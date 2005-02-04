Рассветный тур на каяках или SUP к скалам Адаларам

На SUP (при хорошей погоде) или каяках (при наличии ветра или волнения в море) мы пройдем через...

На SUP (при хорошей погоде) или каяках (при наличии ветра или волнения в море) мы пройдем через бухту Чехова к скалам Адаларам.

В мягких красках восходящего солнца окунёмся в магию утра, если повезёт, повстречаем дельфинов в открытом море и зарядимся позитивом на весь последующий день.
Рассветный тур на каяках или SUP к скалам Адаларам
Рассветный тур на каяках или SUP к скалам Адаларам
Рассветный тур на каяках или SUP к скалам Адаларам
Рассветный тур на каяках или SUP к скалам Адаларам
Рассветный тур на каяках или SUP к скалам Адаларам
Рассветный тур на каяках или SUP к скалам Адаларам
Рассветный тур на каяках или SUP к скалам Адаларам

Что вы увидите 🤩

  • Бухта Чехова
  • Генуэзская Скала
  • Скалы-близнецы Адалары
  • Медведь-Гора

Что вас ждет:

  • Встречаемся с вами в технической части набережной Гурзуфа и, после инструктажа, отправляемся в плаванье. В предрассветной заре идём к белоснежным скалам Адаларам. Здесь, в открытом море, любуемся на восходящее солнце.

Важно знать:

  • Общая протяженность маршрута 3 км.
  • Возможность пойти в тур на SUP только при идеальном штиле и хорошей погоде. При наличии ветра или волнения в море, тур проводится только на каяках.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-10 человек
На SUP
1 300 ₽
На каяке
1 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда техники (каяк или SUP)
  • Аренда необходимого снаряжения (спас. жилеты, гидромешки для телефонов)
  • Детальный инструктаж и обучение технике гребли
  • Сопровождение инструктора
  • Фото
Место начала и завершения
Крым, п. г. т. Гурзуф, набережная Пушкина 34
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 4:25 утра
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 4:25 утра

Анастасия .
Анастасия .
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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