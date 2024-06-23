А Александр

Великолепная экскурсия, как и любая другая экскурсия Ивана. Увлекательный рассказ на фоне великолепной флоры Дальнего Востока. Яркие впечатления от путешествия по дендрарию, которое непременно повторим ещё раз с таким профессиональным экскурсоводом и талантливым краеведом и рассказчиком.