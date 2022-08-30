По вторникам, пятницам и субботам

Это не экскурсия, это просто фантастика! Меня очень впечатлило. Прекрасный экскурсовод Полина провела нас по городу. Показала как живут и учатся студенты. Мы встретили роботов и беспилотном такси. Индивидуальная экскурсия. Без толпы и фоток набегу Непременно вернёмся к Вам снова! Буду рекомендовать Вас знакомым! Оценка-отлично.