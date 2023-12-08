Вас ждет путешествие на Озеро Казеной-Ам, Аргун и Шали.
Вы посетите Аргунскую мечеть «Сердце Матери», мечеть «Гордость Мусульман», село Харачой, где протекает чистый родник «Девичья коса».
Вы посетите Аргунскую мечеть «Сердце Матери», мечеть «Гордость Мусульман», село Харачой, где протекает чистый родник «Девичья коса».
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Города Аргун и Шали
- Этнографический музей «Шира-Юрт»
- Мечеть «Сердце матери»
- Мечеть «Гордость мусульман»
- Родник Девичья коса
- Горное озеро Казеной-Ам
- Селение Хой
Описание
Что вас ожидает в путешествии Казеной Ам? Вы посетите Аргунскую мечеть «Сердце Матери», которая построена в стиле Hi-Tech. После мы отправляемся в город Шали, где вы увидите самую большую в Европе мечеть «Гордость Мусульман», которое построено из белого мрамора, привезенного из Греции с острова Тасос. Далее по маршруту село Харачой, в самом селе протекает чистый родник «Девичья коса», там же расположен памятник Абреку Зелимхану (чеченский Робин Гуд), про которого я вам раскажу множество легенд.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Обед
- Входные билеты —150 руб.
- Лодки/катамараны, зиплайн, конная прогулка
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Мой номер 89287847110
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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