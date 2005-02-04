Этот путешествие для любителей романтики, ярких моментов и красоты моря.

Встречаемся с вами в технической части набережной Гурзуфа и, после инструктажа, отправляемся в плаванье. В предрассветной заре идём к знаменитым скалам Адаларам. Первые часы движемся неспешно, фотографируемся в мягких красках и нежно розовых лучах рассвета.

В открытом море пьем кофе и наблюдаем как солнце медленно поднимается из-за Медведь-Горы. В мягком утреннем свете проплываем мимо гротов и красивых берегов Аю-Дага. Причаливаем в одной из укромных бухт с изумрудной водой. Купаемся, завтракаем и фотографируемся.

Важно знать: