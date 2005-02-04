Что вас ждет:
Мы встречаемся с вами в поселке Лавровое. Перед туром с вами свяжется инструктор и подробно объяснит как добрать до места старта. Оттуда по большой протоптанной тропе мы начнем восхождение по «спине медведя»
Пешая часть
Медведь-гора, по-татарски — Аю-Даг, должна была стать вулканом около 160 миллионов лет назад. Но магма, хранящаяся под землей, так и не прорвалась наружу. К счастью, ведь теперь мы можем любоваться прекрасными видами на Гурзуф и Артек с высоты «морды» медведя. С этой горой связано много историй и легенд, которые вам расскажет гид. Пеший маршрут с восхождением и спуском на пляж Панаир составит 6 км.
Морская прогулка
С пляжа мы отправимся в Гурзуф на каяках. Проплывем вдоль красивых бухточек и небольших гротов. С воды полюбуемся знаменитыми Адаларами. Эти два белоснежные каменные глыбы являются одним из символов Гурзуфа. На каяках мы проплывем около 4 км.
Важно знать:
- Вам понадобится удобная спортивная одежда и комфортная не скользкая обувь (желательно кроссовки)
- Не забудьте взять с собой купальник, минимум 1.5 литра воды на человека и перекус на обед.
- Все необходимое снаряжение входит в стоимость.