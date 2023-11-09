Приглашаю вас поближе познакомиться с удивительной республикой Чечня, где архаичность органично сочетается с современностью. Мы прогуляемся по Грозному, посмотрим на его небоскребы и мечеть, найдем уникальные растения в Цветочном парке, а также посетим такие города республики, как Аргун и Шали.

Описание