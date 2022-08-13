Битюг в нижнем течении очень красив и разнообразен. Река то сужается до нескольких метров, то разливается широкими «плесами». На протяжении всего маршрута встречаются небольшие песчаные пляжи.

Битюг то петляет по цветущим лугам, то ныряет в дубовые рощи, в последней трети маршрута к воде подступают сосновые посадки. Время от времени, над водой возвышаются меловые горы. На склонах гор волнами серебрится ковыль. Вода в реке чистая, прозрачная. В ямах или под корягами можно добыть щучку или окуня. На Нижнем Битюге не слишком много туристов. Маршрут идеален для похода на байдарках, купания, активного отдыха.