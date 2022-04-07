Предлагаем совершить путешествие в столицу стеклоделия Владимирской области – город Гусь-Хрустальный, основанный во второй половине XVIII века в Мещерских лесах. За рассказом экскурсовода о древнем крае, который можно назвать «парком юрского периода», полтора часа дороги пролетят незаметно.
Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному дает представление о городе, который вырос вокруг завода. В центре города установлен памятник купцу и промышленнику Акиму Мальцову — основателю «стекольной империи». Увидеть шедевры мастеров-стеклоделов можно в Музее хрусталя, что расположен в здании Георгиевского собора, построенном по проекту архитектора Леонтия Бенуа. По желанию туристов в программу тура можно добавить посещение рынка в Гусь-Хрустальном.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Транспорт (личный транспорт туриста)
Входные билеты в Музей хрусталя
Где начинаем и завершаем?
Начало: Большая Московская улица, 43, Владимир
Завершение: Улица Калинина, 2А, Гусь-Хрустальный
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Важная информация
Экскурсия ведется по маршруту Владимир — Гусь-Хрустальный. Маршрут осуществляется на личном транспорте заказчика
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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