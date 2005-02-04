Подъем на вершину Ильяс Кая 682 метра над уровнем моря.

В начале нашего маршрута мы совершим подъем к перевалу Ласпи Южный, он займёт около двух часов. Живописная тропа по заросшим лесом склону приведет к роднику с чистейшей горной водой, где мы пополним запасы. В пути вы услышите легенды и истории этих мест, полюбуетесь красотой крымской природы. Достигнув перевала, мы начнём восхождение на вершину горы Ильяс Кая. Здесь в Х веке монахами-отшельниками была построена христианская церковь Святого Ильи Пророка. Потраченные калории на преодоление подъёма окупятся с лихвой - перед вами откроется потрясающая панорама с высшей точки этого горного массива и грандиозный масштаб каменного цветка – храма Солнца. Приготовьте "печеньки" - покормить с рук диких горных коз, которые часто здесь пасутся.

Храм Солнца – место, где сбываются мечты!

По каменным ступеням, созданным природой, с Ильяс Кая мы спустимся к самому храму Солнца и взойдём на "алтарь" - центральную скалу с плоской вершиной. Вы окажетесь в одном из самых мощных мест силы Крыма, раскроете секрет его происхождения и рассмотрите "лепестки" этого каменного цветка. Мы попробуем понять, почему эти семь камней-лепестков, которые образуют раскрытую чашу, называют "монахами", а загаданные здесь желания непременно исполняются.

Обед на поляне среди гор.

Пока вы будете исследовать храм Солнца и его окрестности, проводник приготовит на огне аппетитный и сытный туристический обед, сварит чай из ароматных горных трав и, подкрепившись горячей походной едой, мы начнем спускаться к морю и скоро окажемся в уютной бухте Ласпи. Здесь мы сможем искупаться и отдохнуть после восхождения, а затем вернемся к шоссе, откуда утром начиналось приключение этого насыщенного дня. До Ялты или Севастополя отсюда легко уехать на проходящих автобусах, время в пути около часа.

Важно знать

Трансфер не включен в стоимость экскурсии. До места начала придется добираться самостоятельно. Вы можете сесть на автобус Севастополь-Ялта (он довезет вас прямо до места встречи) или взять такси.