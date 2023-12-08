Озеро Казеной-Ам, Аргун и Шали

Индивидуальная экскурсия в Грозном
Вас ждет путешествие на Озеро Казеной-Ам, Аргун и Шали.

Вы посетите Аргунскую мечеть «Сердце Матери», мечеть «Гордость Мусульман», село Харачой, где протекает чистый родник «Девичья коса».
Озеро Казеной-Ам, Аргун и Шали
Озеро Казеной-Ам, Аргун и Шали
Озеро Казеной-Ам, Аргун и Шали
Озеро Казеной-Ам, Аргун и Шали
Озеро Казеной-Ам, Аргун и Шали
Озеро Казеной-Ам, Аргун и Шали
Озеро Казеной-Ам, Аргун и Шали
Ближайшие даты:
8
дек
9
дек
10
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Что вас ожидает:

  • Города Аргун и Шали
  • Этнографический музей «Шира-Юрт»
  • Мечеть «Сердце матери»
  • Мечеть «Гордость мусульман»
  • Родник Девичья коса
  • Горное озеро Казеной-Ам
  • Селение Хой

Описание

Что вас ожидает в путешествии Казеной Ам? Вы посетите Аргунскую мечеть «Сердце Матери», которая построена в стиле Hi-Tech. После мы отправляемся в город Шали, где вы увидите самую большую в Европе мечеть «Гордость Мусульман», которое построено из белого мрамора, привезенного из Греции с острова Тасос. Далее по маршруту село Харачой, в самом селе протекает чистый родник «Девичья коса», там же расположен памятник Абреку Зелимхану (чеченский Робин Гуд), про которого я вам раскажу множество легенд.

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты —150 руб.
  • Лодки/катамараны, зиплайн, конная прогулка
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Мой номер 89287847110
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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