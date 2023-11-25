Из Грозного мы с вами отправимся в горы, чтобы изучить природные красоты Чечни.
Вы сможете выбрать один из двух маршрутов — мы отправимся на озеро Кезеной-Ам, посетив заодно смотровые площадки, селение Хой и мечети Аргуна и Шали.
Либо мы отправимся на всесезонный курорт Ведучи, по дороге осмотрим Аргунское ущелье и башни-близнецы.
Вы сможете выбрать один из двух маршрутов — мы отправимся на озеро Кезеной-Ам, посетив заодно смотровые площадки, селение Хой и мечети Аргуна и Шали.
Либо мы отправимся на всесезонный курорт Ведучи, по дороге осмотрим Аргунское ущелье и башни-близнецы.
Ближайшие даты:
25
ноя
ноя
26
ноя
ноя
2
дек
дек
3
дек
дек
13
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дек
15
дек
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16
дек
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Маршрут №1 «Грозный-Кезеной-Ам»:
- Мечеть «Гордость мусульман»
- Бастион от царской крепости на местном рынке в с. Ведено
- Памятник абреку Зелимхану
- Родник Девичья коса
- Смотровая на перевале Харами
- Смотровая на озеро Кезеной-Ам
- Историко-архитектурный музей «Мёртвый город Хой»
- Туристический комплекс у озера
- Мечеть «Сердце Матери»
- Маршрут №2 «Грозный-Ведучи»:
- Шатойский родник
- Смотровая на ущелье
- Башни-близнецы XII века (Ушкалойские башни)
- Замковый комплекс Пхакоч
- Этнографический музей имени Хусейна Исаева
- Горнолыжный курорт Ведучи
- Нихалойские водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетГоры Большого Кавказского хребта вобрали в себя всю красоту мира. В Чеченской Республике, на высоте 1860 метров над уровнем моря, посреди альпийских лугов раскинулось самое высокогорное озеро Северного Кавказа Кезеной-Ам. Путь к озеру идёт вдоль живописного ущелья реки Ахкин-чу по Императорской дороге. Серпантинная дорога длиной 38 км. именно так и называется, и всё благодаря одному из правителей Российской империи из династии Романовых. На экскурсии я расскажу которому именно и почему. Точно такая же дорога «царя» пролегает и в самом грозном и знаменитом ущелье Кавказа — Аргунском. По нему бурным потоком течет одноименная горная река. Скалы свисают над головой по дороге в Итум-Кали, а на склонах сторожевые башни следят за ущельем из глубины средневековья. У вас будет возможность определиться, в какие именно горы поехать: маршрутом «Грозный - Кезеной-Ам» или «Грозный - Ведучи». Оба направления равнозначны. Т. е. вам предлагается выбрать одну из этих двух экскурсий непосредственно в день экскурсии. Это удобно тем, что если погода в одном ущелье лучше, чем в другом, то можно выбрать благоприятное направление. По популярности, красоте, протяженности и таймингу оба маршрута равнозначны. Маршрут 1• Дорога из Грозного до самой крупной мечети Европы «Гордость мусульман» (белая мечеть в Шали) занимает 40 минут, время на эту локацию — 40 минут. В мечеть можно зайти, снимать, фотографировать.
- Бастион от царской крепости на местном рынке в с. Ведено — здесь останавливаются все туристы для того, чтобы купить местные сладости, фрукты. Остановка 15 минут.
- Памятник абреку Зелимхану и родник Девичья коса расположены в селении Харачой. Здесь попьём чистую родниковую воду, бьющую ключом из под земли, оседлаем коня знаменитого «чеченского Робин Гуда».
- Смотровая на перевале Харами, смотровая на озеро Кезеной-Ам — остановки по 10 минут. Виды незабываемые.
- Историко-архитектурный музей «Мёртвый город Хой» представляет из себя башни и каменные строения XV-XIX веков, на прогулку по городу и изучение петроглифов отводится 40 минут.
- Туристический комплекс у озера — в нем есть ресторан, в котором вкусно готовят (время на обед и прогулке у озера полтора часа).
- Мечеть «Сердце Матери» в Аргуне — первая мечеть в России, построенная в ультра-современном стиле. На её посещение 20 минут. Отправление в Грозный. Время прибытия 18:00. Маршрут 2• Шатойский родник с застывшим на высоком сооружении сюжетом из чеченского свидания молодой пары у родника — очень точная иллюстрация традиции, которую пытался запретить Имам Шамиль (тайминг 15 минут).
- Смотровая на ущелье и реку Аргун захватывает дух. Под смотровой на дне ущелья лежат обломки автомобилей — результат трагических происшествий (15 минут на фото).
- Башни-близнецы XII века (Ушкалойские башни) — суровые стражи древнего торгового пути из Грузии. Тут же ресторан в скале, подвесной мост над ущельем.
- Замковый комплекс Пхакоч и этнографический музей имени Хусейна Исаева, в котором туристам станет намного понятнее быт чеченцев, ведь здесь представлены предметы быта и замки, в которых чеченцы жили.
- Горнолыжный курорт Ведучи является всесезонным. Километровая искусственная трасса работает даже летом. Здесь создается ощущение будто можно дотянуться до гор трёхтысячников (время для катания на канатке 40 минут).
- Нихалойские водопады — целый каскад водопадов от самых малых до нескольких десятков метров. Прогулка к водопадам занимает 40 минут.
ежедневно в любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Вход в музеи, к водопадам, ски-пасс: стоимость билетов в музеи и к водопадам — от 100 до 200 рублей с человека, ски-пасс — от 450 рублей
- Питание
- Место начала и завершения?
- проспект Х. Исаева, 90
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в любое времяЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Погода в горах непредсказуема круглый год. Там может быть солнце - тепло
- Может быть холодно — снег
- Мокрый снег
- Дождь. Подготовьте одежду к любой погоде. Но самое обязательное — удобная обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Индивидуальные
На машине
Горы
Природа и пейзажи
Святые места
На весь день
Башни
Аргунское ущелье
Популярные места
Нихалойские водопады
Мечеть «Сердце матери»
Село Хой
Озеро Кезеной-ам
Мечеть «Гордость мусульман»
Аргун Шали
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