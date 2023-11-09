Знакомство с Чечней и Грозным

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Приглашаю вас поближе познакомиться с удивительной республикой Чечня, где архаичность органично сочетается с современностью.

Мы прогуляемся по Грозному, посмотрим на его небоскребы и мечеть, найдем уникальные растения в Цветочном парке, а также посетим такие города республики, как Аргун и Шали.
Знакомство с Чечней и Грозным
Знакомство с Чечней и Грозным
Знакомство с Чечней и Грозным
Знакомство с Чечней и Грозным
Знакомство с Чечней и Грозным
Знакомство с Чечней и Грозным
Знакомство с Чечней и Грозным
Ближайшие даты:
9
ноя
10
ноя
11
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Что вас ожидает:

  • Аргун
  • Мечеть «Сердце матери»
  • Грозный
  • Грозный-Сити
  • Цветочный парк
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Шали
  • Мечеть «Гордость мусульман»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Приглашаем вас в прекрасную республику Чечня, чтобы увидеть ее главные сокровища. Вы побываете в столице республики, городе Грозном, и посмотрите на ее небоскрёбы. Перед вами предстанет комплекс высотных зданий «Грозный-Сити», который выглядит очень футуристично. Вы увидите мечеть «Сердце Чечни» — одну из самых больших мечетей мира. Прогуляетесь по Цветочному парку, где можно найти более 500 разновидностей деревьев, среди которых клены, березы и даже пальмы. Также мы посетим город Шали, в котором находится мечеть «Гордость мусульман» и много других красивых мест!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
После бронирования
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
На весь день
Обзорные
Цветочный парк
Популярные места
Грозный-Сити
Мечеть «Сердце Чечни»
Святые места
Мечеть «Гордость мусульман»

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