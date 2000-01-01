Огни ночного Грозного

Знакомство с вечерним Грозным мы начнем с яркого и очень живописного Цветочного парка. Вы узнаете, почему в народе его называют «парк влюбленных» и какие интересные растения в нем есть.

Далее через Аллею сердец отправитесь в современный квартал Грозный-Сити: подниметесь на смотровую площадку на 32-м этаже, рассмотрите чеченскую столицу в ярких огнях с высоты и раскроете особенности ее архитектурного стиля.

Я расскажу, кто и когда признал Грозный «самым разрушенным городом мира со времен Второй мировой войны» и как проходила его реконструкция.

Сердце Чечни

Перейдя по мосту через реку Сунжа, мы окажемся в гигантской парковой зоне. Я покажу здание Духовного управления мусульман, Российский исламский университет и символ возрождения Республики — мечеть «Сердце Чечни».

Сердце матери

Далее мы отправимся на машине в соседний город Аргун, который расположен в 10 км от Грозного, где мы посетим мечеть «Сердце матери», которая является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном стиле хай-тек. Ночью купол мечети освещается более 90 тыс. светодиодными лампами, которые каждые 60 секунд меняют до 7 ярких цветов. Овальные своды главного молитвенного зала венчает купол высотой 23 метра и диаметром 24 метра, под которым подвешена пятитонная люстра в форме полумесяца 30 метров в диаметре и ее украшают 710 светильников.

Гордость мусульман

Из Аргуна мы отправимся в город Шали, где вы узнаете благодаря чему этот город до начала 2000-х входил в книгу рекордов России. Здесь мы посетим самую большую мечеть в Европе имени Пророка Мухаммада «Гордость мусульман». Дело в том, что во внешней и внутренней отделке использован исключительно белый мрамор, который добывается на греческом острове Тасос. Именно он придает сооружению такой невесомый и вместе с тем величественный вид.

В завершение по пути обратно в Грозный оценим арт-объект «Лестница в небеса», где перед нами предстанет как на ладони весь ночной Грозный.

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