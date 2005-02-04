Мы встречаемся с вами на набережной Гурзуфа, в технической ее части. И, после короткого инструктажа, отправляемся на морскую прогулку. На каяках мы проплывем бухту Чехова, Генуэзскую скалу и скалу Адалары, а также полюбуемся на Аю-Даг. Гид расскажет вам местные истории, легенды и поможет сделать красивые фотографии на память.
Важно знать:
Все необходимое снаряжение входит в стоимость.
Рекомендуем брать с собой солнцезащитный крем и водичку
Цены на экскурсионный тур
Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
1 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Аренда каяка и необходимого снаряжения
Инструктаж и обучение технике гребли
Сопровождение инструктора
Фото
Экскурсионное сопровождение
Что не входит
Личные расходы
Место начала и завершения
Крым, п. г. т. Гурзуф, набережная Пушкина 34
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.