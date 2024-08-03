С Сергей Хабаровск - «город над вольной рекой» У нас экскурсоводом была Ирина Юрьевна. Эрудированный, энергичный и позитивный человек. Экскурсовода было легко слушать. Она отвечала на любые исторические вопросы даже с развитием темы.

Е Екатерина Из Хабаровска - на «Каменные водопады» Спасибо Евгению за потрясающую экскурсию! Очень интересно и увлекательно! Рекомендую.

А Андрей Знакомство с природой Хабаровского края Потрясающая экскурсия! Отличный гид, интересный рассказчик! Всем, конечно же, советую!

И Ирина Из Хабаровска - на «Каменные водопады» Считаю, что можно было сделать более содержательную и более длительную по времени экскурсию. Цена не маленькая. А посмотрели маловато.

А Анастасия Знакомство с природой Хабаровского края Очень рада, что удалось посетить эту экскурсию. Природа восхищает, настоящие джунгли! Гид всё рассказывает и показывает, я столько нового узнала о Хабаровском крае, о местной флоре и фауне. И красиво, конечно, особенно вид с сопок на большое таежное море

М Мария Знакомство с природой Хабаровского края Очень понравилось!!! Мы с подругой были в восторге. Все трогали, нюхали, гладили и тд. Рассказ построен понятно и интересно! Большое спасибо 🙏 захотелось побывать осенью 🙂

А Александр Хабаровск - «город над вольной рекой» Очень понравилась экскурсия (экскурсовод Лариса): показали основные достопримечательности Хабаровска, рассказали об истории города и всего Дальнего Востока. Рекомендую!

Д Диана Из Хабаровска - на «Каменные водопады» Поездка на каменные водопады впечатлила и оставила массу положительных эмоций. Гид очень приятный в общении, вежливый, знающий. Определенно рекомендую всем!