2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Откройте для себя Ханты-Мансийск на индивидуальной экскурсии! Погрузитесь в историю Югорских земель, насладитесь видами реки Иртыш и посетите «Археопарк»
Начало: Место встречи - по желанию туриста
Расписание: Продолжительность экскурсии 2 часа
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
5 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ханты-Мансийск - лучший город Земли: индивидуальная экскурсия
Путешествие по живописным маршрутам Ханты-Мансийска: от Археопарка до Центра лыжного спорта
Начало: Экскурсия начнется с удобного для Вас места
Расписание: В любое подходящее для Вас время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
Ханты-Мансийск: история и современность - индивидуальная экскурсия
Обзорная прогулка по Ханты-Мансийску: село Самарово, площадь Свободы, храм Воскресения Христова, парки Победы и Лосева, Археопарк с бронзовыми мамонтами
Начало: Комсомольская 45/1
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
5 000₽ за всё до 45 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛукашевич25 июня 2024Все гости были в восторге! Экскурсия просто супер!
- ЯЯрослав16 июня 2024Евгения провезла нас по самым значимым местам Ханты-Мансийска. Все виды были интересные. Рассказ был интересным. На все вопросы ответы были
- ООльга9 июня 2024Благодарим Евгению за интересную и познавательную экскурсию! Знакомство с Ханты-Мансийском было проведено на высоком уровне.
- ААнна16 мая 2024Очень хорошая, познавательная экскурсия. Евгения замечательный, эрудированный экскурсовод и любящий свой город человек.
- ССтанислав8 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия. Татьяна молодец, эрудирована, знает историю города, хорошо рассказывает.
- ЕЕлена21 января 2024Татьяна-наш гид знает своё дело! 👍 Хотелось бы фото побольше, виды очень красивые, но где-то нельзя останавливаться и видимо 2х часов будет маловато 🤗
- ААлександр9 августа 2023Экскурсия очень понравилась, была проведена на высоком профессиональном уровне и вместе с тем очень душевно. Много узнали о Ханты Мансийске
- ТТатьяна15 августа 2022Все замечательно! Спасибо Татьяне!
- ААлексей9 ноября 2021Евгения показала мне весь город (центр, Самаровку, набережную, стеллу, биатлонный парк, Археопарк) рассказала про историю возникновения и развития. Было очень интересно!
Ответы на вопросы от путешественников по Ханты-Мансийску в категории «Популярные экскурсии»
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