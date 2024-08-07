9 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
9 000₽ за всё до 18 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По диким местам Крыма: едем, куда захотим
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 19:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
1 час
Аудиогид
Массандровский дворец: аудиоэкскурсия по залам дворца-музея
Начало: Сімферопольське ш., 13, Masandra
Расписание: Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
390₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гурзуфу в категории «Популярные экскурсии»
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