Тур на каяках с ночёвкой к Медведь Горе

Это не просто тур, это погружение в лето! Мы отправляемся с ночёвкой к диким пляжам Аю-Дага, с их...

Это не просто тур, это погружение в лето! Мы отправляемся с ночёвкой к диким пляжам Аю-Дага, с их неописуемой красотой и мощнейшей энергетикой.

Вас ждет интересный водный маршрут, костер, гитара, песни, приятная компания, вкусный ужин и шум прибоя.

А утром мы встретим рассвет, искупаемся в море, позавтракаем и отправимся обратно в Гурзуф.
Тур на каяках с ночёвкой к Медведь Горе
Тур на каяках с ночёвкой к Медведь Горе
Тур на каяках с ночёвкой к Медведь Горе
Тур на каяках с ночёвкой к Медведь Горе
Тур на каяках с ночёвкой к Медведь Горе
Тур на каяках с ночёвкой к Медведь Горе
Тур на каяках с ночёвкой к Медведь Горе

Что вы увидите 🤩

  • Бухта Чехова
  • Генуэзская Скала
  • Скалы-близнецы Адалары
  • Аю-Даг (Медведь Гора)

Что вас ждет:

  • Мы встречаемся в Гурзуфе на набережной. Если стоять лицом к морю, то Вам в самую левую ее часть, в техническую зону. И, после небольшого инструктажа, отправляемся в плаванье.
  • По ходу тура мы исследуем достопримечательности Гурзуфской бухты. пройдем мимо скал Адалар, вдоль Медведь Горы, зайдем в укромные бухты и гроты. Всего по воде мы пройдем 4.5 километров в одну сторону. На ночь остановимся на укромном безлюдном пляже под звёздами.

Что нужно взять с собой:

  • Одежда. Помимо купальных костюмов, не забудьте взять с собой тёплую кофту, штаны и сменную обувь.
  • Еда. На диком пляже мы разводим небольшой костёр, но не для готовки. Огонь будет чисто символическим, для уюта и обстановки. В заповедной зоне, где мы останавливаемся на ночлег, запрещено разводить костры. Для приготовления чая, кофе, кипятка будет горелка. Еду нужно брать с собой, но уже в готовом или сухом виде.
  • Вода. С собой необходимо брать минимум 1,5 л воды на человека.
  • Средства личной гигиены.

Важно знать:

  • Аренда необходимого снаряжения для плаванья и ночевки входит в стоимость.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-10 человек
Взрослый
2 800 ₽
Дети до 14 лет
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда каяка и необходимого снаряжения (Спас. жилет, весло, гидромешки)
  • Аренда комплекта снаряжения для ночёвки (спальник, плед, каремат)
  • Сопровождение инструктора
  • Вся программа тура
  • Фото
Что не входит
  • Питание на маршруте не включено. Каждый берет самостоятельно еду на ужин и завтрак исходя из собственных предпочтений.
  • Трансфер от/до места встречи
Место начала и завершения
Крым, п. г. т. Гурзуф, набережная Пушкина 34
Важная информация
  • Не забудьте взять с собой:
  • Одежда. Помимо купальных костюмов, не забудьте взять с собой тёплую кофту, штаны и сменную обувь.
  • Еда. На диком пляже мы разводим небольшой костёр, но не для готовки. Огонь будет чисто символическим, для уюта и обстановки. В заповедной зоне, где мы останавливаемся на ночлег, запрещено разводить костры. Для приготовления чая, кофе, кипятка будет горелка. Еду нужно брать с собой, но уже в готовом или сухом виде.
  • Вода. С собой необходимо брать минимум 1,5 л воды на человека.
  • Средства личной гигиены.
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и субботам в 16:00
Экскурсия длится около 20 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По вторникам и субботам в 16:00

Анастасия .
Анастасия .
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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👥ГрупповыеВодные#Развлечения и билеты#Прогулки на каяках#Пляжи🧳Туры

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