Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Ханты-Мансийске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
На машине
5 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
Откройте для себя Ханты-Мансийск на индивидуальной экскурсии! Погрузитесь в историю Югорских земель, насладитесь видами реки Иртыш и посетите «Археопарк»
Начало: Место встречи - по желанию туриста
Расписание: Продолжительность экскурсии 2 часа
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
5 000 за всё до 4 чел.
Ханты-Мансийск - лучший город Земли
Пешая
На автобусе
9 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ханты-Мансийск - лучший город Земли: индивидуальная экскурсия
Путешествие по живописным маршрутам Ханты-Мансийска: от Археопарка до Центра лыжного спорта
Начало: Экскурсия начнется с удобного для Вас места
Расписание: В любое подходящее для Вас время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Ханты-Мансийск: история и современность
Пешая
На автобусе
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
Ханты-Мансийск: история и современность - индивидуальная экскурсия
Обзорная прогулка по Ханты-Мансийску: село Самарово, площадь Свободы, храм Воскресения Христова, парки Победы и Лосева, Археопарк с бронзовыми мамонтами
Начало: Комсомольская 45/1
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
5 000 за всё до 45 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лукашевич
    25 июня 2024
    Ханты-Мансийск: история и современность
    Все гости были в восторге! Экскурсия просто супер!
  • Я
    Ярослав
    16 июня 2024
    Ханты-Мансийск - лучший город Земли
    Евгения провезла нас по самым значимым местам Ханты-Мансийска. Все виды были интересные. Рассказ был интересным. На все вопросы ответы были
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    глубокие. Экскурсия прошла с душой. Машина у экскурсовода оч хорошая, не хлам и не тесная. Огромное спасибо Евгении и Александру за хорошо проведенное время. Они отзывчивые люди. Например, мы попросили оставить нас в конце экскурсии у какой нибудь кофейни, так Александр не поленился-погуглил лучшую кофейню в городе и отвёз нас туда.

  • О
    Ольга
    9 июня 2024
    Ханты-Мансийск - лучший город Земли
    Благодарим Евгению за интересную и познавательную экскурсию! Знакомство с Ханты-Мансийском было проведено на высоком уровне.
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Ханты-Мансийск: история и современность
    Очень хорошая, познавательная экскурсия. Евгения замечательный, эрудированный экскурсовод и любящий свой город человек.
  • С
    Станислав
    8 мая 2024
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Нам очень понравилась экскурсия. Татьяна молодец, эрудирована, знает историю города, хорошо рассказывает.
  • Е
    Елена
    21 января 2024
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Татьяна-наш гид знает своё дело! 👍 Хотелось бы фото побольше, виды очень красивые, но где-то нельзя останавливаться и видимо 2х часов будет маловато 🤗
  • А
    Александр
    9 августа 2023
    Ханты-Мансийск - лучший город Земли
    Экскурсия очень понравилась, была проведена на высоком профессиональном уровне и вместе с тем очень душевно. Много узнали о Ханты Мансийске
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    в который приехали в первый раз, много увидели: археопарк, памятники, Самарово, потрясающие виды со смотровых площадок, храмы. Обзорная экскурсия очень помогла в планировании маршрутов дальнейшего самостоятельного знакомства с городом. Огромное спасибо нашему гиду Евгении и водителю Александру!

  • Т
    Татьяна
    15 августа 2022
    Первое знакомство с Ханты-Мансийском на автомобиле
    Все замечательно! Спасибо Татьяне!
  • А
    Алексей
    9 ноября 2021
    Ханты-Мансийск: история и современность
    Евгения показала мне весь город (центр, Самаровку, набережную, стеллу, биатлонный парк, Археопарк) рассказала про историю возникновения и развития. Было очень интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Ханты-Мансийску в категории «Популярные экскурсии»

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Сколько стоит экскурсия по Ханты-Мансийску в августе 2024
Сейчас в Ханты-Мансийске в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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