Йога на SUP - это баланс тела с природой

Йога на SUP — это баланс тела с природой.

Вы не просто научитесь держать равновесие на воде, но также проработаете большую группу мышц, получите идеальную релаксацию и новые невероятные эмоции.

А еще насладитесь прекрасными видами утренней бухты Чехова и акватории Гурзуфа.
Йога на SUP
Йога на SUP
Йога на SUP
Йога на SUP
Йога на SUP
Йога на SUP

Что вы увидите 🤩

  • Бухта Чехова
  • Акватория Гурзуфа

Что вас ждет:

  • Мы взглянем на йогу совершенно по-новому. Заменим твердый пол на сапборд на подвижной воде, душный зал — на морские просторы. Вы научитесь держать баланс, очистите разум от лишних мыслей, прокачаете мышцы и отлично порелаксируете. Ведь шум воды давно признан одним из лучших успокаивающих средств.
Sup йога подходит для любого уровня подготовки!
Занятия будут проходит под чутким руководством профессионалов. Не беспокойтесь, если у вас не было опыта йоги на досках. Наши тренеры всему обучают с нуля. Вам нужно лишь взять с собой удобную одежду и позитивный настрой, все остальное мы с радостью предоставим.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Взрослый
1 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда необходимого снаряжения
  • Сопровождение инструктора
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения
Крым, п. г. т. Гурзуф, набережная Пушкина 34
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 7:00

Анастасия .
Анастасия .
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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