4 дня
По следам русских императоров на Кавказе. Чечня и Дагестан
Пройти по памятным местам двух республик и полюбоваться озёрами и горными вершинами
Начало: Грозный, 09:00
15 авг в 08:00
29 авг в 08:00
43 700₽ за человека
3 дня
От старинных башен до небоскрёбов: путешествие по Чечне
Научиться печь лепёшки, полюбоваться высокогорным озером и пройти по стеклянному мосту
Начало: Аэропорт Грозного, 13:00
13 сен в 13:00
44 000₽ за человека
3 дня
3 республики за выходные в мини-группе: Чечня, Ингушетия и Северная Осетия
Увидеть величественные мечети, древние башни среди гор и самый значимый местный некрополь
Начало: Г. Минеральные Воды, до 10:00 (или Владикавказ, На...
16 авг в 10:00
30 авг в 10:00
40 000₽ за человека
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