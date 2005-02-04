Мы встречаемся в Гурзуфе на набережной. Если стоять лицом к морю, то Вам в самую левую ее часть, в техническую зону. И, после небольшого инструктажа, отправляемся в плаванье.
По ходу тура мы исследуем достопримечательности Гурзуфской бухты. пройдем мимо скал Адалар, вдоль Медведь Горы, зайдем в укромные бухты и гроты. Всего по воде мы пройдем 4.5 километров в одну сторону. На ночь остановимся на укромном безлюдном пляже под звёздами.
Что нужно взять с собой:
Одежда. Помимо купальных костюмов, не забудьте взять с собой тёплую кофту, штаны и сменную обувь.
Еда. На диком пляже мы разводим небольшой костёр, но не для готовки. Огонь будет чисто символическим, для уюта и обстановки. В заповедной зоне, где мы останавливаемся на ночлег, запрещено разводить костры. Для приготовления чая, кофе, кипятка будет горелка. Еду нужно брать с собой, но уже в готовом или сухом виде.
Вода. С собой необходимо брать минимум 1,5 л воды на человека.
Средства личной гигиены.
Важно знать:
Аренда необходимого снаряжения для плаванья и ночевки входит в стоимость.
Цены на экскурсионный тур
Для группы 1-10 человек
Взрослый
2 800 ₽
Дети до 14 лет
2 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Аренда каяка и необходимого снаряжения (Спас. жилет, весло, гидромешки)
Аренда комплекта снаряжения для ночёвки (спальник, плед, каремат)
Сопровождение инструктора
Вся программа тура
Фото
Что не входит
Питание на маршруте не включено. Каждый берет самостоятельно еду на ужин и завтрак исходя из собственных предпочтений.
Трансфер от/до места встречи
Место начала и завершения
Крым, п. г. т. Гурзуф, набережная Пушкина 34
Важная информация
Не забудьте взять с собой:
Одежда. Помимо купальных костюмов, не забудьте взять с собой тёплую кофту, штаны и сменную обувь.
Еда. На диком пляже мы разводим небольшой костёр, но не для готовки. Огонь будет чисто символическим, для уюта и обстановки. В заповедной зоне, где мы останавливаемся на ночлег, запрещено разводить костры. Для приготовления чая, кофе, кипятка будет горелка. Еду нужно брать с собой, но уже в готовом или сухом виде.
Вода. С собой необходимо брать минимум 1,5 л воды на человека.
Средства личной гигиены.
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и субботам в 16:00
Экскурсия длится около 20 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.