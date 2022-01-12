Рождественские каникулы на Кавказе: КМВ, Чечня и Дагестан

В этом туре мы посетим Кавказ зимой! Главная изюминка тура - зимний Дагестан - неизведанный край с удивительной природой

5
3 отзыва
В этом туре мы посетим Кавказ зимой! Главная изюминка тура – зимний Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культурой.
Рождественские каникулы на Кавказе: КМВ, Чечня и Дагестан
Рождественские каникулы на Кавказе: КМВ, Чечня и Дагестан
Рождественские каникулы на Кавказе: КМВ, Чечня и Дагестан
Рождественские каникулы на Кавказе: КМВ, Чечня и Дагестан
Рождественские каникулы на Кавказе: КМВ, Чечня и Дагестан
Рождественские каникулы на Кавказе: КМВ, Чечня и Дагестан
Рождественские каникулы на Кавказе: КМВ, Чечня и Дагестан
Рождественские каникулы на Кавказе: КМВ, Чечня и Дагестан
Рождественские каникулы на Кавказе: КМВ, Чечня и Дагестан
Рождественские каникулы на Кавказе: КМВ, Чечня и Дагестан
Рождественские каникулы на Кавказе: КМВ, Чечня и Дагестан
Рождественские каникулы на Кавказе: КМВ, Чечня и Дагестан
Рождественские каникулы на Кавказе: КМВ, Чечня и Дагестан
Рождественские каникулы на Кавказе: КМВ, Чечня и Дагестан
Рождественские каникулы на Кавказе: КМВ, Чечня и Дагестан
Рождественские каникулы на Кавказе: КМВ, Чечня и Дагестан
Рождественские каникулы на Кавказе: КМВ, Чечня и Дагестан
Ближайшие даты:
04
янв

Описание

Здесь каждый камень – история, а каждый дом – музей. Древняя крепость Нарын-Кала тысячу лет защищала Дербент от нашествия кочевников, здесь находился «перекресток цивилизаций» через который проходил знаменитый Шелковый путь. Быт и культуру этого интересного региона вы узнаете, побывав на экскурсии в Старом городе. А какие фотографии вы сделаете на фоне шедевров природы – бархана Сары-Кум и в Сулакском каньоне!

Преимущества этого путешествия:

  • насыщенная программа – в туре нам не придется скучать, ведь нас ждут экскурсии по интересным местам и городам;
  • исторический экскурс – поймем, как история Кавказа вплетена в историю всего нашего Отечества и какое значение Кавказ всегда имел для России;
  • полная перезагрузка – Кавказ – это лучшее место, чтобы избавиться от надоевших установок, бросить себе вызов и расправить крылья;
  • яркие фотографии – уникальная кавказская природа просто покорит нас своими горными ущельями и заснеженными вершинами. 

Программа тура по дням

1 день
Пятигорск, Железноводск

Приезд в г. Пятигорск.

Размещение в гостинице.

Встреча в холле гостиницы с представителем компании в 12:40.

Обзорная экскурсия по Пятигорску.

За время первоначального знакомства со столицей Кавказа мы успеем многое увидеть и еще больше услышать об этой удивительной земле, которая на протяжении сотен лет дарит людям здоровье и долголетие.

Так как история города неразрывно связана с именем Великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, то и путешествовать будем и по местам, где когда-то прогуливался гений.

Провал – удивительная провалина в горе, в которую заглядывал весь учёный мир, прибывающий на Кавказ для изучения данной местности.

Прогуливаясь по аллеям старого парка с именем «Новый», познакомимся с символом этих мест – Орлом, соседствующим с Китайской беседкой и старым дряхлеющим гротом, гордящимся своим знакомством с богиней охоты – Дианой и М. Ю. Лермонтовым.

Парк "Цветник" приветливо раскроет свои объятия в любое время года, а задорно и весело угостит минеральной водой в питьевой галерее.

В процессе экскурсии путь пройдёт на западный склон горы Машук к печальному месту.

К месту дуэли Поэта.

Переезд в Железноводск

Экскурсия в "зеленую жемчужину" КМВ – Железноводск.

Нам предстоит приятное знакомство с маленьким, северным, но очень уютным городком региона – Железноводском.

История города связана с открытием воды.

Интересен город со всех сторон.

Гордится он маленьким парком, плавно переходящим в лес, грустной историей Дачи Эмира, гордо несущей свой купол Пушкинской галереей и старающихся растянутся в улыбке своеобразных Бюветов на крошечных площадках, ну и конечно своей, личной, нигде не повторяющейся водой, с трудно запоминающимся именем Славяновская и Смирновская, богатой кальцием, да ещё и с высокой температурой.

Находясь на верхней площадке Каскадной лестницы, трудно удержаться от возгласа – «Это же Петергоф!»

За последние два года Железноводск превратился из небольшого провинциального городка в курорт европейского уровня.

Вы увидите уже знаменитую FE-площадь, прогуляетесь по берегу "30-ки" (озеро, которое ежегодно притягивает сотни отдыхающих) и спуститесь по самой длинной в России каскадной лестнице.

Возвращение в Пятигорск.

Свободное время.

Пятигорск, ЖелезноводскПятигорск, ЖелезноводскПятигорск, ЖелезноводскПятигорск, Железноводск
2 день
Кисловодск и его окрестности

Завтрак.

Обзорная экскурсия в городу-курорту Кисловодск. 

Кисловодск самый южный город КМВ, расположенный на высоте 800 – 1360 м. над ур. моря.

Начинаем экскурсию от Крепости – исторической части города.

Именно здесь берет начало Кисловодск.

Рядом с Крепостью находится Свято-Никольский собор, отстроенный когда-то на Базарной площади города.

От собора есть выход в парк. 

Богат парк архитектурными памятниками и малыми архитектурными сооружениями, расположенными в тенистых рощах, на уютных полянах и аллеях.

По традиции сделаем фото на фоне Цветочного календаря, немного почитаем стихи Лермонтова возле площадки, где некогда находилась Ресторация и, наконец, в попробуем на вкус напиток богатырей с именем «Нарзан» в Галерее, пропитанной воспоминаниями о 19 веке . 

Переезд в окрестности Кисловодска.

Вас ждут живописные пейзажи.

Вы побываете у горы Кольцо – это памятник природы, место, связанное с пребыванием М.Ю. Лермонтова на Кавказских Минеральных Водах.

М.Ю. Лермонтов не раз бывал у горы Кольцо.

Затем вы совершите таинственный спуск в Аликоновское ущелье к великолепным искристым Медовым водопадам.

Водопадов здесь пять.

Большой Медовый водопад – это поток, падающий со скал бокового ущелья речушки Эчки-Баш.

У его подножия большой котел, где разбрызгиваются водяные струи и часто играет радуга.

Чуть выше по Эчки-Баш находится Малый Медовый водопад, скорее, это порог, так как вода в нем не отрывается от скал, а скатывается, образуя внизу белые буруны.

В русле Аликоновки выше Большого Медового есть еще три водопада: Чертова Мельница, Безымянный, Жемчужный (самый красивый, сверкающий крупными брызгами).

Над урочищем вблизи Медовых водопадов возвышается скала Указатель, с вершины которой открывается прекрасный вид.

Возвращение в Пятигорск.

Кисловодск и его окрестностиКисловодск и его окрестностиКисловодск и его окрестностиКисловодск и его окрестности
3 день
Грозный, Бархан Сарыкум

Завтрак (ланч-бокс).

Освобождение номеров.

Выезд в республику Дагестан с заездом в г. Грозный.

Экскурсия по Грозному. 

Столица Чечни Грозный – уникальный город, переживший за время существования множество войн, почти полное разрушение и ударное восстановление.

Сегодня столица Чеченской Республики – это современный благоустроенный город с зелеными скверами и с вновь обретенными достопримечательностями. Шедевром современной архитектуры является мечеть «Сердце Чечни» и грандиозный комплекс «Аллея Славы».

Покоряет масштабами возведенный совсем недавно Грозный-Сити, невероятной красоты комплекс из семи высотных зданий.

*В случае, запрета на въезд в город Грозный в связи неблагоприятной эпидемиологической обстановкой или распоряжением руководства республики, экскурсия в столицу Чечни будет заменена на равноценную экскурсию в республике Дагестан.

Обед (доп.плата).

Переезд в Дербент.

Посещение Бархан Сарыкум. 

Это знаменитый — уникальный природный памятник Дагестана, который официально признан геологами вторым по величине в мире.

Большинство посетивших это место туристов говорят о том, что испытывали невероятные ощущения — вроде телепортации, когда за считанные секунды оказываешься в совершенно другом мире.

Впрочем, это неудивительно, учитывая, что высота некоторых поперечных дюн достигает сотни метров.

Размещение в гостинице г. Дербента.

Ужин (за доп. плату).

Грозный, Бархан СарыкумГрозный, Бархан СарыкумГрозный, Бархан СарыкумГрозный, Бархан Сарыкум
4 день
Дербент – прогулка по старому городу, Нарын-Кала

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по Дербенту.

Мы побываем в древней цитадели крепости «Нарын-кала».

Когда-то ее двойные стены, соединенные с Каспийским морем прикрывали Каспийские ворота в Персию.

Сегодня Нарын-кала входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Затем мы пройдемся по Дербенту и окунемся в невероятную атмосферу старого города. «Девичьи бани», Джума-мечеть. Армянский храм, Домик Петра I, морская набережная.

Обед за доп. плату.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Дербент – прогулка по старому городу, Нарын-КалаДербент – прогулка по старому городу, Нарын-КалаДербент – прогулка по старому городу, Нарын-КалаДербент – прогулка по старому городу, Нарын-Кала
5 день
Сулакский каньон

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Этот день приготовил нам встречу с природными чудесами Дагестана, которые поразят нас своим величием и красотой.

Мы направляемся к Сулакскому каньону.

Это одна из главных достопримечательностей Дагестана, при этом она незаслуженно малоизвестна широкой публике.

Каньон возник благодаря реке Сулак, которая прорезала горы на высоте 1500 метров на расстоянии 53 км.

Нас поразит бирюзовый цвет речной воды, больше напоминающий цвет воды на тропических морских курортах.

И это на фоне фантастически красивых горных пейзажей.

Мы побываем на смотровой площадке Черкейской ГЭС и водохранилища.

Обед в знаменитом ресторане "Главрыба" (за доп.плату).

Возвращение в Пятигорск.

Размещение в гостинице г. Пятигорска.

Сулакский каньонСулакский каньонСулакский каньонСулакский каньон
6 день
Отъезд

Завтрак.

Свободное время.

Освобождение номера (12:00).

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице "Машук" или "Бештау" г. Пятигорск и в одной из гостиниц туристического класса г. Дербент.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
Гостиница

2-х местный номер «Стандарт»

1-но местный «Стандарт»
"Машук" 37 400 46 900
"Бештау" 39 800 52 200

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице «Пятигорск» г. Пятигорск и проживание в гостинице туристического класса г. Дербент
  • Питание: завтраки
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Трансфер аэропорт/жд вокзал (бронируется заранее) – 1 500 руб. /машина в одну сторону
  • Курортный сбор в гостинице г. Пятигорск – 50 руб. /чел. в сутки
  • Подъем на смотровую площадку «Грозный Сити» – 100 руб. /чел.
  • Посещение Бархан Сары-Кум – 150 руб. /чел.
  • Крепость Нарын-Кала входной билет – 150 руб. /чел.
  • Девичьи бани входной билет – 150 руб. /чел.
  • Музей Домик Петра I – 150 руб. /чел.
  • Экологический сбор на Медовых водопадах – 60 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы;
  • брюки;
  • свитер;
  • куртка;
  • шапка;
  • шарф;
  • зонт;
  • удобную обувь спортивного типа;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем;
  • деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры;
  • фотоаппарат.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Встреча в первый день с представителем туроператора в холле гостиницы Пятигорск в 12:40.

Место посадки на первую экскурсию по туру: вход в гостиницу согласно времени, указанного в программе тура 13:00.

Место посадки туристов на экскурсии в другие дни: вход в отель.

Ваше место в автобусе: сообщается при посадке на экскурсии.

Особенность региона

Наш регион многоконфессиональный. На небольшой территории проживают люди разных вероисповеданий, со своей уникальной историей, своими традициями и порядками. Будьте толерантны в отношении обычаев кавказских народов. Посещая республики Северного Кавказа, не забывайте о внешнем виде. Не рекомендуется в теплый период оголение рук, короткие юбки, для мужчин – шорты.

Правила и техника безопасности

На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
7. Внимательно слушать экскурсовода.

Техника безопасности на экскурсионных объектах:
1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
3. Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
4. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.

Во время автобусной экскурсии:
1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса
2. Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
3. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
4. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
5. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
6. Запрещено открывать окна без разрешения водителя.
7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
8. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
9. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
10. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
11. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
12. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
13. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.
14. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).
15. При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.
16. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.
17. В АВТОБУСАХ НЕ КУРЯТ!
18. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
19. В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.

Во время пешеходной экскурсии:
1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.

Общие меры предосторожности:
1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.
2. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
3. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
5. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
6. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
7. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
8. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
12 янв 2022
Тур отличный! Организация на высочайшем уровне! Огромное спасибо!
В
23 июня 2022
Очень понравилась организация Тура весь Кавказ. Все было организовано на высоком профессиональном уровне. Море впечатлений. Спасибо компании Большая Страна!!!
А
8 июня 2022
Организатор ответственная. Всех во время собрала, все рассказала, был единственный нюанс в гостинице Пятигорск номер 330 не работал кондиционер. Обратились к горничной, она его включила, а через час он отключился и больше не работал, но он и не нужен был, погода была не жаркая.

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