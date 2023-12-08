Описание

Что вас ожидает в путешествии Казеной Ам? Вы посетите Аргунскую мечеть «Сердце Матери», которая построена в стиле Hi-Tech. После мы отправляемся в город Шали, где вы увидите самую большую в Европе мечеть «Гордость Мусульман», которое построено из белого мрамора, привезенного из Греции с острова Тасос. Далее по маршруту село Харачой, в самом селе протекает чистый родник «Девичья коса», там же расположен памятник Абреку Зелимхану (чеченский Робин Гуд), про которого я вам раскажу множество легенд.