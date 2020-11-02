Как добраться до Игарки на самолёте

В Игарке 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Igarka Airport» вам не избежать

Список аэропортов Игарки

Игарка IAA Igarka Airport

Самые дешёвые билеты в Игарку из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇷🇺 Красноярска 15 105 3ч 5м из 🇷🇺 Уфы 20 634 9ч 15м (⇵1) из 🇷🇺 Санкт-Петербурга 22 502 36ч 35м (⇵2) из 🇷🇺 Тюмени 23 901 26ч 5м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Игарки

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Игарки, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Красноярск

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