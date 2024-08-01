скидка
15%
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборДома и судьбы главной улицы Хабаровска
Погрузитесь в историю Хабаровска, изучая его уникальные архитектурные стили и узнавая судьбы владельцев домов. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У Комсомольской площади
8 авг в 14:00
9 авг в 12:00
31502 678₽ за всё до 6 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
Отправляйтесь в Новокаменку и насладитесь видами Каменных водопадов, застывшей вулканической лавы и историей села. Уникальные факты и легенды ждут вас
Начало: На автовокзале Хабаровска
5 сен в 08:30
8 сен в 08:00
11 350₽ за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Старухиной горе: тайны и панорамы
Узнайте секреты Амурского утёса, прогуляйтесь по старейшему парку Дальнего Востока и насладитесь панорамой Хабаровска. Легенды и истории ждут вас
Начало: У парка имени Муравьёва-Амурского
8 авг в 09:00
9 авг в 12:30
2 300₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина1 августа 2024Спасибо Евгению за потрясающую экскурсию! Очень интересно и увлекательно! Рекомендую.
- ИИрина27 июля 2024Считаю, что можно было сделать более содержательную и более длительную по времени экскурсию. Цена не маленькая. А посмотрели маловато.
- ДДиана10 июля 2024Поездка на каменные водопады впечатлила и оставила массу положительных эмоций. Гид очень приятный в общении, вежливый, знающий. Определенно рекомендую всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Что ещё посмотреть»
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