Это не просто тур, это погружение в лето! Мы отправляемся с ночёвкой к диким пляжам Аю-Дага, с их неописуемой красотой и мощнейшей энергетикой.



Вас ждет интересный водный маршрут, костер, гитара, песни, приятная компания, вкусный ужин и шум прибоя.



А утром мы встретим рассвет, искупаемся в море, позавтракаем и отправимся обратно в Гурзуф.