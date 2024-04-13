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обеими сторонами, турфирмой "Большая страна" и принимающей стороной в городе Грозном. Персонал "Большой страны" четко, добросовестно, по- доброму внимательно решили со мной все процедуры по организации поездки, удачно подобрали время вылета самолета, до последнего дня поддерживали связь и консультировали по возникающим вопросам. Встречающая в городе Грозном в лице Зареты очень тепло встретила в аэропорту и обеспечила трансфер до гостиницы. Очень хорошее впечатление произвела хрупкая, улыбчивая и внимательная Зарета, она создала группу в интернете, всегда была с нами на связи, организовывала и решала все вопросы. Повезло с гидом, на протяжении всех дней нас знакомил с Чеченской Республикой с нами. Повезло с гидом, на протяжении всех дней нашу группу знакомил с Чеченской Республикой молодой человек по имени РАМЗАН. Не ошибусь, если скажу, Рамзан (с бархатным баритоном в голосе) своим позитивом, юмором, знанием своего дела, умением работать и общаться с туристами, доброжелательный и веселый, доставлял огромное удовольствие всем нам. Очень грамотный молодой человек, много знающий об истории, прошлом и настоящем Чеченской республики. Жили в гостинице Беркат, 3 звезды, по своему уровню хорошая гостиница, в номере все удобства. Завтраки - шведский стол, питание хорошее. Очень хорошо была составлена Программа тура. Каждый день МЧС давал сводку о ливнях на территории республики и в горах. Благодаря гиду, удавалось выстраивать так путешествия, что дождь нас обходил стороной. Своей красотой поразил город Грозный, незабываемая пешая экскурсия по городу, город утопает в миллионах роз, очень красивые парковые зоны отдыха для жителей, природные ландшафты и фонтаны, уютные пешие улочки, мечеть "Сердце Чечни", город поразил своей чистотой и гостеприимством. Особенно красив город Грозный в ночное время, когда город освещен разноцветной иллюминацией. Большое впечатление произвела поездка на озеро Козеной-Ам, находящего высоко в горах. Озеро имеет необычный цвет воды, завораживает своей красотой. Самой интересной была экскурсия в Аргунское ущелье. Незабываемые бурная река Чанты-Аргун, красивые склоны гор и водопад, спадающий в три каскада. Очень впечатляет под"ем по лестницам к третьему каскаду. Особое впечатление произвела поездка на ночную экскурсию "Вечерние мечети" в город Шали и Аргун. Очень понравилась мечеть "Гордость мусульман"в городе Шали, необыкновенная красота внутреннего убранства мечети, внешнее освещение здания мечети оставляет неизгладимый след в душе каждого, видящего эту красоту. Не менее красива мечеть имени Аймани Кадыровой "Сердце матери" в городе Аргун. Выполненная в стиле хай-тек, впечатляет своей красотой. Не менее интересна экскурсия в Ножай - Юртовский район в с Беной, на родину первого президента А. Кадырова. В этом районе со сравнительно равнинной местностью нас знакомят с чистой и бурной рекой Ясси, ее водопадами и красивой природой. Знакомство с Чеченской Республикой состоялось, я получила представление о природе горных массивов, ущелий, альпийских лугов, которые сейчас красивы от цветения и запаха разнотравья, горных рек и озер. Я в восторге от города Грозный, который еще много строится, и будет еще красивей! Мне понравились гостеприимные люди, которые доброжелательно относились к нам. А еще, мне понравилась в Грозном клубника, черешня и очень вкусные помидоры. Во время поездок мы обедали в ресторанах по месту пребывания, нас кормили национальными блюдами, было вкусно, и возможность познакомиться в чеченским меню. Что хотелось бы пожелать будущим туристам. В городе есть Грозненское море, где жителям включают поющие фонтаны. Я видела рекламу по телевизору, фонтан очень красивый, туристам можно было бы рекомендовать по принципу экскурсии "Вечерние мечети". Несколько человек из группы собирались поехать на поющие фонтаны, помешал ливень. В дождь фонтаны не включают. высылаю фотографии из своего путешествия.