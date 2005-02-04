Что вас ждет:

Мы взглянем на йогу совершенно по-новому. Заменим твердый пол на сапборд на подвижной воде, душный зал — на морские просторы. Вы научитесь держать баланс, очистите разум от лишних мыслей, прокачаете мышцы и отлично порелаксируете. Ведь шум воды давно признан одним из лучших успокаивающих средств.

Sup йога подходит для любого уровня подготовки!

Занятия будут проходит под чутким руководством профессионалов. Не беспокойтесь, если у вас не было опыта йоги на досках. Наши тренеры всему обучают с нуля. Вам нужно лишь взять с собой удобную одежду и позитивный настрой, все остальное мы с радостью предоставим.