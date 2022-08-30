Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Наш маршрут охватит:
Университет Иннополис — первый IT-университет в России.
Общежитие, где проживают студенты.
Технопарк им. Попова — бизнес-центр города.
По вторникам, пятницам и субботам
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсия по Иннополису с гидом
Что не входит
Питание
Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Иннополис, Университетская, 1 (холл)
Завершение: г. Иннополис, Университетская, 7
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, пятницам и субботам
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
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2
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Е
Елена К
30 авг 2022
Ехали на экскурсию с сомнением. В итоге - очень понравилось. Знакомым обязательно будем советовать.
З
Зарецкая Яна
15 авг 2022
Это не экскурсия, это просто фантастика! Меня очень впечатлило. Прекрасный экскурсовод Полина провела нас по городу. Показала как живут и учатся студенты. Мы встретили роботов и беспилотном такси. Индивидуальная экскурсия. Без толпы и фоток набегу Непременно вернёмся к Вам снова! Буду рекомендовать Вас знакомым! Оценка-отлично.
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