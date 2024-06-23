3 часа
Индивидуальная
Трехчасовая обзорная экскурсия по Хабаровску на автомобиле
Начало: Любое удобное вам место (по договоренности)
Расписание: По договоренности
8 авг в 09:00
19 авг в 09:00
от 9 000₽ за всё до 3 чел.
1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
«Зелёная жемчужина»: экскурсия в хабаровский дендрарий
Авторская прогулка по Хабаровскому дендрарию познакомит вас с реликтовыми растениями Дальнего Востока. Узнайте о ледниковом периоде, не покидая города
Начало: Ул. Волочаевская, д. 71
Расписание: Ежедневно
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
2 400₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Обзорная экскурсия по Хабаровску
Начало: Памятник Дьяченко (Шевченко, 11)
Расписание: Ежедневно по договоренности
8 авг в 09:00
19 авг в 09:00
от 5 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр23 июня 2024Великолепная экскурсия, как и любая другая экскурсия Ивана. Увлекательный рассказ на фоне великолепной флоры Дальнего Востока. Яркие впечатления от путешествия по дендрарию, которое непременно повторим ещё раз с таким профессиональным экскурсоводом и талантливым краеведом и рассказчиком.
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Популярные экскурсии»
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