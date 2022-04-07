Об экскурсии

Предлагаем совершить путешествие в столицу стеклоделия Владимирской области – город Гусь-Хрустальный, основанный во второй половине XVIII века в Мещерских лесах. За рассказом экскурсовода о древнем крае, который можно назвать «парком юрского периода», полтора часа дороги пролетят незаметно.

Обзорная экскурсия по Гусь-Хрустальному дает представление о городе, который вырос вокруг завода. В центре города установлен памятник купцу и промышленнику Акиму Мальцову — основателю «стекольной империи». Увидеть шедевры мастеров-стеклоделов можно в Музее хрусталя, что расположен в здании Георгиевского собора, построенном по проекту архитектора Леонтия Бенуа. По желанию туристов в программу тура можно добавить посещение рынка в Гусь-Хрустальном.