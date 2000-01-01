Огни ночного Грозного и три «Сердца» Чечни

В вечерней подсветке столица Чечни особенно хороша

5
5 отзывов
В вечерней подсветке столица Чечни особенно хороша.

Вас ждет прогулка по городу, освещенному тысячами огней и подъем на смотровую площадку.

После этого мы поедем за город, чтобы увидеть три великолепные мечети: «Гордость мусульман» в городе Шали, «Сердце Чечни» и «Сердце матери» — в Аргуне.
Огни ночного Грозного и три «Сердца» Чечни
Огни ночного Грозного и три «Сердца» Чечни
Огни ночного Грозного и три «Сердца» Чечни
Огни ночного Грозного и три «Сердца» Чечни
Огни ночного Грозного и три «Сердца» Чечни
Огни ночного Грозного и три «Сердца» Чечни
Огни ночного Грозного и три «Сердца» Чечни

Что вы увидите 🤩

  • Храм Архангела Михаила
  • Цветочный парк
  • Комплекс из семи высотных зданий «Грозный-Сити»
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Центральный проспект имени Махмуда Эсамбаева
  • Арт-объект под открытым небом «Лестница в небеса»
  • Первая мечеть в России в стиле хай-тек «Сердце Матери»
  • Самая большая мечеть в Европе — Мечеть имени Пророка Мухаммада (с. а. в.) — «Гордость мусульман».
Огни ночного Грозного
Знакомство с вечерним Грозным мы начнем с яркого и очень живописного Цветочного парка. Вы узнаете, почему в народе его называют «парк влюбленных» и какие интересные растения в нем есть.
Далее через Аллею сердец отправитесь в современный квартал Грозный-Сити: подниметесь на смотровую площадку на 32-м этаже, рассмотрите чеченскую столицу в ярких огнях с высоты и раскроете особенности ее архитектурного стиля.
Я расскажу, кто и когда признал Грозный «самым разрушенным городом мира со времен Второй мировой войны» и как проходила его реконструкция.
Сердце Чечни
Перейдя по мосту через реку Сунжа, мы окажемся в гигантской парковой зоне. Я покажу здание Духовного управления мусульман, Российский исламский университет и символ возрождения Республики — мечеть «Сердце Чечни».
Сердце матери
Далее мы отправимся на машине в соседний город Аргун, который расположен в 10 км от Грозного, где мы посетим мечеть «Сердце матери», которая является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном стиле хай-тек. Ночью купол мечети освещается более 90 тыс. светодиодными лампами, которые каждые 60 секунд меняют до 7 ярких цветов. Овальные своды главного молитвенного зала венчает купол высотой 23 метра и диаметром 24 метра, под которым подвешена пятитонная люстра в форме полумесяца 30 метров в диаметре и ее украшают 710 светильников.
Гордость мусульман
Из Аргуна мы отправимся в город Шали, где вы узнаете благодаря чему этот город до начала 2000-х входил в книгу рекордов России. Здесь мы посетим самую большую мечеть в Европе имени Пророка Мухаммада «Гордость мусульман». Дело в том, что во внешней и внутренней отделке использован исключительно белый мрамор, который добывается на греческом острове Тасос. Именно он придает сооружению такой невесомый и вместе с тем величественный вид.
В завершение по пути обратно в Грозный оценим арт-объект «Лестница в небеса», где перед нами предстанет как на ладони весь ночной Грозный.

Важно знать:

  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Между удаленными объектами мы будем перемещаться на семиместном автомобиле бизнес-класса.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Входные билеты на смотровую площадку — 100 р.
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем
Начало: я за вами заеду в отель
Завершение: я вас отвезу в отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно вечером начиная с 16.00, в удобное для вас время
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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ежедневно вечером начиная с 16.00, в удобное для вас время

Адам С.
Адам С.
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