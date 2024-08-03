3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
Отправляйтесь в Новокаменку и насладитесь видами Каменных водопадов, застывшей вулканической лавы и историей села. Уникальные факты и легенды ждут вас
Начало: На автовокзале Хабаровска
5 сен в 08:30
8 сен в 08:00
11 350₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с природой Хабаровского края
Исследовать удивительную дальневосточную тайгу в компании опытного проводника
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей3 августа 2024У нас экскурсоводом была Ирина Юрьевна. Эрудированный, энергичный и позитивный человек. Экскурсовода было легко слушать. Она отвечала на любые исторические вопросы даже с развитием темы.
- ЕЕкатерина1 августа 2024Спасибо Евгению за потрясающую экскурсию! Очень интересно и увлекательно! Рекомендую.
- ААндрей30 июля 2024Потрясающая экскурсия! Отличный гид, интересный рассказчик! Всем, конечно же, советую!
- ИИрина27 июля 2024Считаю, что можно было сделать более содержательную и более длительную по времени экскурсию. Цена не маленькая. А посмотрели маловато.
- ААнастасия18 июля 2024Очень рада, что удалось посетить эту экскурсию. Природа восхищает, настоящие джунгли! Гид всё рассказывает и показывает, я столько нового узнала о Хабаровском крае, о местной флоре и фауне. И красиво, конечно, особенно вид с сопок на большое таежное море
- ММария17 июля 2024Очень понравилось!!! Мы с подругой были в восторге. Все трогали, нюхали, гладили и тд. Рассказ построен понятно и интересно! Большое спасибо 🙏 захотелось побывать осенью 🙂
- ААлександр15 июля 2024Очень понравилась экскурсия (экскурсовод Лариса): показали основные достопримечательности Хабаровска, рассказали об истории города и всего Дальнего Востока. Рекомендую!
- ДДиана10 июля 2024Поездка на каменные водопады впечатлила и оставила массу положительных эмоций. Гид очень приятный в общении, вежливый, знающий. Определенно рекомендую всем!
- ООксана25 июня 2024Брали эту экскурсию в октябре 2023 и очень довольны. Впервые были в городе, получили огромное количество информации об истории города, края и жителей. Прокатились по всем знаковым и достопримечптельным местам. Спасибо большое!!
Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Все»
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