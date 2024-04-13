Туры из Грозного в Грозный

Найдено 4 тура в категории «Грозный» в Грозном, цены от 34 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чеченская классика. Тур выходного дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Чеченская классика. Тур выходного дня
Начало: Г. Грозный
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 34 000 за человека
Знакомство с Чеченской Республикой
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Чеченской Республикой
Начало: Г. Грозный
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 43 600 за человека
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Начало: г. Грозный
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 43 600 за человека
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
Начало: Грозный, 09:00
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
43 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    13 апреля 2024
    Знакомство с Чеченской Республикой
    Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
    Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное времяОрганизация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время
  • Е
    Евгений
    14 сентября 2023
    Чеченская классика. Тур выходного дня
    Впечатления положительные. Красивая, дружелюбная Республика. Вкусная национальная кухня. Время провел с эрудированным и доброжелательным гидом. Спасибо!
  • Л
    Людмила
    13 июля 2023
    Знакомство с Чеченской Республикой
    Очень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие еды на завтрак, что позволяло
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    в принципе почти каждый день кушать разную еду. Если оставались в отеле, то можно было даже и пообедать и поужинать за отдельную плату, вполне адекватную. Каждый день накладывали, даже если у нас и оставались от предыдущего дня, гели,шампуни, питьевую воду, бутылочка на человека, хотя у них на каждом этаже кулеры с водой. Уборку мы не просили делать, так как было чисто, но один раз за четверо суток поменяли и полотенца. Трансфер у нас получилось вообще был индивидуальным и в отель и из отеля в аэропорт(мы были одни). Ездили от Чечентура на экскурсии, которые входят в это путешествие, обалденная природа, просто в восторге от гор от водопадов от озера Кезил-Ам. Очень хорошие гиды Светлана и Муса, очень много знают про свою республику, добрые, искренние, понравились не только как гиды но и как люди. Из минусов, таких не критичных, ну совсем маленьких: Во время экскурсий на обед нам давали в основном мясо, хотя почти все женщины из нашей небольшой группы хотели бы в какой-то день и покушать рыбы, к сожалению не было такой возможности. И по прилету в ячечню,в этот день, были какие-то проблемы с водой в отеле, но к возвращению в отель вечером после экскурсии проблема уже была устранена и больше не повторилось, всегда была и холодная и горячая вода хорошим напором, несмотря на то что мы жили на пятом этаже. Просто перед поездкой читала отзывы и многие жаловались на напор воды особенно на верхних этажах. Сейчас этого нет, сказали что у них была замена труб. Благодарю за тур, и за то как всё было организовано "Большую Страну " и принимающую сторону.

    Очень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие едыОчень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие еды
  • И
    Ирина
    22 апреля 2023
    Знакомство с Чеченской Республикой
    Понравилось путешествие в Чечню. Отель «Городок» тихий, уютный, чистый. Организовано все четко. Интересные экскурсии, хорошие гиды. Особенно Рамзан. Это просто ходячая энциклопедия!!! Спасибо за отдых!
  • П
    Петровцева
    19 апреля 2023
    Чеченская классика. Тур выходного дня
    Отлично организованные экскурсии
  • А
    Анна
    10 апреля 2023
    Чеченская классика. Тур выходного дня
    Все понравилось. Тур организован отлично. Прекрасно встретили, очень приятная женщина Зарета. Отвезли в отель, но заселение было чуть позже, поэтому
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    было время самостоятельно прогуляться по городу. В первый день была прогулка по городу с очень классным гидом Рамазаном. Невероятное количество знаний у молодого человека, всегда готов ответить на любой вопрос. С ним же мы отправились в путешествие на горное озеро во второй день, но из-за непогоды нам поменяли маршрут и направились в Аргунское ущелье. А озеро мы посетили в третий день с еще одним классным гидом Умаром. Очень все понравилось, красиво, приятные люди, вкусная еда. Благодарим за приятный отдых!

  • В
    Валентина
    13 июня 2022
    Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
    Отзыв о путешествии в туре " Знакомство с Чеченской Республикой". Путешествовала с 3.06.22г. по 7.06.22 г. Тур понравился, хорошо организован
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    обеими сторонами, турфирмой "Большая страна" и принимающей стороной в городе Грозном. Персонал "Большой страны" четко, добросовестно, по- доброму внимательно решили со мной все процедуры по организации поездки, удачно подобрали время вылета самолета, до последнего дня поддерживали связь и консультировали по возникающим вопросам. Встречающая в городе Грозном в лице Зареты очень тепло встретила в аэропорту и обеспечила трансфер до гостиницы. Очень хорошее впечатление произвела хрупкая, улыбчивая и внимательная Зарета, она создала группу в интернете, всегда была с нами на связи, организовывала и решала все вопросы. Повезло с гидом, на протяжении всех дней нас знакомил с Чеченской Республикой с нами. Повезло с гидом, на протяжении всех дней нашу группу знакомил с Чеченской Республикой молодой человек по имени РАМЗАН. Не ошибусь, если скажу, Рамзан (с бархатным баритоном в голосе) своим позитивом, юмором, знанием своего дела, умением работать и общаться с туристами, доброжелательный и веселый, доставлял огромное удовольствие всем нам. Очень грамотный молодой человек, много знающий об истории, прошлом и настоящем Чеченской республики. Жили в гостинице Беркат, 3 звезды, по своему уровню хорошая гостиница, в номере все удобства. Завтраки - шведский стол, питание хорошее. Очень хорошо была составлена Программа тура. Каждый день МЧС давал сводку о ливнях на территории республики и в горах. Благодаря гиду, удавалось выстраивать так путешествия, что дождь нас обходил стороной. Своей красотой поразил город Грозный, незабываемая пешая экскурсия по городу, город утопает в миллионах роз, очень красивые парковые зоны отдыха для жителей, природные ландшафты и фонтаны, уютные пешие улочки, мечеть "Сердце Чечни", город поразил своей чистотой и гостеприимством. Особенно красив город Грозный в ночное время, когда город освещен разноцветной иллюминацией. Большое впечатление произвела поездка на озеро Козеной-Ам, находящего высоко в горах. Озеро имеет необычный цвет воды, завораживает своей красотой. Самой интересной была экскурсия в Аргунское ущелье. Незабываемые бурная река Чанты-Аргун, красивые склоны гор и водопад, спадающий в три каскада. Очень впечатляет под"ем по лестницам к третьему каскаду. Особое впечатление произвела поездка на ночную экскурсию "Вечерние мечети" в город Шали и Аргун. Очень понравилась мечеть "Гордость мусульман"в городе Шали, необыкновенная красота внутреннего убранства мечети, внешнее освещение здания мечети оставляет неизгладимый след в душе каждого, видящего эту красоту. Не менее красива мечеть имени Аймани Кадыровой "Сердце матери" в городе Аргун. Выполненная в стиле хай-тек, впечатляет своей красотой. Не менее интересна экскурсия в Ножай - Юртовский район в с Беной, на родину первого президента А. Кадырова. В этом районе со сравнительно равнинной местностью нас знакомят с чистой и бурной рекой Ясси, ее водопадами и красивой природой. Знакомство с Чеченской Республикой состоялось, я получила представление о природе горных массивов, ущелий, альпийских лугов, которые сейчас красивы от цветения и запаха разнотравья, горных рек и озер. Я в восторге от города Грозный, который еще много строится, и будет еще красивей! Мне понравились гостеприимные люди, которые доброжелательно относились к нам. А еще, мне понравилась в Грозном клубника, черешня и очень вкусные помидоры. Во время поездок мы обедали в ресторанах по месту пребывания, нас кормили национальными блюдами, было вкусно, и возможность познакомиться в чеченским меню. Что хотелось бы пожелать будущим туристам. В городе есть Грозненское море, где жителям включают поющие фонтаны. Я видела рекламу по телевизору, фонтан очень красивый, туристам можно было бы рекомендовать по принципу экскурсии "Вечерние мечети". Несколько человек из группы собирались поехать на поющие фонтаны, помешал ливень. В дождь фонтаны не включают. высылаю фотографии из своего путешествия.

  • Н
    Наталья
    9 июня 2022
    Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
    Добрый день, Ксения! Это Ваши туристы из г. Санкт-Петербург. Мы вернулись из путешествия в г. Грозный. Мы в восторге!!! Нам
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    все очень понравилось! Особенно хотим отметить нашего гида Рамзана!!! Не хотелось уезжать, настолько было здорово!!))) Огромное Вам спасибо!! Уже вовсю рекламируем Вас всем своим знакомым!!!

  • З
    Зинаида
    19 мая 2022
    Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
    Путешествие в Грозный нам очень понравилось, тур был организован хорошо, начиная от встречи в аэропорту, заселением в гостиницу в центре
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    города. Город Грозный красивый, люди добрые, отзывчивые Экскурсии в горы, красота голубого озера ущелья, когда с одной стороны нависают скалы, а с другой грохочет горная река, но впереди горы со снежными вершинами И это того стоило! Посетили невероятной красоты мечети А ещё когда летели в Москву мой 76 летний муж сказал, в следующем году хочу опять в Грозный! Это говорит о многом спасибо за все

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Грозный»

Самые популярные туры этой рубрики в Грозном
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Чеченская классика. Тур выходного дня
  2. Знакомство с Чеченской Республикой
  3. Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
  4. По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
Какие места ещё посмотреть в Грозном
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Кезеной-ам
  2. Грозный-Сити
  3. Озеро Казеной-Ам
  4. Мечеть «Сердце Чечни»
  5. Аргунское ущелье
  6. Мечеть «Гордость мусульман»
  7. Мечеть «Сердце матери»
Сколько стоит тур в Грозном в июне 2024
Сейчас в Грозном в категории "Грозный" можно забронировать 4 тура от 34 000 до 43 700. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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