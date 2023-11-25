Что вас ждет

Бастион от царской крепости на местном рынке в с. Ведено — здесь останавливаются все туристы для того, чтобы купить местные сладости, фрукты. Остановка 15 минут.

Памятник абреку Зелимхану и родник Девичья коса расположены в селении Харачой. Здесь попьём чистую родниковую воду, бьющую ключом из под земли, оседлаем коня знаменитого «чеченского Робин Гуда».

Смотровая на перевале Харами, смотровая на озеро Кезеной-Ам — остановки по 10 минут. Виды незабываемые.

Историко-архитектурный музей «Мёртвый город Хой» представляет из себя башни и каменные строения XV-XIX веков, на прогулку по городу и изучение петроглифов отводится 40 минут.

Туристический комплекс у озера — в нем есть ресторан, в котором вкусно готовят (время на обед и прогулке у озера полтора часа).

Мечеть «Сердце Матери» в Аргуне — первая мечеть в России, построенная в ультра-современном стиле. На её посещение 20 минут. Отправление в Грозный. Время прибытия 18:00. Маршрут 2• Шатойский родник с застывшим на высоком сооружении сюжетом из чеченского свидания молодой пары у родника — очень точная иллюстрация традиции, которую пытался запретить Имам Шамиль (тайминг 15 минут).

Смотровая на ущелье и реку Аргун захватывает дух. Под смотровой на дне ущелья лежат обломки автомобилей — результат трагических происшествий (15 минут на фото).

Башни-близнецы XII века (Ушкалойские башни) — суровые стражи древнего торгового пути из Грузии. Тут же ресторан в скале, подвесной мост над ущельем.

Замковый комплекс Пхакоч и этнографический музей имени Хусейна Исаева, в котором туристам станет намного понятнее быт чеченцев, ведь здесь представлены предметы быта и замки, в которых чеченцы жили.

Горнолыжный курорт Ведучи является всесезонным. Километровая искусственная трасса работает даже летом. Здесь создается ощущение будто можно дотянуться до гор трёхтысячников (время для катания на канатке 40 минут).

Нихалойские водопады — целый каскад водопадов от самых малых до нескольких десятков метров. Прогулка к водопадам занимает 40 минут.

Горы Большого Кавказского хребта вобрали в себя всю красоту мира. В Чеченской Республике, на высоте 1860 метров над уровнем моря, посреди альпийских лугов раскинулось самое высокогорное озеро Северного Кавказа Кезеной-Ам. Путь к озеру идёт вдоль живописного ущелья реки Ахкин-чу по Императорской дороге. Серпантинная дорога длиной 38 км. именно так и называется, и всё благодаря одному из правителей Российской империи из династии Романовых. На экскурсии я расскажу которому именно и почему. Точно такая же дорога «царя» пролегает и в самом грозном и знаменитом ущелье Кавказа — Аргунском. По нему бурным потоком течет одноименная горная река. Скалы свисают над головой по дороге в Итум-Кали, а на склонах сторожевые башни следят за ущельем из глубины средневековья. У вас будет возможность определиться, в какие именно горы поехать: маршрутом «Грозный - Кезеной-Ам» или «Грозный - Ведучи». Оба направления равнозначны. Т. е. вам предлагается выбрать одну из этих двух экскурсий непосредственно в день экскурсии. Это удобно тем, что если погода в одном ущелье лучше, чем в другом, то можно выбрать благоприятное направление. По популярности, красоте, протяженности и таймингу оба маршрута равнозначны. Маршрут 1• Дорога из Грозного до самой крупной мечети Европы «Гордость мусульман» (белая мечеть в Шали) занимает 40 минут, время на эту локацию — 40 минут. В мечеть можно зайти, снимать, фотографировать.