Приезд в г. Пятигорск.

Размещение в гостинице.

Встреча в холле гостиницы с представителем компании в 12:40.

Обзорная экскурсия по Пятигорску.

За время первоначального знакомства со столицей Кавказа мы успеем многое увидеть и еще больше услышать об этой удивительной земле, которая на протяжении сотен лет дарит людям здоровье и долголетие.

Так как история города неразрывно связана с именем Великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, то и путешествовать будем и по местам, где когда-то прогуливался гений.

Провал – удивительная провалина в горе, в которую заглядывал весь учёный мир, прибывающий на Кавказ для изучения данной местности.

Прогуливаясь по аллеям старого парка с именем «Новый», познакомимся с символом этих мест – Орлом, соседствующим с Китайской беседкой и старым дряхлеющим гротом, гордящимся своим знакомством с богиней охоты – Дианой и М. Ю. Лермонтовым.

Парк "Цветник" приветливо раскроет свои объятия в любое время года, а задорно и весело угостит минеральной водой в питьевой галерее.

В процессе экскурсии путь пройдёт на западный склон горы Машук к печальному месту.

К месту дуэли Поэта.

Переезд в Железноводск

Экскурсия в "зеленую жемчужину" КМВ – Железноводск.

Нам предстоит приятное знакомство с маленьким, северным, но очень уютным городком региона – Железноводском.

История города связана с открытием воды.

Интересен город со всех сторон.

Гордится он маленьким парком, плавно переходящим в лес, грустной историей Дачи Эмира, гордо несущей свой купол Пушкинской галереей и старающихся растянутся в улыбке своеобразных Бюветов на крошечных площадках, ну и конечно своей, личной, нигде не повторяющейся водой, с трудно запоминающимся именем Славяновская и Смирновская, богатой кальцием, да ещё и с высокой температурой.

Находясь на верхней площадке Каскадной лестницы, трудно удержаться от возгласа – «Это же Петергоф!»

За последние два года Железноводск превратился из небольшого провинциального городка в курорт европейского уровня.

Вы увидите уже знаменитую FE-площадь, прогуляетесь по берегу "30-ки" (озеро, которое ежегодно притягивает сотни отдыхающих) и спуститесь по самой длинной в России каскадной лестнице.

Возвращение в Пятигорск.

Свободное время.