочевников, здесь находился «перекресток цивилизаций» через который проходил знаменитый Шелковый путь. Почувствуй наш Кавказ!
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Новый год в Дагестане
Ближайшие даты:
31
дек

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • новые впечатления и эмоции – насладимся традиционной кухней, оценим самобытность народов Кавказа, познаем и сравним национальные традиции и обряды;
  • исторический экскурс – поймем, как история Кавказа вплетена в историю всего нашего Отечества и какое значение Кавказ всегда имел для России;
  • яркие фотографии на фоне шедевров природы – уникальная кавказская природа просто покорит нас своими горными ущельями и заснеженными вершинами. 

Программа тура по дням

1 день
Пятигорск, Железноводск

Приезд в г. Пятигорск.

Размещение в гостинице.

Встреча в холле гостиницы с представителем компании в 12:40.

Обзорная экскурсия по Пятигорску.

Во время экскурсии вы познакомитесь с самыми известными достопримечательностями северо-кавказской столицы.

В последние годы курортная зона Пятигорска была полностью реконструирована.

Вас ждет обновленный парк "Цветник", преобразившийся Нагорный парк с символом Кавказских Минеральных Вод – Орлом и Китайской беседкой, лермонтовские места, подъем на вершину Машука и, конечно, посещение подземного озера "Провал".

Переезд в Железноводск.

Экскурсия в "зеленую жемчужину" КМВ – Железноводск.

Железноводск — самый маленький и самый уютный из четырех курортов Кавказских Минеральных Вод.

Вы прогуляетесь по уникальному курортному парку, насладитесь его красотой, тишиной и покоем.

Познакомитесь с памятниками архитектуры, в том числе Пушкинской галереей и попробуете минеральную воду железноводских источников (Славяновскую и Смирновскую).

Возвращение в Пятигорск.

Свободное время.

Пятигорск, ЖелезноводскПятигорск, ЖелезноводскПятигорск, ЖелезноводскПятигорск, Железноводск
2 день
Чегемское ущелье

Завтрак (очень поздний).

В первый день нового года особо хорошо подышать чистым горным воздухом.

Поэтому едем в Чегемское ущелье.

Чегемские водопады – одна из главных визитных карточек Кабардино-Балкарии, расположены в теснине Чегемского ущелья.

Местные жители говорят: кто в Чегеме не бывал, тот Кавказа не видал.

И действительно, в этом ущелье есть всё, чем по праву может гордиться Кабардино-Балкария: удивительной красоты горы, стремительные водопады и чистые горные реки.

Зимой водопады замерзают, превращаясь в удивительные скульптуры естественного происхождения, грандиозный ледовый каскад.

Чегемские водопады зимой – это холод и дикая красота природы Кабардино-Балкарии.

Вы можете увидеть гигантские столбы льда, прозрачные колонны и сталактиты замерзшей воды, спускающиеся к самой реке.

Как люстры с хрустальной переливающейся бахромой нависают ледяные свечи над Чегемом.

Переезд в термальный комплекс «Янтарный Аква».

Купание в термальных источниках.

Бассейны базы отдыха Янтарный Аква наполнены природной термальной водой, богатой серой, углекислым и двууглекислым газами.

Рядом с бассейном выстроен комфортный комплекс с комнатами для отдыха, раздевалками и душевыми.

Работает кафе и магазин.

Возвращение в Пятигорск.

Свободное время.

Чегемское ущельеЧегемское ущельеЧегемское ущелье
3 день
Грозный, Бархан Сарыкум

Завтрак (ланч-бокс).

Освобождение номеров.

Выезд в республику Дагестан с заездом в г. Грозный.

Экскурсия по Грозному. 

Столица Чечни Грозный – уникальный город, переживший за время существования множество войн, почти полное разрушение и ударное восстановление.

Сегодня столица Чеченской Республики – это современный благоустроенный город с зелеными скверами и с вновь обретенными достопримечательностями.

Шедевром современной архитектуры является мечеть «Сердце Чечни» и грандиозный комплекс «Аллея Славы».

Покоряет масштабами возведенный совсем недавно Грозный-Сити, невероятной красоты комплекс из семи высотных зданий. 

Обед (доп.плата).

Переезд в Дербент.

Посещение Бархана Сарыкум. 

Это знаменитый уникальный природный памятник Дагестана, который официально признан геологами вторым по величине в мире.

Большинство посетивших это место туристов говорят о том, что испытывали невероятные ощущения — вроде телепортации, когда за считанные секунды оказываешься в совершенно другом мире.

Впрочем, это неудивительно, учитывая, что высота некоторых поперечных дюн достигает сотни метров.

Размещение в гостинице г. Дербента.

Отдых.

Ужин (за доп. плату).

Грозный, Бархан СарыкумГрозный, Бархан СарыкумГрозный, Бархан СарыкумГрозный, Бархан Сарыкум
4 день
Дербент – прогулка по старому городу, Нарын-Кала

Поздний завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Дербенту. 

Мы побываем в древней цитадели крепости «Нарын-Кала».

Когда-то ее двойные стены, соединенные с Каспийским морем прикрывали Каспийские ворота в Персию.

Сегодня Нарын-Кала входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Затем пройдемся по Дербенту и окунемся в невероятную атмосферу старого города: «Девичьи бани», Джума-мечеть, Армянский храм, Домик Петра I, морская набережная.

Обед за доп. плату.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Дербент – прогулка по старому городу, Нарын-КалаДербент – прогулка по старому городу, Нарын-КалаДербент – прогулка по старому городу, Нарын-КалаДербент – прогулка по старому городу, Нарын-Кала
5 день
Сулакский каньон

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Этот день приготовил нам встречу с природными чудесами Дагестана, которые поразят нас своим величием и красотой.

Мы направляемся к Сулакскому каньону. 

Это одна из главных достопримечательностей Дагестана.

Очень долго она была незаслуженно малоизвестна широкой публике.

Сегодня это один самых главных туристических символов Дагестана.

Каньон возник благодаря реке Сулак, которая прорезала горы на высоте 1500 метров на расстоянии 53 км.

Нас поразит бирюзовый цвет речной воды, больше напоминающий цвет воды на тропических морских курортах.

И это на фоне фантастически красивых горных пейзажей.

Мы побываем на смотровой площадке Черкейской ГЭС и водохранилища.

Возвращение в Пятигорск.

Размещение в гостинице г. Пятигорска.

Сулакский каньонСулакский каньонСулакский каньонСулакский каньон
6 день
Кисловодск, отъезд

Завтрак.

Свободное время.

Освобождение номеров.

Обзорная экскурсия в город-курорт Кисловодск. 

В ходе последнего экскурсионного дня вас ждет знакомство с самым южным городом-курортом КМВ – солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России.

Вы прогуляетесь по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуете три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.

Посещение окрестностей Кисловодска .

Вы побываете у природного памятника горы – Кольцо, которую описал М.Ю. Лермонтов в повести «Княжна Мери» и услышите рассказ о ее геологическом прошлом.

Посмотрите на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта.

Спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей таинственностью.

Как награда, в конце пути, вас ожидают великолепные зимние виды пяти Медовых водопадов.

Возвращение в Пятигорск.

Отъезд.

Кисловодск, отъездКисловодск, отъездКисловодск, отъездКисловодск, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице "Пятигорск" г. Пятигорск и в одной из гостиниц туристического класса г. Дербент.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

2-х местный номер «Стандарт»

1-но местный «Стандарт» (1-но спальная кровать)

1-но местный «Комфорт (2-х спальная кровать)
38 500 43 200 47 500

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице «Пятигорск» г. Пятигорск и проживание в гостинице туристического класса г. Дербент
  • Питание: завтраки
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Новогодний банкет
  • Трансфер аэропорт/жд вокзал (бронируется заранее) – 1 500 руб. /машина в одну сторону
  • Курортный сбор в гостинице г. Пятигорск – 50 руб. /чел. в сутки
  • Купание в термальных источниках «Гедуко» – 450 руб. / чел.
  • Подъем на смотровую площадку «Грозный Сити» – 100 руб. /чел.
  • Посещение Бархан Сары-Кум – 150 руб. /чел.
  • Крепость Нарын-Кала входной билет – 150 руб. /чел.
  • Девичьи бани входной билет – 150 руб. /чел.
  • Музей Домик Петра I – 150 руб. /чел. (при посещении)
  • Экологический сбор на Медовых водопадах – 60 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • брюки;
  • свитер;
  • куртка;
  • шапка;
  • шарф;
  • зонт;
  • удобную обувь спортивного типа;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем;
  • деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
  • фотоаппарат.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Встреча в первый день с представителем туроператора в холле гостиницы Пятигорск в 12:40.

Место посадки на первую экскурсию по туру: вход в гостиницу согласно времени, указанного в программе тура 13:00.

Место посадки туристов на экскурсии в другие дни: вход в отель.

Окончание экскурсии в последний день тура в 18:00.

Ваше место в автобусе: сообщается при посадке на экскурсии.

Особенность региона

Наш регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.

Правила и техника безопасности

На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
7. Внимательно слушать экскурсовода.

Техника безопасности на экскурсионных объектах:
1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
3. Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
4. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.

Во время автобусной экскурсии:
1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса
2. Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
3. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
4. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
5. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
6. Запрещено открывать окна без разрешения водителя.
7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
8. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
9. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
10. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
11. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
12. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
13. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.
14. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).
15. При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.
16. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.
17. В АВТОБУСАХ НЕ КУРЯТ!
18. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
19. В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.

Во время пешеходной экскурсии:
1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.

Общие меры предосторожности:
1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.
2. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
3. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
5. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
6. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
7. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
8. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
23 июня 2022
Очень понравилась организация Тура весь Кавказ. Все было организовано на высоком профессиональном уровне. Море впечатлений. Спасибо компании Большая Страна!!!
А
8 июня 2022
Организатор ответственная. Всех во время собрала, все рассказала, был единственный нюанс в гостинице Пятигорск номер 330 не работал кондиционер. Обратились к горничной, она его включила, а через час он отключился и больше не работал, но он и не нужен был, погода была не жаркая.
Т
19 мая 2022
Спасибо нашим капитанам лайнера и гидам и организаторам, которые разработали интересную программу‼️‼️‼️

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