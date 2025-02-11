Добрый день! Тур предполагает средний уровень. Однако сложность тура выше среднего. Людям, которые не привыкли к пешим турам, не стоит читать дальше
соглашаться на этот тур. Долина реки Сочи бесспорно привлекательна. Но даже в начале июня было невыносимо жарко идти по безветренному лесу. Я человек деревенский, привыкший к нагрузке. Поэтому мне эта прогулка 6 км туда и 6 км обратно далась достаточно легко. Но даже мой муж и племянница (а они тоже привыкли к трудностям), да и все вокруг были вымотаны. К тому же это прогулка галопом. Экскурсовод достаточно жесткая женщина, но её можно понять, потому что мы не успеваем, ноем. Водопад был удивителен🔥поели макароны с тушёнкой, к ним огурцы,выпили чаю и обратно. С нами в туре были люди эдакого интеллигентного толка, которые были в шоке от длины похода, от того, что сурова была экскурсовод и от того, что столько же идти обратно. У них не было слов. Они даже не поели. Мы на всякий случай подкрепились. На следующий день нас ждал похожий день, тоже пешая прогулка. Никто не согласился. Потому что этот один день на всех убил😁через день был дендрарий. Было достаточно интересно, много нового узнали. Погода была нежаркая, невиданные ранее деревья и кустарники. Накормили греческой шаурмой. Можно было в баню. Но мои отказались. Они мне ещё долго вспоминали прогулку по лесу😂 Итог: в этом туре первые дни самые лёгкие, как раз для отдыха, остальные дни это гонка. Только для любителей активного, очень активного отдыха. Еще момент:аппартаменты на Голубых далях. Рядом инфраструктура для отдыха нулевая. Через дорогу пляж, но грязный. Нет ни кафе, ни ресторанов в шаговой доступности. Только продуктовые магазины. Соответственно, после тура и сходить некуда. Квартира (те самые аппартаменты) неплоха, приятно, что в холодильнике что-то было по приезду. Но не стоит обольщаться. Зато на общественном транспорте легко и быстро доехали до Сириуса и граница с Абхазией рядом. На день и туда съездили. Минус за несоответствие сложности тура и аппартаменты. Хотя забыла указать плюс:женщина заселила в аппартаменты нас рано утром. Мы успели привести себя в порядок и начать тур.
Огромная благодарность всем сотрудникам за организацию новогоднего тура с 30.12.2024 по 04.01.2025! Под чутким руководством опытных инструкторов мы прошли интересные читать дальше
маршруты и увидели красивые места Адыгеи. Все заявленные маршруты были выполнены. Новогоднюю ночь удалось провести на высоком уровне, с конкурсами и подарками, и нам действительно удалось окунуться в праздничную атмосферу. Особенно понравился салат из курицы и запеченная утка. Кухня была на высоте на протяжении всего тура! Вечерний досуг также был хорошо организован — от песен под гитару (Рома, спасибо!) до настольных игр. Мальчику 13 лет было очень интересно, его эмоции просто зашкаливают!
Очевидно, что Анна Александровна любит свою работу, уделяет ей очень много времени, творчески подходит к выбору программы. Спасибо большое за организацию маршрута, Анна Александровна, творческих Вам успехов и благополучия.
Мы с детьми 17 и 11 лет встречали Новый 2022 год в Адыгее. Ответственно заявляю,что это лучший новый год в читать дальше
моей жизни)) дети тоже в восторге. Огромное спасибо хозяевам - Оксане и Евгению - за прекрасное отношение, ответственный подход. Говорим спасибо всем инструкторам, которые открыли для нас этот прекрасный регион - Марии, Насте, Филу, Саше, Кириллу. Мы за эти дни не скучали буквально ни минуты. Приехали рано утром 30-го в Краснодар, нас встретили на комфортабельной машине. Благодаря раннему приезду смогли самостоятельно прогуляться на панорамную точку и сделать фото. Те, кто приехали позже, уже этой возможности не имели, потому что в дневное время всё распланировано, но там и других мест для фото достаточно)) Впечатлений море, уезжали после завтрака, приезжали к ужину. Обедали на маршруте. Еда очень сытная и вкусная. После ужина играли в разные настолки. По поводу маршрутов могу просто сказать, что всё, что было заявлено, мы получили в полном объеме.
Условия проживания тоже понравились, уютные домики, чистые и теплые, душ, туалет.
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