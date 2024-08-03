Все – экскурсии в Хабаровске

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Хабаровске, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
На машине
22 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
Отправляйтесь в Новокаменку и насладитесь видами Каменных водопадов, застывшей вулканической лавы и историей села. Уникальные факты и легенды ждут вас
Начало: На автовокзале Хабаровска
5 сен в 08:30
8 сен в 08:00
11 350 за всё до 4 чел.
Хабаровск - «город над вольной рекой»
На машине
66 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Хабаровск - «город над вольной рекой»
История и главные достопримечательности города на автомобильной обзорной экскурсии
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.
Знакомство с природой Хабаровского края
На машине
46 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с природой Хабаровского края
Исследовать удивительную дальневосточную тайгу в компании опытного проводника
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
6 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    3 августа 2024
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    У нас экскурсоводом была Ирина Юрьевна. Эрудированный, энергичный и позитивный человек. Экскурсовода было легко слушать. Она отвечала на любые исторические вопросы даже с развитием темы.
  • Е
    Екатерина
    1 августа 2024
    Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
    Спасибо Евгению за потрясающую экскурсию! Очень интересно и увлекательно! Рекомендую.
    Спасибо Евгению за потрясающую экскурсию! Очень интересно и увлекательно! РекомендуюСпасибо Евгению за потрясающую экскурсию! Очень интересно и увлекательно! РекомендуюСпасибо Евгению за потрясающую экскурсию! Очень интересно и увлекательно! РекомендуюСпасибо Евгению за потрясающую экскурсию! Очень интересно и увлекательно! РекомендуюСпасибо Евгению за потрясающую экскурсию! Очень интересно и увлекательно! Рекомендую
  • А
    Андрей
    30 июля 2024
    Знакомство с природой Хабаровского края
    Потрясающая экскурсия! Отличный гид, интересный рассказчик! Всем, конечно же, советую!
    Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!Потрясающая экскурсия!
  • И
    Ирина
    27 июля 2024
    Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
    Считаю, что можно было сделать более содержательную и более длительную по времени экскурсию. Цена не маленькая. А посмотрели маловато.
  • А
    Анастасия
    18 июля 2024
    Знакомство с природой Хабаровского края
    Очень рада, что удалось посетить эту экскурсию. Природа восхищает, настоящие джунгли! Гид всё рассказывает и показывает, я столько нового узнала о Хабаровском крае, о местной флоре и фауне. И красиво, конечно, особенно вид с сопок на большое таежное море
    Очень рада, что удалось посетить эту экскурсию. Природа восхищает, настоящие джунгли!Очень рада, что удалось посетить эту экскурсию. Природа восхищает, настоящие джунгли!Очень рада, что удалось посетить эту экскурсию. Природа восхищает, настоящие джунгли!
  • М
    Мария
    17 июля 2024
    Знакомство с природой Хабаровского края
    Очень понравилось!!! Мы с подругой были в восторге. Все трогали, нюхали, гладили и тд. Рассказ построен понятно и интересно! Большое спасибо 🙏 захотелось побывать осенью 🙂
    Очень понравилось!!! Мы с подругой были в восторгеОчень понравилось!!! Мы с подругой были в восторгеОчень понравилось!!! Мы с подругой были в восторгеОчень понравилось!!! Мы с подругой были в восторгеОчень понравилось!!! Мы с подругой были в восторгеОчень понравилось!!! Мы с подругой были в восторгеОчень понравилось!!! Мы с подругой были в восторге
  • А
    Александр
    15 июля 2024
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Очень понравилась экскурсия (экскурсовод Лариса): показали основные достопримечательности Хабаровска, рассказали об истории города и всего Дальнего Востока. Рекомендую!
  • Д
    Диана
    10 июля 2024
    Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
    Поездка на каменные водопады впечатлила и оставила массу положительных эмоций. Гид очень приятный в общении, вежливый, знающий. Определенно рекомендую всем!
  • О
    Оксана
    25 июня 2024
    Хабаровск - «город над вольной рекой»
    Брали эту экскурсию в октябре 2023 и очень довольны. Впервые были в городе, получили огромное количество информации об истории города, края и жителей. Прокатились по всем знаковым и достопримечптельным местам. Спасибо большое!!

Ответы на вопросы от путешественников по Хабаровску в категории «Все»

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  1. Из Хабаровска - на «Каменные водопады»
  2. Хабаровск - «город над вольной рекой»
  3. Знакомство с природой Хабаровского края
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Амурский мост
  4. Привокзальная площадь
  5. Башня Инфиделя
  6. Больше­хехцирский заповедник
Сколько стоит экскурсия по Хабаровску в августе 2024
Сейчас в Хабаровске в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 11 350. Туристы уже оставили гидам 134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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