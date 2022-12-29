2 день

Нальчик и окрестности

Завтрак в поезде.

07:42 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Нальчик, встреча с гидом, организованный проход в автобус.

Трансфер до поляны Азау пройдет по Баксанскому ущелью Приэльбрусья, с остановкой у памятника первовосходителям.

Поляна Азау расположена непосредственно у подножья белоглавого Эльбруса, который является одной из визитных карточек Кавказа и считается высочайшей вершиной России и Европы.

От подножия Эльбруса путешественники поднимутся по самой высокой в России канатной дороге до станции Гарабаши, расположенной на рекордной высоте: 3847 метров.

Виды отсюда открываются просто потрясающие!

Для справки: третья очередь канатной дороги от «Станции Мир» до «Станции Гарабаши» на горе Эльбрус построена АО «Курорты Северного Кавказа» в 2015 г. и введена в эксплуатацию 27 декабря 2021 года. Этот отрезок включен в «Книгу рекордов России» как «Самая высокая канатная дорога в России». Рекордная высота зафиксирована на отметке 3847 метров, где расположена верхняя станция пассажирского подъемника и начинается высокогорная зона катания!

Примечание: страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем по канатной дороге не рекомендуется. Подъем на канатной дороге в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещён!

Спуск на поляну Азау, обед в кафе.

Трансфер до Поляны Нарзанов.

Долина находится в верховьях Баксанского ущелья между поселками Эльбрус и Терскол. С местного языка нарзан (Нарт-санэ) переводится как «богатырь-вода».

Здесь в окружении сосновых и березовых лесов выходят на поверхность несколько минеральных источников. Самый мощный источник нарзана скрывается на краю поляны. Во время прогулки по Поляне можно утолить жажду минеральной водой из природного источника, насладиться целебным горным воздухом, ароматами соснового леса, бурным течением Баксана.

Трансфер на ж/д вокзал.

20:00 Отправление туристического поезда.