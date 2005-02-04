Встречаемся с вами в технической части набережной Гурзуфа и, после инструктажа, отправляемся в плаванье. В предрассветной заре идём к белоснежным скалам Адаларам. Здесь, в открытом море, любуемся на восходящее солнце.
Важно знать:
Общая протяженность маршрута 3 км.
Возможность пойти в тур на SUP только при идеальном штиле и хорошей погоде. При наличии ветра или волнения в море, тур проводится только на каяках.
Цены на экскурсионный тур
Для группы 1-10 человек
На SUP
1 300 ₽
На каяке
1 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Аренда техники (каяк или SUP)
Аренда необходимого снаряжения (спас. жилеты, гидромешки для телефонов)
Детальный инструктаж и обучение технике гребли
Сопровождение инструктора
Фото
Место начала и завершения
Крым, п. г. т. Гурзуф, набережная Пушкина 34
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 4:25 утра
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.