Тур по Медведь-Горе с морской прогулкой на каяках

Вас ждёт путешествие по несостоявшемуся вулкану, по горе, окутанной легендами и тайнами, с которой...

Вас ждёт путешествие по несостоявшемуся вулкану, по горе, окутанной легендами и тайнами, с которой открываются виды на амфитеатр гор главной гряды, на побережье Партенита и Утеса, на панорамы Гурзуфа и Артека.

А после спуск на пляж Панаир и гребля на каяках вдоль красивых бухточек и небольших гротов в Гурзуф, мимо знаменитых Адаларов.
Тур по Медведь-Горе с морской прогулкой на каяках
Тур по Медведь-Горе с морской прогулкой на каяках
Тур по Медведь-Горе с морской прогулкой на каяках
Тур по Медведь-Горе с морской прогулкой на каяках
Тур по Медведь-Горе с морской прогулкой на каяках
Тур по Медведь-Горе с морской прогулкой на каяках
Тур по Медведь-Горе с морской прогулкой на каяках

Что вы увидите 🤩

  • Аю-Даг (Медведь Гора, потухший вулкан)
  • Скалы Адалары
  • Бухта Чехова
  • Гурзуф

Что вас ждет:

    Мы встречаемся с вами в поселке Лавровое. Перед туром с вами свяжется инструктор и подробно объяснит как добрать до места старта. Оттуда по большой протоптанной тропе мы начнем восхождение по «спине медведя»

    Пешая часть

    Медведь-гора, по-татарски — Аю-Даг, должна была стать вулканом около 160 миллионов лет назад. Но магма, хранящаяся под землей, так и не прорвалась наружу. К счастью, ведь теперь мы можем любоваться прекрасными видами на Гурзуф и Артек с высоты «морды» медведя. С этой горой связано много историй и легенд, которые вам расскажет гид. Пеший маршрут с восхождением и спуском на пляж Панаир составит 6 км.

    Морская прогулка

    С пляжа мы отправимся в Гурзуф на каяках. Проплывем вдоль красивых бухточек и небольших гротов. С воды полюбуемся знаменитыми Адаларами. Эти два белоснежные каменные глыбы являются одним из символов Гурзуфа. На каяках мы проплывем около 4 км.

    Важно знать:

    • Вам понадобится удобная спортивная одежда и комфортная не скользкая обувь (желательно кроссовки)
    • Не забудьте взять с собой купальник, минимум 1.5 литра воды на человека и перекус на обед.
    • Все необходимое снаряжение входит в стоимость.

    Цены на экскурсионный тур

    Для группы 1-8 человек
    Стандартное предложение
    2 500 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Сопровождение инструктора
    • Аренда каяка (включая гидромешки для вещей)
    • Экскурсионное сопровождение
    • Фото
    Что не входит
    • Питание на маршруте
    • Трансфер до точки старта
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Крым, п. Лавровое, ул. Новое село, д. 10
    Завершение: Крым, п. г. т. Гурзуф, набережная Пушкина 34
    Когда и сколько длится?
    Когда: В указанные даты в 9:00
    Экскурсия длится около 7 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    В указанные даты в 9:00

    Анастасия .
    Анастасия .
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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