Ю Юлия Дома и судьбы главной улицы Хабаровска Иван, спасибо большое за интересную экскурсию 🙏

К Крюкова Хабаровск: путешествие в трёх частях читать дальше на набережной нас встретили, всех опекали, по времени всё соблюдалось четко, Анастасия очень интересно- хорошим языком, со знанием предмета и подробно обо всем рассказывала. И музей оказался такой интересной шкатулкой- маленький, ухоженный, видно, что все экспонаты собраны с любовью и интересом! Спасибо девочкам и организаторам. 🌹 Мы были на экскурсии 31 июля 2024г." Хабаровск: путешествие в трех частях" - и очень довольны, что взяли эту экскурсию,

С Софья Хабаровск: путешествие в трёх частях Были на экскурсии в Хабаровске! Очень понравилось! Хорошо организовано время,без опозданий! Отличное сопровождение и последовательное изложение всей поездки! Рекомендуем Трипстер! Не пожалеете! Работают на отлично! Спасибо большое!

И Ирина Дома и судьбы главной улицы Хабаровска Экскурсия понравилась!

M Mona Дома и судьбы главной улицы Хабаровска Отличная экскурсия с прекрасным Иваном

М Михаил Прогулка к загадочной Старухиной горе Отличная экскурсия, человек очень к себе располагает с чувством юмора, и здорово рассказывает. Для любителей историй древних цивилизаций и народов, очень классно знать что на нашей земле была такая история.

Е Елена Прогулка к загадочной Старухиной горе Экскурсия очень понравилась, гид отлично преподносит информацию, отвечает на вопросы, много интересных фактов узнали о городе и о людях, связанных с его основанием. Рекомендую 👍