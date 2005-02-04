Рассветный тур на каяках или SUP к Медведь-Горе

Вас ждет романтичная морская прогулка к диким пляжам Аю-Дага на SUP (при хорошей погоде) или каяках...

Вас ждет романтичная морская прогулка к диким пляжам Аю-Дага на SUP (при хорошей погоде) или каяках (при наличии ветра или волнения в море).

Полюбуемся рассветом, выпьем кофе в открытом море, поплаваем мимо гротов и красивых берегов Аю-Дага, искупаемся на диком пляже, сделаем красивые фото и зарядимся позитивом на весь день.
Рассветный тур на каяках или SUP к Медведь-Горе
Рассветный тур на каяках или SUP к Медведь-Горе
Рассветный тур на каяках или SUP к Медведь-Горе
Рассветный тур на каяках или SUP к Медведь-Горе
Рассветный тур на каяках или SUP к Медведь-Горе
Рассветный тур на каяках или SUP к Медведь-Горе
Рассветный тур на каяках или SUP к Медведь-Горе

Что вы увидите 🤩

  • Бухта Чехова
  • Скалы Адалары
  • Генуэзская Скала
  • Медведь Гора
Этот путешествие для любителей романтики, ярких моментов и красоты моря.
Встречаемся с вами в технической части набережной Гурзуфа и, после инструктажа, отправляемся в плаванье. В предрассветной заре идём к знаменитым скалам Адаларам. Первые часы движемся неспешно, фотографируемся в мягких красках и нежно розовых лучах рассвета.
В открытом море пьем кофе и наблюдаем как солнце медленно поднимается из-за Медведь-Горы. В мягком утреннем свете проплываем мимо гротов и красивых берегов Аю-Дага. Причаливаем в одной из укромных бухт с изумрудной водой. Купаемся, завтракаем и фотографируемся.

Важно знать:

  • Общая протяженность маршрута 12 км.
  • Возможность пойти в тур на SUP только при идеальном штиле и хорошей погоде. При наличии ветра или волнения в море, тур проводится только на каяках.
  • Рекомендуем взять с собой еду на завтрак, оптимальнее всего фрукты.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-8 человек
на каяке
2 000 ₽
на SUP
2 300 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда SUP или каяка
  • Необходимое снаряжение (спас. жилеты, весла, гидромешки для телефонов)
  • Детальный инструктаж и обучение технике гребли
  • Сопровождение инструктора
  • Кофе в открытом море
  • Экскурсионное сопровождение
  • Фото
Что не входит
  • Питание на маршруте
Место начала и завершения
Крым, п. г. т. Гурзуф, набережная Пушкина 34
Когда и сколько длится?
Когда: В указанные даты в 4:25
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

В указанные даты в 4:25

Анастасия .
Анастасия .
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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