Покорите высоту 2170 метров над уровнем моря, оцените невероятные красоты чеченских ландшафтов и «швейцарские» пейзажи бирюзового озера Кезеной-Ам! Узнайте больше о местной культуре и обычаях, а также посетите мечети «Гордость мусульман» и «Сердце матери».
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мечеть «Гордость мусульман»
- Мечеть «Сердце матери»
- Этнографический аул чечецев в селе Герменчук
- Родник «Девичья коса»
- Город стражников Хой
- Озеро Кезеной-Ам
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Приготовьтесь к долгому и увлекательному пути протяжённостью 115 км, который не станет для вас утомительным, ведь впереди столько интересного. Подъезжая к городу Шали, мы посетим чеченский аул образца середины 19 — начала 20 веков. Также вы увидите Мечеть «Гордость мусульман» имени пророка Мухаммеда и узнаете интересные детали о ее строительстве и открытии.
- Далее наша дорога пролегает в сторону села Ведено, где расположены остатки бастионов и укреплений крепости. Подъезжая к перевалу Харами, мы остановимся у родника «Девичья коса» и памятника в честь абрека Зелимхана Харачоевского.
- Едем дальше по серпантину, достигая высоты 2177 метров над уровнем моря. Отсюда открываются захватывающие дух пейзажи! Совершив несколько остановок и подышав чистым горным воздухом, мы подъедем к самому озеру Кезеной-Ам. У каждого, кто приезжает сюда впервые, складывается ощущение, что он попал в горы Швейцарии! Обозрев эту красоту с высоты птичьего полёта, мы отправимся в город стражников Хой — уникальное историческое место со своей собственной древней аурой.
- На обратной дороге мы заедем в туристический комплекс «Кезеной-Ам», где можно попробовать национальную и европейскую кухни или прогуляться по берегу. Также мы посетим центр города Аргун, где осмотрим уникальную мечеть «Сердце матери».
каждый день с 9.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Стоимость платных площадок (входной билет в город-музей Хой 100 руб.)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Гид заберет вас с места вашего проживанияЗавершение: По договоренности с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый день с 9.00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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