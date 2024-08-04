3 часа
Водная прогулка
Хабаровск: путешествие в трёх частях
Добро пожаловать в столицу Дальнего Востока! Исследуйте Хабаровск с воды, посетите музей моста и проедьте по центральным маршрутам города
Начало: На набережной Амура
Расписание: в среду в 14:00, в субботу в 15:00
7 авг в 14:00
10 авг в 15:00
1 800₽ за человека
скидка
15%
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборДома и судьбы главной улицы Хабаровска
Погрузитесь в историю Хабаровска, изучая его уникальные архитектурные стили и узнавая судьбы владельцев домов. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У Комсомольской площади
8 авг в 14:00
9 авг в 12:00
31502 678₽ за всё до 6 чел.
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Старухиной горе: тайны и панорамы
Узнайте секреты Амурского утёса, прогуляйтесь по старейшему парку Дальнего Востока и насладитесь панорамой Хабаровска. Легенды и истории ждут вас
Начало: У парка имени Муравьёва-Амурского
8 авг в 09:00
9 авг в 12:30
2 300₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 августа 2024Иван, спасибо большое за интересную экскурсию 🙏
- ККрюкова2 августа 2024Мы были на экскурсии 31 июля 2024г." Хабаровск: путешествие в трех частях" - и очень довольны, что взяли эту экскурсию,
- ССофья1 августа 2024Были на экскурсии в Хабаровске! Очень понравилось! Хорошо организовано время,без опозданий! Отличное сопровождение и последовательное изложение всей поездки! Рекомендуем Трипстер! Не пожалеете! Работают на отлично! Спасибо большое!
- ИИрина30 июля 2024Экскурсия понравилась!
- MMona26 июля 2024Отличная экскурсия с прекрасным Иваном
- ММихаил22 июля 2024Отличная экскурсия, человек очень к себе располагает с чувством юмора, и здорово рассказывает. Для любителей историй древних цивилизаций и народов, очень классно знать что на нашей земле была такая история.
- ЕЕлена20 июля 2024Экскурсия очень понравилась, гид отлично преподносит информацию, отвечает на вопросы, много интересных фактов узнали о городе и о людях, связанных с его основанием. Рекомендую 👍
- ННаталья19 июля 2024Прекрасная экскурсия! Иван находит такие моменты, которые заинтересуют и гостей города, впервые оказавшихся в Хабаровске, и хозяев, проживших здесь всю жизнь. Видно, как он любит наш город и передает этот огонь своим слушателям! Спасибо большое за это!
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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