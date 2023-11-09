Приглашаю вас поближе познакомиться с удивительной республикой Чечня, где архаичность органично сочетается с современностью.
Мы прогуляемся по Грозному, посмотрим на его небоскребы и мечеть, найдем уникальные растения в Цветочном парке, а также посетим такие города республики, как Аргун и Шали.
Мы прогуляемся по Грозному, посмотрим на его небоскребы и мечеть, найдем уникальные растения в Цветочном парке, а также посетим такие города республики, как Аргун и Шали.
Ближайшие даты:
9
ноя
ноя
10
ноя
ноя
11
ноя
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12
ноя
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13
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Аргун
- Мечеть «Сердце матери»
- Грозный
- Грозный-Сити
- Цветочный парк
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Шали
- Мечеть «Гордость мусульман»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетПриглашаем вас в прекрасную республику Чечня, чтобы увидеть ее главные сокровища. Вы побываете в столице республики, городе Грозном, и посмотрите на ее небоскрёбы. Перед вами предстанет комплекс высотных зданий «Грозный-Сити», который выглядит очень футуристично. Вы увидите мечеть «Сердце Чечни» — одну из самых больших мечетей мира. Прогуляетесь по Цветочному парку, где можно найти более 500 разновидностей деревьев, среди которых клены, березы и даже пальмы. Также мы посетим город Шали, в котором находится мечеть «Гордость мусульман» и много других красивых мест!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Обед
- Входные билеты
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- После бронирования
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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