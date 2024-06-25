читать дальше

глубокие. Экскурсия прошла с душой. Машина у экскурсовода оч хорошая, не хлам и не тесная. Огромное спасибо Евгении и Александру за хорошо проведенное время. Они отзывчивые люди. Например, мы попросили оставить нас в конце экскурсии у какой нибудь кофейни, так Александр не поленился-погуглил лучшую кофейню в городе и отвёз нас туда.