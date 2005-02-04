На SUP (при хорошей погоде) или каяках (при наличии ветра или волнения в море) мы пройдем через бухту Чехова к скалам Адаларам.



В мягких красках восходящего солнца окунёмся в магию утра, если повезёт, повстречаем дельфинов в открытом море и зарядимся позитивом на весь последующий день.