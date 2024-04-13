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Авторский тур
3 дня
Чеченская классика. Тур выходного дня
Начало: Г. Грозный
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 34 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Чеченской Республикой
Начало: Г. Грозный
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 43 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Знакомство с Чеченской Республикой и Дагестаном
Начало: г. Грозный
6 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 43 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
Начало: Грозный, 09:00
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
43 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена13 апреля 2024Организация тура на пять с плюсом! Отличные гостиницы, питание вкусное и разнообразное, все заезды, выезды, завтраки и обеды в оговоренное время.
- ЕЕвгений14 сентября 2023Впечатления положительные. Красивая, дружелюбная Республика. Вкусная национальная кухня. Время провел с эрудированным и доброжелательным гидом. Спасибо!
- ЛЛюдмила13 июля 2023Очень понравилось путешествие, жаль что мало. Останавливались в отеле Беркат. Хороший отель,просторный комфортный номер. Разнообразие еды на завтрак, что позволяло
- ИИрина22 апреля 2023Понравилось путешествие в Чечню. Отель «Городок» тихий, уютный, чистый. Организовано все четко. Интересные экскурсии, хорошие гиды. Особенно Рамзан. Это просто ходячая энциклопедия!!! Спасибо за отдых!
- ППетровцева19 апреля 2023Отлично организованные экскурсии
- ААнна10 апреля 2023Все понравилось. Тур организован отлично. Прекрасно встретили, очень приятная женщина Зарета. Отвезли в отель, но заселение было чуть позже, поэтому
- ВВалентина13 июня 2022Отзыв о путешествии в туре " Знакомство с Чеченской Республикой". Путешествовала с 3.06.22г. по 7.06.22 г. Тур понравился, хорошо организован
- ННаталья9 июня 2022Добрый день, Ксения! Это Ваши туристы из г. Санкт-Петербург. Мы вернулись из путешествия в г. Грозный. Мы в восторге!!! Нам
- ЗЗинаида19 мая 2022Путешествие в Грозный нам очень понравилось, тур был организован хорошо, начиная от встречи в аэропорту, заселением в гостиницу в центре
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Грозный»
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